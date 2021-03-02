У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко
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Украинская стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий включает вопросы как Крымского полуострова, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Несмотря на то, что интенсивность конфликта на Донбассе выше, чем в Крыму, это не значит, что у нас должен быть разный подход к гражданам на Донбассе и в Крыму. Они все являются гражданами Украины. Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией. Все, кто не сотрудничает со страной-оккупантом, являются жертвами. Поэтому мы, как страна, должны оказать им максимальное содействие и помощь", - подчеркнул Игорь Яременко.
Он напомнил, что именно в этом контексте в конце прошлого года Минреинтеграции представило законопроект о переходном периоде.
"Этот законопроект должен дать толчок к обсуждению в обществе всей проблематики деоккупации. А во-вторых — дать ответ на вопрос: "А что будет после деоккупации наших территорий на этих территориях?" Я не скажу, что он сегодня завершен. У нас идет работа. Мы получили огромное количество отзывов на этот законопроект", - рассказал заместитель главы Минреинтеграции.
Окончательную версию законопроекта представят чуть позже, пообещал Игорь Яременко.
"Самое главное в этом случае, то что мы задали тренд. Мы открыли дискуссию. И люди могут узнать больше об этом. Это инструмент разъяснения и донесения информации, что крайне важно", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
Следовательно, координировать внешнюю политику для совместного давления на мягкотелый ЕС, борьба с пятыми колонами, а так же сотрудничество в экономической и военных сферах.
Если не мы сами, за нас никто рвать булки не будет. Это уже понятно и так.
Главные стратегические партнеры, Соединенные Штаты, Британия, Польша и Страны Балтии. Возможно Турция. Как минимум она союзник и партнер Азербайджана. Следовательно, углубление сотрудничества с Азербайджаном. Благо для этого можно поднять и перезагрузить ГУАМ. Украина должна стать лидером в этих вопросах на пост.совке.
Идиоты как и кого вы будете реинтегрировать??? Кроме распила бабла и балабольства.