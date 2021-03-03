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Девять учеников пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции в школе Житомира, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Девять учеников пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции в школе Житомира, - ГСЧС

В Житомире в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников. Учебный процесс приостановлен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 марта в Житомире в общеобразовательной школе № 20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012 - 2013 г.р.), из которых 7 учеников находятся на стационарном лечении и 2 ученика находятся на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

"С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в учреждении учится 885 учеников", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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скорее всего купили что-то не то...если бы в столовой был косяк то было бы больше...
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03.03.2021 07:36 Ответить
А где же любимый вопрос от пересичных - "Куда санстанция смотрит?"
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03.03.2021 08:26 Ответить
Нету СЄС.. Все подпяд ликвидировали, что надо, и что не надо...
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03.03.2021 09:05 Ответить
Та я как бы в курсе. Потому и пишу.
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03.03.2021 09:17 Ответить
Шото титульные часто обсираются и травятся. Может руки пора научиться мыть и задницы?
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03.03.2021 09:19 Ответить
Титульні, то одеських жидів ти, гнидо, маєш на увазі, чи кацапню вошиву? Скоріш за все, ти з останніх.
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03.03.2021 11:09 Ответить
 
 