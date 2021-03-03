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Новости Происшествия
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Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора

О подозрении в пытках по предварительному сговору сообщили сотруднику полиции и еще двум лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2021 года двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от парней признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания", - сказано в сообщении.

Вскоре на место прибыл автомобиль полиции.

"Полицейский вместо оказания помощи юношам достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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Стражу порядка и двум его подельникам сообщили о подозрении по фактам пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Громадське" сообщает, что пострадавшего молодого человека зовут Арсен, он - племянник Дениса Сеника, руководителя службы первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой. По словам Сеника, его племянника вместе с другом забрали в отделение полиции и удерживали там 4 часа, требуя признаться в угоне автомобиля. Авто нашли в этот же день.

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Как рассказал Сеник, на следующий день Арсен с родителями уехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Они повели Арсена на встречу с прокурором, где та постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции, а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Все те саме,що і в часи Яника.Реформа поліції починалася добре,а закінчилося все старими мєнтами.
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03.03.2021 00:31
+8
Не треба усьо списувати на ментів.
Це ми. Не ви конкретно, а народ.
Ну таке воно життя, так і живемо, обираємо зебіляток, даємо хабарі... І вимагаємо жити по людьски(
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03.03.2021 00:18
+8
скоріше за все потерпілі в яких викрили авто, не сподіваючись на поліцію почали самі шукати своє авто та затримали осіб, яких вони підозрювали...та почали їх бити і викликали поліцію ...Коли поліція прибула на місце то намагалась розкрити злочин "по гарячому" та "поколоти" затриманих на місці...АЛЕ! Виявилось що затриманий племінник якогось крутелика з МВС...тому "непрофесійних " поліціантів взяли в оборот прокурори Венедіктової, хоча! це не їх підслідність! Тому замість притягнення до відповідальності угонщиків..посадять поліцейських)) якщо вони звичайно не відкупляться
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03.03.2021 01:08
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Не треба усьо списувати на ментів.
Це ми. Не ви конкретно, а народ.
Ну таке воно життя, так і живемо, обираємо зебіляток, даємо хабарі... І вимагаємо жити по людьски(
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03.03.2021 00:18 Ответить
боюсь спросить - это уже реформированная при Порошенко полиция такое делает ?
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03.03.2021 02:51 Ответить
Пояснюю для ІДІОТІВ - це поліція, реформу якої два роки тому зупинив Зеленський... Чи ви, на Лахті, вважаєте, що президентом України залишається до цих пір, Порошенко?...
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03.03.2021 06:36 Ответить
Реформа заглохла на 2м году правления порошенка. Люстрацию вообще отменили.
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03.03.2021 07:22 Ответить
І її "заглушив", особисто, Порошенко? От так взяв і сказав: "Реформа, заглохни!", і вона "заглушилася"... Так чого ж, "парєнь із народа", "свой, в доску", її не поновив? У нього ж, "монобольшинство" було, якого ніколи не мав Порошенко?
Чи тут питання не в "особистостях", а щоб "срач розвести"?...
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03.03.2021 07:31 Ответить
Як це тебе ще не "обплювали" за такі слова? У нас же всі правильні"! А дають хабарі, крадуть - марсіани...
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03.03.2021 06:34 Ответить
Нє-нє. Не народ. А конкретно 4 з 5 людини як мінімум. Так що, можна сказати, майже кожен з нас звик давати хабарі, думати жопою і т.п. Ми маємо ту владу, систему та якість життя, на яку заслуговуємо.
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03.03.2021 07:57 Ответить
Все те саме,що і в часи Яника.Реформа поліції починалася добре,а закінчилося все старими мєнтами.
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03.03.2021 00:31 Ответить
Раніше в правоохоронних органах обов'язковою була ротація керівництва. Щонайменше раз на п'ять років. Якщо цього не робити, то з часом ці люди починають вважати себе ангелами з усіма витікаючими з цього наслідками. Потім ангели хочуть абсолютної влади. Кому ж правити, якщо не їм? (с)
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03.03.2021 00:45 Ответить
Да именно руководство сейчас разворовует земли, пример Чернигов и близ лежащие земли, головам местного самоуправления дают возможность барыжить, а сами все что возможно или скупают или на сессиях даже через найденные архивные ненадлежащие документы переоформлять на себя
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03.03.2021 07:13 Ответить
Я правильно зрозумів, що спочатку на хлопців напали взагалі хрін усвідомити хто, а потім приїхали сміття і приєдналися до катувань, приставивши стовбури до голови? Тобто полюціянти діяли спільно з якимось незрозумілими харцизяками?
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03.03.2021 00:49 Ответить
скоріше за все потерпілі в яких викрили авто, не сподіваючись на поліцію почали самі шукати своє авто та затримали осіб, яких вони підозрювали...та почали їх бити і викликали поліцію ...Коли поліція прибула на місце то намагалась розкрити злочин "по гарячому" та "поколоти" затриманих на місці...АЛЕ! Виявилось що затриманий племінник якогось крутелика з МВС...тому "непрофесійних " поліціантів взяли в оборот прокурори Венедіктової, хоча! це не їх підслідність! Тому замість притягнення до відповідальності угонщиків..посадять поліцейських)) якщо вони звичайно не відкупляться
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03.03.2021 01:08 Ответить
помилочка в текст закралася у небожа дядько не в МВС ,а в МЗС))
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03.03.2021 11:58 Ответить
"...а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати " .какой еще печати ? Где не зарегистрированную ?
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03.03.2021 00:54 Ответить
Ну ошиблись мусора, не тех взяли.... Платить много придётся, но ничё они люди не бедные!
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03.03.2021 01:21 Ответить
Звісно поліція це покидьки але і арсену віри нема, і що тут ті арсени роблять? Може краще арсенам їхати на родіну?
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03.03.2021 01:59 Ответить
"...он - племянник Дениса Сеника, руководителя службы первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой..." (с)
А НЕ "племянникам" выбор, или тюрьма или инвалидность Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4239

