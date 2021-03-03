Девять учеников пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции в школе Житомира, - ГСЧС

В Житомире в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников. Учебный процесс приостановлен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 марта в Житомире в общеобразовательной школе № 20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012 - 2013 г.р.), из которых 7 учеников находятся на стационарном лечении и 2 ученика находятся на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

"С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в учреждении учится 885 учеников", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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