Вблизи Счастья подавлен беспилотник врага, за сутки - одно нарушение режима "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили договоренности достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Так, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

"Потерь и раненых среди защитников нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 2 марта. Так, продолжается препятствование работе СММ ОБСЕ. Так мини БПЛА миссии потерпел препятствий во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское недалеко от Донецка. А утром 1 марта, представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Еленовка. и задержали их на 5 часов", - сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что согласно распоряжению командующего ООС продлено восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции вблизи населенного пункта Водяное, что позволило восстановить электроснабжение в регионе. Соблюдение гарантий безопасности было обеспечено украинской стороной СЦКК. По состоянию на 7:00 утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.