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03.03.2021 06:13 Ответить
Джамал на своїй темі писав як заарештовані миють їм у відділку спеціально засрані туалети і працюють в мусорів вдома. Схоже, абсолютно всіх мусорів треба знову люструвати.
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03.03.2021 06:17 Ответить
А ти не читав, коли Джамал на трьох темах хвалився, як йому колишні "урки" у вечірній час крадений ліс привозять? Я його підшпигнув, стосовно цього, так він другий тиждень заспокоїться не може, "лайном плюється"...
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03.03.2021 06:43 Ответить
Він мєнт старої системи. Цікаво що після Помаранчевої революції він подав у відставку, а зараз повернувся. Моє ставлення до нього змінилося коли на своїй темі він написав що готовий розстрілювати протестуючих проти капітуляції під ОПою Зеленського. Я побачив беркутівця.
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03.03.2021 07:01 Ответить
То у нас мкнталитет такой да? Мы не готоаы к цивилизованному владению оружием?
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03.03.2021 07:05 Ответить
Оо вот это стражи порядка, полиция всё-таки выродки
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03.03.2021 07:06 Ответить
Моей семье начальник полиции Бугай Виктор Петрович, его жена Бугай тоже работник отныне полициило этого ОДА, ее нужно вообще повесить,, отец Бугай Виктор Петрович назначенный когда-то Януковичем,зять Бугая Пулинец в Чернигове такого воротили - смертную казнь нужно вернуть для таких
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03.03.2021 07:09 Ответить
Що за "словесний понос"? Ти хоч перечитуєш те, що пишеш?
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03.03.2021 07:37 Ответить
Мда. Это ЧТО-ТО. ГРУППА избила, угрожала убийством. Остальное "кодло" где?
10 лет это МАЛО. За такие преступления нужно давать по 25 лет. Их наделили властью, оружием. Вместо этого имеем вопиющие факты. За все эти подвиги должны улетать с должностей десятки людей с КОМПЕНСАЦИЕЙ пострадавшим.
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03.03.2021 07:55 Ответить
как сказал глав - мусор аваков - главное - не дать народу оружие!
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03.03.2021 07:58 Ответить
 
 