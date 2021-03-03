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Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора

Предположительно, бывший народный депутат, о котором идет речь - осужденный за убийство Виктор Лозинский.

Сообщение о том, что обвинительный акт против одного из бывших руководителей прокуратуры Киевской области направлен в суд, опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья. Зато экс-руководитель прокуратуры Киевской области, ради избегания ответственности и сокрытия противоправных действий своих подчиненных, которые они совершили в интересах экс-нардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, выиграл выборы на пост главы ОТГ на Кировоградщине, - избирком

После этого, по данным Офиса генпрокурора, чиновник подделал документы, создав видимость, что преступление совершили не подчиненные ему прокуроры, а работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа.

Теперь бывшего руководителя прокуратуры обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебного подлога, сокрытии преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 УК Украины).

Также на Цензор.НЕТ: Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал. ВИДЕО

Напомним, в 2007 году Лозинский стал народным депутатом от БЮТ. 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык. В 2016 году Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко". В 2020 году освобожденный нардеп победил в выборах председателя объединенной территориальной общины рядом с местом убийства в Кировоградской области.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Піде, але на 30 хвилин, доки будуть ухвалювати відпустити під заставу. А потім вільному воля!
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03.03.2021 02:40
+7
Это- один из десятков тех, кто представляет наше все-еще больное общество - "нарід". Лечить его надо долго и БОЛЬНО!
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03.03.2021 02:30
+6
О, Юля взагалі вимагала Лозинського нагородити, за те що не пустив у незаконно захоплений ліс грибника , та ще й вбив його.

А вбив після тортур.
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03.03.2021 06:19
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Красаучиг!
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03.03.2021 02:16 Ответить
Это- один из десятков тех, кто представляет наше все-еще больное общество - "нарід". Лечить его надо долго и БОЛЬНО!
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03.03.2021 02:30 Ответить
Бесполезно!
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03.03.2021 06:58 Ответить
Піде, але на 30 хвилин, доки будуть ухвалювати відпустити під заставу. А потім вільному воля!
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03.03.2021 02:40 Ответить
Отвлекают
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03.03.2021 03:59 Ответить
Якщо товарісч діяв не в своїх інтерасах, значить - безкорисно!! Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора. - Цензор.НЕТ 1453
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03.03.2021 04:17 Ответить
неужели ?
а объявление зеленским и аваковым виноватых в деле шеремета ?
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03.03.2021 05:52 Ответить
Китай. Стадион. Преступник. Публичное наказание. (реальность)
Украина. Стадион. Преступник. Публичное наказание. (мечта каждого украинца)
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03.03.2021 06:00 Ответить
Кажіть за себе.
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03.03.2021 06:37 Ответить
О, Юля взагалі вимагала Лозинського нагородити, за те що не пустив у незаконно захоплений ліс грибника , та ще й вбив його.

А вбив після тортур.
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03.03.2021 06:19 Ответить
Не Юля, а Турчинов.
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03.03.2021 07:23 Ответить
Турчинов на той час мав халепу бути в БЮТ. Вам нагадати хто лідер БЮТ?
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03.03.2021 07:24 Ответить
На верёвке его в Батькивщину тянули?
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03.03.2021 07:53 Ответить
Так все таки, хто говорив? Дорослий хлопчик Валік Турчинов, чи його тодішня начальниця Тимошенко. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 6433 Йолопе, якщо вже недолуго збрехав, то не палився б, висуваючи ідіотські порохоботські версії в оправдання своєї брехні.
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03.03.2021 08:48 Ответить
О, Ромео наш тут як тут намалювався.
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03.03.2021 12:13 Ответить
Можно ссылочку на вымогы Йули, брехливый песык?
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03.03.2021 07:24 Ответить
А ти загугли- ;Тимошенко допомогла Лозинському втекти;.
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03.03.2021 07:32 Ответить
Що "гуглити", вашу порохоботсько-ригалівську пропагандонію? Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 5150
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03.03.2021 08:51 Ответить
Марченко, а як так вийшло що автор ;конституції динири; балотувався від партії Тимошенко?
Юля сєпар?
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03.03.2021 12:14 Ответить
До речі, а чий кадр Наталья Каралєвская?
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03.03.2021 07:36 Ответить
Звісно, що твій, тобто Парашенка, бо вона зараз партії, засновником якої був саме Петь Лєксєїч. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 4693
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03.03.2021 08:50 Ответить
І засновником якої партії був Порошенко?
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03.03.2021 12:17 Ответить
а отой чорт, з вилами , з Чернігова , чий кадр?
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03.03.2021 11:47 Ответить
Пойдет под суд. Постоит у стены с пакетом. Отдаст пакет. Уйдет. Фсе..
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03.03.2021 06:55 Ответить
насолил наверное кому то. что все грехи вспомнили. а происходящее сейчас игнорят уроды.
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03.03.2021 07:37 Ответить
Україна чекає на суд для Татарова!
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03.03.2021 08:08 Ответить
Лозінський,королевська,портнов. і ще з десяток таких мерзот--кадри брехухи і піащики юлі.
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03.03.2021 08:21 Ответить
О! Ще один фанат поїдання соєвого "шоколаду" вигулькнув. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 2281

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03.03.2021 08:53 Ответить
А ти харчуєшся виключно перепелиними яєчками з ферм клінічного рогоносця Шуріка Тимошенко, виносячи все з дому у мережу ломбардів ;Дешева готівка;?
Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 2703
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03.03.2021 12:19 Ответить
Закон як дышло,куда повернул туда и вышло.
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03.03.2021 08:34 Ответить
 
 