У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Украинская стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий включает вопросы как Крымского полуострова, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Несмотря на то, что интенсивность конфликта на Донбассе выше, чем в Крыму, это не значит, что у нас должен быть разный подход к гражданам на Донбассе и в Крыму. Они все являются гражданами Украины. Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией. Все, кто не сотрудничает со страной-оккупантом, являются жертвами. Поэтому мы, как страна, должны оказать им максимальное содействие и помощь", - подчеркнул Игорь Яременко.

Он напомнил, что именно в этом контексте в конце прошлого года Минреинтеграции представило законопроект о переходном периоде.

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"Этот законопроект должен дать толчок к обсуждению в обществе всей проблематики деоккупации. А во-вторых — дать ответ на вопрос: "А что будет после деоккупации наших территорий на этих территориях?" Я не скажу, что он сегодня завершен. У нас идет работа. Мы получили огромное количество отзывов на этот законопроект", - рассказал заместитель главы Минреинтеграции.

Окончательную версию законопроекта представят чуть позже, пообещал Игорь Яременко.

"Самое главное в этом случае, то что мы задали тренд. Мы открыли дискуссию. И люди могут узнать больше об этом. Это инструмент разъяснения и донесения информации, что крайне важно", - добавил он.