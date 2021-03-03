Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора

О подозрении в пытках по предварительному сговору сообщили сотруднику полиции и еще двум лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2021 года двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от парней признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания", - сказано в сообщении.

Вскоре на место прибыл автомобиль полиции.

"Полицейский вместо оказания помощи юношам достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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Стражу порядка и двум его подельникам сообщили о подозрении по фактам пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Громадське" сообщает, что пострадавшего молодого человека зовут Арсен, он - племянник Дениса Сеника, руководителя службы первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой. По словам Сеника, его племянника вместе с другом забрали в отделение полиции и удерживали там 4 часа, требуя признаться в угоне автомобиля. Авто нашли в этот же день.

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Как рассказал Сеник, на следующий день Арсен с родителями уехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Они повели Арсена на встречу с прокурором, где та постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции, а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати.