Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора
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О подозрении в пытках по предварительному сговору сообщили сотруднику полиции и еще двум лицам.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В январе 2021 года двух юношей, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от парней признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания", - сказано в сообщении.
Вскоре на место прибыл автомобиль полиции.
"Полицейский вместо оказания помощи юношам достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - сообщили в Офисе генпрокурора.
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Стражу порядка и двум его подельникам сообщили о подозрении по фактам пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
"Громадське" сообщает, что пострадавшего молодого человека зовут Арсен, он - племянник Дениса Сеника, руководителя службы первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой. По словам Сеника, его племянника вместе с другом забрали в отделение полиции и удерживали там 4 часа, требуя признаться в угоне автомобиля. Авто нашли в этот же день.
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Как рассказал Сеник, на следующий день Арсен с родителями уехали в полицию, чтобы написать заявление и снять побои. Однако и там, и в прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Они повели Арсена на встречу с прокурором, где та постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции, а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати.
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Це ми. Не ви конкретно, а народ.
Ну таке воно життя, так і живемо, обираємо зебіляток, даємо хабарі... І вимагаємо жити по людьски(
Чи тут питання не в "особистостях", а щоб "срач розвести"?...
А НЕ "племянникам" выбор, или тюрьма или инвалидность
10 лет это МАЛО. За такие преступления нужно давать по 25 лет. Их наделили властью, оружием. Вместо этого имеем вопиющие факты. За все эти подвиги должны улетать с должностей десятки людей с КОМПЕНСАЦИЕЙ пострадавшим.