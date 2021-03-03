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США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.
Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.
"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал он.
Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.
"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
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Slava Ukraini !
Slava USA !
Smert' vorogam !
"Вялость команды Байдена вызвала реакцию и в американском конгрессе, который, собственно, и является источником санкций против проекта, уничтожающего трансатлантическую и европейскую солидарность.
Достаточно лишь провозгласить, что у США там нет национального интереса, и пусть европейцы и россияне сами решают судьбу этого газопровода.
Полное совпадение неартикулированных публично интересов российской клептократии и немецкого «глубинного рейха».
"Самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция." Гарри Каспаров
Это злодейство фарисейски прикрывается дискурсами «Диалог превыше всего», «когда торгуют - не воюют», «санкционировать, но сотрудничать».
Многолетний симбиоз офицеров восточно-немецкой разведки Штази М.Варнига и советского КГБ В.Путина может стать предвестником других геополитических реалий ХХІ века.
США. Уже немного забылось, но следует вспомнить, что 5 августа 2020 года в американском издании Politico появилось открытое письмо 103 бывших американских высоких должностных лиц с выразительным названием «Пришло время пересмотреть нашу российскую политику».
Об официально артикулированных интересах разных сторон, причастных к проекту «Северный поток-2», сказано, написано и показано много. Но есть интересы, о которых не говорят вслух и понимание которых позволяет объяснить, почему этот проект еще не похоронен, а его сторонники активно пытаются достроить трубопровод. - полностью https://zn.ua/international/podvodnye-techenija-proekta-severnyj-potok-2.html?fbclid=IwAR2SQsS-ypqTze3OSTRziinXKkVpxmls505wfIZLEsu4ZPuPCG1f0F1jhA0 и еще
СТРЕЛЬБА по ВОРОБЬЯМ. ВИДИМОСТЬ и ФАРИСЕЙСТВО....
"Тупик очевиден. Запад КАК БЫ не может не реагировать на нарушение Кремлем правовых и гуманитарных принципов. Кремль не может отступить, делая западный ответ неумолимым.
Между тем, Западу трудно соединить несочетаемое: сдерживание, изоляцию и диалог. Поэтому ограничительные меры оказываются стрельбой по воробьям. Либо несут боль не тем, кто должен стать объектом удара, либо вызывают последствия, противоположные ожидаемым.
Западные демократии пытаются удержаться в рамках вегетарианства. Никто не собирается обваливать российскую власть либо подрывать российскую экономику. Что делать с последствиями?
Санкционный режим включает обращение западных правительств к своей аудитории: «Мы реагируем»; проведение перед Москвой «красной черты» с предупреждением - заплатите цену, если переступите. Но одновременно Запад пытается, чтобы «ценник» не мешал диалогу с Россией. Ни в коем случае!" - полностью "Санкции против России: кому больно?" https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2798912-echo/
АВТОР Лилия Шевцова политолог
Понятно, что Байден продолжает линию Обамы, странно, что кто-то считал иначе. Так при том хоть "Южный поток" свернули, а тут и того не будет