Я против свободного владения короткоствольным оружием и легализации марихуаны, - Аваков

В Украине короткоствольное оружие должны иметь исключительно работники правоохранительных органов, а легализация марихуаны возможна в виде каннабиоидов по рецепту.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "В гостях у Гордона", информирует Цензор.НЕТ.

"Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно кто-то кого-то застрелил. А вы представьте, что когда любой гражданин будет иметь возможность иметь короткоствольное оружие. Я - против. Я за то, чтобы человек, если у него все в порядке с головой и с другими ситуациями, имела охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, его должны иметь исключительно сотрудники правоохранительных органов, которым это нужно ", - уточнил министр.

Комментируя вопрос легализации марихуаны, Аваков сказал, что он не против, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту.

"Каннабиноиды - это элементы вытяжки из марихуаны, присутствующие в таблетках, которые выдаются по электронному рецепту, если человеку нужно облегчить боль. Но я категорически против того, чтобы позволить людям марихуану выращивать на подоконнике в, условно говоря, двух горшочках, и затем покуривать ", - отметил глава МВД.

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По мнению Авакова, марихуана – "это открытая дорога к более тяжелым наркотикам".