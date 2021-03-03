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США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США могут ввести новые санкции против

США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.

Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

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"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал он.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
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Топ комментарии
+5
Почему в мае а не сейчас? В мае его уже достроят. Короче США понты лепит с этими санкциями, и сами понимают что толку от них нет.
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03.03.2021 08:37
+3
возможных? шикарно.
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03.03.2021 08:35
+3
підказую, на кота матроскіна санкцій ще не було США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп - Цензор.НЕТ 435
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03.03.2021 08:35
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Они издеваются...
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03.03.2021 08:33 Ответить
возможных? шикарно.
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03.03.2021 08:35 Ответить
підказую, на кота матроскіна санкцій ще не було США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп - Цензор.НЕТ 435
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03.03.2021 08:35 Ответить
Совсем расцветёт розсеюшка под таким напором полезных санкций!!
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03.03.2021 08:37 Ответить
Почему в мае а не сейчас? В мае его уже достроят. Короче США понты лепит с этими санкциями, и сами понимают что толку от них нет.
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03.03.2021 08:37 Ответить
Решили из кацапов максимально денег вытянуть,и когда останется пару метров до берега наглухо заблокировать?
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03.03.2021 08:38 Ответить
То же самое подумал.Но кацапьё хитрое . втянуло ещё инемецкое бабло серьёзное .Так что там заруба ещё та идёт.
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03.03.2021 08:45 Ответить
Нет там никакой зарубы, одна видимость. После запуска СП-2 скажут - мы сделали всё, что могли, а вы держитесь.
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03.03.2021 09:20 Ответить
Если запустят СП 2 думаю в Украине начнутся подрывы украинской газотранспортой системы . Или нападение рассии на Украину с применением самолётов чтобы уничтожить украинскую ГТС.Украина должна быть готова к таким событиям.
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03.03.2021 09:25 Ответить
Ну да. Сразу же начнут бамбить.
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03.03.2021 09:26 Ответить
2014-ый год когда расия напала на Украину ? это можно назвать сразу или не сразу?
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03.03.2021 09:57 Ответить
СП 2 серьёзное испытание для США . Если американцы смогут остановить СП" значит санкции работают.Если не смогут то весь мир увидит что Америка это туфта .А Украине нужнобыстро восстановить ядерный потенциал и тогда сразу все задумаются . Нужно вести агрессивную политику а не толерантно -гейскую пасивную.Тебя уважают когда боятся .Всё остальное это туфта .
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03.03.2021 09:28 Ответить
Ну да. Будем всех бамбить.
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03.03.2021 09:29 Ответить
Сарказм засчитан.Лично я бы спокойно нажал красную кнопку .И если будут знать что я её нажму то поверь что будут боятся .
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03.03.2021 09:31 Ответить
Это какая-то ежедневная мантра.
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03.03.2021 08:42 Ответить
После драки помашут руками, надо полагать.
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03.03.2021 08:43 Ответить
Байден хочет дружить с Германией. Америка уже не ферст.
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03.03.2021 08:43 Ответить
Джони Бидон играет на руку Путяры!!
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03.03.2021 08:44 Ответить
США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп - Цензор.НЕТ 878
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03.03.2021 08:50 Ответить
Це не Росія буде славиться,а Радянський Союз,є чим пишатись...Досих пір не можуть здобутки реформувати,то є розграбувати,а зараз чим
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03.03.2021 09:09 Ответить
Та отключите наконец репоедам мокшанским SWIFT! США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2062
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03.03.2021 09:04 Ответить
США никому не могут отключить SWIFT. Бельгийцы могут отключить - хоть русню, хоть Штаты.
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03.03.2021 09:22 Ответить
Uspixu , Pane Biden !
Slava Ukraini !
Slava USA !
Smert' vorogam !
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03.03.2021 09:11 Ответить
Неужели готовится очередное предательство Украины- повтор перегрузки Обамы, - ради альянса питерских чекистов с немецким «глубинным рейхом» ?

