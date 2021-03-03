В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем

В Беларуси осудили журналистку Tut.by Екатерину Борисевич и медика Артема Сорокина, которые обнародовали данные о том, что погибший протестующий Роман Бондаренко не был пьян, как заявлял захвативший власть "президент" Александр Лукашенко. Парень погиб после того, неизвестные в балаклавах жестоко избили его за красно-белый флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудили еще в ноябре 2020 года, тогда же их задержали. Медика и журналистку обвинили в "разглашении медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия".

13 ноября журналистка Борисевич опубликовала статью о смерти протестующего Романа Бондаренко, в которой она ссылалась на медицинские документы и комментарий врача Сорокина. Медик утверждал, что у погибшего парня был ноль "промилле алкоголя в крови", несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что погибший якобы был пьян.

Так, Московский районный суд Минска приговорил журналистку Борисевич к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 2900 рублей (более 31 000 грн). Медику Больницы скорой медицинской помощи Сорокину объявили приговор в два года колонии с отсрочкой наказания на год.

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После оглашения приговора Сорокина освободили в зале суда, а Борисевич проведет за решеткой еще два месяца.