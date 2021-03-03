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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек

По состоянию на утро среды, 3 марта, выявлены 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 03госпитализированы - 3 486 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 03летальных случаев - 185;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 03выздоровели - 5 118 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 08заболели - 1 364 705 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 08выздоровели - 1 182 036 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 08летальных случаев - 26 397;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 983 925.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек 13
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Топ комментарии
+5
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек - Цензор.НЕТ 9209
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03.03.2021 08:30
+4
Зато Бубочка покатався на лижах. Разом з зетипиллами.
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03.03.2021 08:32
+3
Вимагаємо негайного переведення усіх шкіл на дистанційну форму навчання! Це має вберегти життя людей!!! Це те що зупинить короновірус!
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03.03.2021 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Вірю. У мене на дільниці повний капець.
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03.03.2021 08:20 Ответить
У нас садочок закривають... Вихователі злягли.
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03.03.2021 08:27 Ответить
А я сподіваюся протриматися поки ситуація покращиться. Розумію що не уникнути- щодня з хворими контактувати....
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03.03.2021 08:33 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек - Цензор.НЕТ 9209
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03.03.2021 08:30 Ответить
на правах рекламы индийской ширки
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03.03.2021 08:21 Ответить
Вимагаємо негайного переведення усіх шкіл на дистанційну форму навчання! Це має вберегти життя людей!!! Це те що зупинить короновірус!
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03.03.2021 08:26 Ответить
По школах шо, вимирання? Діти не хворіють. Якого хера закривати школи? Шоб більше зетіпілів виросло?
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03.03.2021 08:34 Ответить
Діти теж хворіють, більшість хворіє безсимптомно, і переносить вірус між дорослими. Невже це так важко зрозуміти?
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03.03.2021 09:19 Ответить
Не вірю, що такі повідомлення пишуть безплатно.
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03.03.2021 13:06 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб - Цензор.НЕТ 6465
Це в неї улюблене щоденне повідомлення, на протязі півроку, не менше ))
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03.03.2021 14:10 Ответить
осуществлено тестирований за сутки - 85 043 - почти рекорд относительный конечно для нас то было 70 00 в сутки а так 50 000
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03.03.2021 08:27 Ответить
Ну як може бути 3500 госпіталізація,чи вже звертаються до лікаря коли вже зовсім самолікування не помогло
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03.03.2021 08:28 Ответить
Це напевне 3500 людей по всій Україні прихід по ВСІХ лікарнях, включно з пологовими будинками.
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03.03.2021 13:11 Ответить
Кількість заражень збільшується кожного дня. Перемога майстрів спорту над ковідом.
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03.03.2021 08:28 Ответить
Зато Бубочка покатався на лижах. Разом з зетипиллами.
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03.03.2021 08:32 Ответить
"умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения" - это намёк чтобы все наперегонки бежали вакцинироваться.
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03.03.2021 09:04 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб - Цензор.НЕТ 2519
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03.03.2021 09:20 Ответить
"Станом на ранок середи, 3 березня, виявлено 7235"

Як можна заявляти про 3 березня, яке ще не закінчилося?
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03.03.2021 09:20 Ответить
"Станом на ранок середи, 3 березня, виявлено 7235"

Як можна заявляти про 3 березня, яке ще не закінчилося? Чи "Та какая разница"
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03.03.2021 09:22 Ответить
сообщения удаляют )))) помойка цензор в своем репертуаре )))
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03.03.2021 10:02 Ответить
За інформацією від знайомих лікарів хворих у Дніпрі меньше, ніж було, але вони у ЗНАЧНО ВАЖЧОМУ СТАНІ, ніж раніше.
Може й правда треба вколотись?
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03.03.2021 10:45 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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03.03.2021 13:05 Ответить
 
 