"Вялость команды Байдена вызвала реакцию и в американском конгрессе, который, собственно, и является источником санкций против проекта, уничтожающего трансатлантическую и европейскую солидарность.

Достаточно лишь провозгласить, что у США там нет национального интереса, и пусть европейцы и россияне сами решают судьбу этого газопровода.

Полное совпадение неартикулированных публично интересов российской клептократии и немецкого «глубинного рейха».

"Самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция." Гарри Каспаров

Это злодейство фарисейски прикрывается дискурсами «Диалог превыше всего», «когда торгуют - не воюют», «санкционировать, но сотрудничать».

Многолетний симбиоз офицеров восточно-немецкой разведки Штази М.Варнига и советского КГБ В.Путина может стать предвестником других геополитических реалий ХХІ века.
США. Уже немного забылось, но следует вспомнить, что 5 августа 2020 года в американском издании Politico появилось открытое письмо 103 бывших американских высоких должностных лиц с выразительным названием «Пришло время пересмотреть нашу российскую политику».

Об официально артикулированных интересах разных сторон, причастных к проекту «Северный поток-2», сказано, написано и показано много. Но есть интересы, о которых не говорят вслух и понимание которых позволяет объяснить, почему этот проект еще не похоронен, а его сторонники активно пытаются достроить трубопровод. - полностью https://zn.ua/international/podvodnye-techenija-proekta-severnyj-potok-2.html?fbclid=IwAR2SQsS-ypqTze3OSTRziinXKkVpxmls505wfIZLEsu4ZPuPCG1f0F1jhA0 и еще
СТРЕЛЬБА по ВОРОБЬЯМ. ВИДИМОСТЬ и ФАРИСЕЙСТВО....
"Тупик очевиден. Запад КАК БЫ не может не реагировать на нарушение Кремлем правовых и гуманитарных принципов. Кремль не может отступить, делая западный ответ неумолимым.
Между тем, Западу трудно соединить несочетаемое: сдерживание, изоляцию и диалог. Поэтому ограничительные меры оказываются стрельбой по воробьям. Либо несут боль не тем, кто должен стать объектом удара, либо вызывают последствия, противоположные ожидаемым.
Западные демократии пытаются удержаться в рамках вегетарианства. Никто не собирается обваливать российскую власть либо подрывать российскую экономику. Что делать с последствиями?
Санкционный режим включает обращение западных правительств к своей аудитории: «Мы реагируем»; проведение перед Москвой «красной черты» с предупреждением - заплатите цену, если переступите. Но одновременно Запад пытается, чтобы «ценник» не мешал диалогу с Россией. Ни в коем случае!" - полностью "Санкции против России: кому больно?" https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2798912-echo/
АВТОР Лилия Шевцова политолог
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03.03.2021 10:13 Ответить
В мае? Это когда уже построят?!
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03.03.2021 12:24 Ответить
Читайте внимательнее - ЕСЛИ будет информация по новым санкциям, то Госдеп сообщит Конгрессу. А не введёт санкции. Например, найдут очередную, связанную с проектом, контору "Рогаикопыта", и сообщат Конгрессу в мае, что против нее можно ввести санкции. А потом 90 дней (до следующего доклада) будут тянуть с введением. А это уже будет август.
Понятно, что Байден продолжает линию Обамы, странно, что кто-то считал иначе. Так при том хоть "Южный поток" свернули, а тут и того не будет
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03.03.2021 13:12 Ответить
з ціми санкціями як їхніми занепокоюванями і стурбованістю....смішно аж плакать хочеться....нас вбивають навбивали 14 000 а Європа продовжує купувати нафту і газ в паРаші вливаючи в кацапню міліарді на війну з нами...зато нам вони дають кридити та ще чи дадуть чи не дадуть ....а кацапам гарантовано дадуть....ну не цинізм .... ну як не повірити у вислів меншовартості нації.....
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03.03.2021 13:36 Ответить
 
 