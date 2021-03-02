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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Украинская стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий включает вопросы как Крымского полуострова, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Несмотря на то, что интенсивность конфликта на Донбассе выше, чем в Крыму, это не значит, что у нас должен быть разный подход к гражданам на Донбассе и в Крыму. Они все являются гражданами Украины. Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией. Все, кто не сотрудничает со страной-оккупантом, являются жертвами. Поэтому мы, как страна, должны оказать им максимальное содействие и помощь", - подчеркнул Игорь Яременко.

Он напомнил, что именно в этом контексте в конце прошлого года Минреинтеграции представило законопроект о переходном периоде.

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"Этот законопроект должен дать толчок к обсуждению в обществе всей проблематики деоккупации. А во-вторых — дать ответ на вопрос: "А что будет после деоккупации наших территорий на этих территориях?" Я не скажу, что он сегодня завершен. У нас идет работа. Мы получили огромное количество отзывов на этот законопроект", - рассказал заместитель главы Минреинтеграции.

Окончательную версию законопроекта представят чуть позже, пообещал Игорь Яременко.

"Самое главное в этом случае, то что мы задали тренд. Мы открыли дискуссию. И люди могут узнать больше об этом. Это инструмент разъяснения и донесения информации, что крайне важно", - добавил он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
"Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией" Источник: https://censor.net/ru/n3251091

А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
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02.03.2021 23:21
+1
Там через кілька років сплошняком будуть громадяни іншої країни. Як ви збираєтесь їх інтегрувати в Україну?
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02.03.2021 23:17
+1
Тількі військово-цивільна адміністрація з Київа і не яких виборів на найближчи 40-50 років !!!)))
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02.03.2021 23:21
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Там через кілька років сплошняком будуть громадяни іншої країни. Як ви збираєтесь їх інтегрувати в Україну?
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02.03.2021 23:17 Ответить
У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко - Цензор.НЕТ 4114
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02.03.2021 23:19 Ответить
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!!)))
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02.03.2021 23:19 Ответить
Тількі військово-цивільна адміністрація з Київа і не яких виборів на найближчи 40-50 років !!!)))
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02.03.2021 23:21 Ответить
ИЗ Киева но под внешним кураторством (США) желательно с их военной техникой на границе)
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03.03.2021 09:25 Ответить
"Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией" Источник: https://censor.net/ru/n3251091

А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
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02.03.2021 23:21 Ответить
Саме так, громадянство ,це не лише права , це і обов"язки !!!)))
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02.03.2021 23:23 Ответить
А як можна реінтегрувати Крим? Москалі звідти забираються?
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02.03.2021 23:31 Ответить
Відповісти на це питання спроможен лише Господь !!)))
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02.03.2021 23:32 Ответить
В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко - Цензор.НЕТ 9783
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02.03.2021 23:37 Ответить
Тут нужно уже вырабатывать с нашими соседями, единую политику борьбы с Фашисткой Федерацией и возвращение под государственный контроль оккупированные ей территории у всех стран в которых пустил свои метостазы русско-фашистский мир.

Следовательно, координировать внешнюю политику для совместного давления на мягкотелый ЕС, борьба с пятыми колонами, а так же сотрудничество в экономической и военных сферах.

Если не мы сами, за нас никто рвать булки не будет. Это уже понятно и так.
Главные стратегические партнеры, Соединенные Штаты, Британия, Польша и Страны Балтии. Возможно Турция. Как минимум она союзник и партнер Азербайджана. Следовательно, углубление сотрудничества с Азербайджаном. Благо для этого можно поднять и перезагрузить ГУАМ. Украина должна стать лидером в этих вопросах на пост.совке.
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02.03.2021 23:38 Ответить
В ДНР через два года у всех будут рос. паспорта - вариант Абхазия макс. После выдачи посл. рос. паспорта автоматом последует признание Россией ДНР. И тогда уже все. Нападение на "миротворца" РФ - нападение на РФ. Опыт 2008 года Грузии еще у всех перед глазами.

Идиоты как и кого вы будете реинтегрировать??? Кроме распила бабла и балабольства.
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03.03.2021 00:56 Ответить
 
 