В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек
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По состоянию на утро среды, 3 марта, выявлены 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 486 человек;
летальных случаев - 185;
выздоровели - 5 118 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 364 705 человек;
выздоровели - 1 182 036 человек;
летальных случаев - 26 397;
проведено ПЦР-тестов - 6 983 925.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях", - рассказал Степанов.
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