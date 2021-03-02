Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в МИД РФ называют "попыткой диктата" и "новым витком конфронтации".
Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказано в комментарии.
Захарова обвинила США в "попытке диктата" и "претензиях на собственную исключительность".
"Призываем коллег не играть с огнем", - подчеркнула Захарова.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против РФ за отравление Навального. Под санкции Евросоюза попали четверо высших российских чиновников, под санкции США - семеро и три организации. США отдельно отметили, что, по их данным, отравление Навального организовала ФСБ.
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Действенными санкциями, которые привели бы к очень быстрым переменам, стало бы:
1. аннулирование виз, ВНЖ, green card в США, Канаде, Великобритании, ЕС + запрет но въезд всем владельцам русских паспортов;
2. Принудительная депортация всех на историческую родину с вышеупомянутых стран. Всех! Это важно.;
3. Эмбарго на торговлю нефтью/газом со стороны ЕС;
4. Отключения от международной платежной системы SWIFT;
5. Запрет на долговые обязательства РФ на основных финансовых биржах мира;
6. Признание РФ - спонсором международного терроризма.
Вот это санкции! А так... Искандеры, конечно, не смеются, но с таким "санкциями" еще лет 20 ***** и РФ протянет.
В США резко выросли антироссийские настроения.
Рекордное число американцев, 77% - заявили о негативном отношении к России.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
Две основные причины.
Во-первых, появляется всё больше доказательств того, что штурм Капитолия и другие акции неповиновения, в значительной степени финансировали и подогревали медийно из Москвы.
Во-вторых, Байден чётко и без дипломатических экивоков обозначил, кто есть главный внешний враг Соединённых Штатов.
Президент, у которого есть яйца.
И я сейчас не о Зеленском.
God bless America 🙏
РАБссия сегодня в 19 раз слабее США по финансам,военному потенциалу,вооружениям и прочим атрибутам Вяличия,которыми США никогда не кичится...
а почему не отстояли Крым?а я в ответ...армия дважды не судимого ДАУНетского зека в 2014 году не могла воевать с крысами Кремля... ,она сдалась почти вся начиная с адмирала Березовского...
Идет мент по набережной. По реке плывет говно.
Говно:-Эй, привет, коллега!
-Да какой я тебе коллега?
-Как, ведь мы оба из внутренних органов!
Хотя правильно было бы "Призываем коллег не играть с говном", что коллеги и сделали, перестали играть
Не симметричный ответ.