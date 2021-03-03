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В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о

В Беларуси осудили журналистку Tut.by Екатерину Борисевич и медика Артема Сорокина, которые обнародовали данные о том, что погибший протестующий Роман Бондаренко не был пьян, как заявлял захвативший власть "президент" Александр Лукашенко. Парень погиб после того, неизвестные в балаклавах жестоко избили его за красно-белый флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудили еще в ноябре 2020 года, тогда же их задержали. Медика и журналистку обвинили в "разглашении медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия".

13 ноября журналистка Борисевич опубликовала статью о смерти протестующего Романа Бондаренко, в которой она ссылалась на медицинские документы и комментарий врача Сорокина. Медик утверждал, что у погибшего парня был ноль "промилле алкоголя в крови", несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что погибший якобы был пьян.

Так, Московский районный суд Минска приговорил журналистку Борисевич к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 2900 рублей (более 31 000 грн). Медику Больницы скорой медицинской помощи Сорокину объявили приговор в два года колонии с отсрочкой наказания на год.

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После оглашения приговора Сорокина освободили в зале суда, а Борисевич проведет за решеткой еще два месяца.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Чиполлино призадумался.
- Значит попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он.
- Выходит что так. Тюрьмы построены для тех кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.»- Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
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03.03.2021 00:06
+22
Беларусь превратилась в ГУЛАГ, половина народа - тюремщики, половина - заключенные.
Украину спасли два Майдана.
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03.03.2021 00:07
+8
Сябри доки вас вбивають, ви шарікі надуваєте кгбешнікам й мусорам, шкода націю яка не рятує своїх гуртом, а все на що спроможна знімати в телефони свавілля влади.
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03.03.2021 00:11
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03.03.2021 00:05 Ответить
в Украине , при Иуде зеленском , не лучше, военных рисковавших своей жизнью выселяют, запугивают и закрывают рот , говорящим правду - Стерненко, Антоненко , Звиробий ………
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03.03.2021 00:28 Ответить
Это должно как-то оправдать маньяка-людоеда Лукашенко? Или к чему эта бредятина?! Стерненко скоро выпустят. Антоненко взорвал журналиста. Зверобой- лекарственное растение. Ты где живёшь в Германии? И как тебя сюда пустили?
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03.03.2021 08:07 Ответить
Жора, а может ты присел на бутылку а не "Антоненко взорвал журналиста"? У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про "п'яного" загиблого протестувальника - Цензор.НЕТ 3257
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03.03.2021 09:52 Ответить
Белоруссия страна для жизни!
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03.03.2021 06:47 Ответить
Чиполлино призадумался.
- Значит попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он.
- Выходит что так. Тюрьмы построены для тех кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.»- Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
показать весь комментарий
03.03.2021 00:06 Ответить
Беларусь превратилась в ГУЛАГ, половина народа - тюремщики, половина - заключенные.
Украину спасли два Майдана.
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03.03.2021 00:07 Ответить
В Білорусі нема майданів, там тільки площаді.
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03.03.2021 00:10 Ответить
Не спасли, пришла зеленая шмаркля(

Ну не совсем пришла, 73% позвали, но ППЦ приблизился.
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03.03.2021 00:11 Ответить
Хочеться дурню всяку вякати? Якби в Білорусі ти посмів таке ляпнути на їхнього самозванця, вже отримав би 10 років без права переписки. А українці вибороли право давати копняки владі, якщо та починає бикувати.
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03.03.2021 00:40 Ответить
Порох бикував п"ять років - дали копняка.Цей бикує півтора роки,почекаємо ще три з половиною і теж дамо копняка.Ми всім даємо копняка і живемо все гірше.Може,треба навчитись обирати,а не копати?
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03.03.2021 11:20 Ответить
Сябри доки вас вбивають, ви шарікі надуваєте кгбешнікам й мусорам, шкода націю яка не рятує своїх гуртом, а все на що спроможна знімати в телефони свавілля влади.
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03.03.2021 00:11 Ответить
Так навіть в післявоєнному СРСР не було. Нм-да.😣
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03.03.2021 00:16 Ответить
По лицам видно - рецидивисты... В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 6914
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03.03.2021 00:26 Ответить
мордор-2..(((
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03.03.2021 00:31 Ответить
повлекшее тяжкие последствия". Какие последствия?
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03.03.2021 00:36 Ответить
Там же написано - ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!
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03.03.2021 00:45 Ответить
В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 3688 В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 839
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03.03.2021 05:31 Ответить
терпилы.....
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03.03.2021 07:55 Ответить
Чем ближе крах Империи тем безумнее ее Законы!! Цицерон. В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 9968
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03.03.2021 08:05 Ответить
В Украине власти идут по тому же пути...Я очень сомневаюсь, что еще раз состоятся честные президентские выборы!
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03.03.2021 13:32 Ответить
 
 