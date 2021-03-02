Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем"

Санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в МИД РФ называют "попыткой диктата" и "новым витком конфронтации".

Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказано в комментарии.

Захарова обвинила США в "попытке диктата" и "претензиях на собственную исключительность".

"Призываем коллег не играть с огнем", - подчеркнула Захарова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против РФ за отравление Навального. Под санкции Евросоюза попали четверо высших российских чиновников, под санкции США - семеро и три организации. США отдельно отметили, что, по их данным, отравление Навального организовала ФСБ.