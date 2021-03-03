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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Вблизи Счастья подавлен беспилотник врага, за сутки - одно нарушение режима "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вблизи Счастья подавлен беспилотник врага, за сутки - одно нарушение режима

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили договоренности достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Так, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

"Потерь и раненых среди защитников нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины"

Также сообщается, что основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 2 марта. Так, продолжается препятствование работе СММ ОБСЕ. Так мини БПЛА миссии потерпел препятствий во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское недалеко от Донецка. А утром 1 марта, представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Еленовка. и задержали их на 5 часов", - сказано в сообщении.

В штабе также отметили, что согласно распоряжению командующего ООС продлено восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции вблизи населенного пункта Водяное, что позволило восстановить электроснабжение в регионе. Соблюдение гарантий безопасности  было обеспечено украинской стороной СЦКК. По состоянию на 7:00 утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Вблизи Счастья подавлен беспилотник врага, за сутки - одно нарушение режима тишины, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+6
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины".

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3551
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03.03.2021 09:15
+5
Хочу тебе сообщить шо есть режим офлайн. Беспилотник продолжает выполнять программу заложенную в его память. И выполнив ее - благополучно возвращается на базу. А для того шоб он валялся в серой зоне - надо его сбить.
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03.03.2021 08:58
+4
Огонь резко уменьшился потому что Зеля сказал что на передке вакцинироваться будет. росокупантам наверняка пригрозили штрафом за стрельбу в такой день, а то еще зацепят такого полезного для рашки преЗедента...
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03.03.2021 08:59
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Шо значит -подавлен? Споймали и давили? Или он благополучно вернулся на базу, выполнив сьемку позиций ВСУ?
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03.03.2021 08:50 Ответить
Подавлен - значит прекратил получать управляющий сигнал и выполнять задачу. Если такой смелый поезжай забери его где-то в серой зоне
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03.03.2021 08:55 Ответить
Хочу тебе сообщить шо есть режим офлайн. Беспилотник продолжает выполнять программу заложенную в его память. И выполнив ее - благополучно возвращается на базу. А для того шоб он валялся в серой зоне - надо его сбить.
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03.03.2021 08:58 Ответить
Это у нормальных безпилотников а не из конструкции из говна и палок. Про почту рашки почитай
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03.03.2021 09:00 Ответить
Говнокомандующий запретил огонь открывать, не забыл? И хотел бы посмотреть как диванный воин попадет в беспилотник хотя-бы израсходовав один рожок...
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03.03.2021 13:46 Ответить
Лучшей новостью за 7 лет, могло бы стать - это введение визового режима с агрессором.
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03.03.2021 08:54 Ответить
Добре, що з нашими хлопцями все гаразд.
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03.03.2021 08:55 Ответить
Канадские войска стоят в Счастье?
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03.03.2021 09:00 Ответить
Огонь резко уменьшился потому что Зеля сказал что на передке вакцинироваться будет. росокупантам наверняка пригрозили штрафом за стрельбу в такой день, а то еще зацепят такого полезного для рашки преЗедента...
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03.03.2021 08:59 Ответить
Тем более главнокомандующий по ту сторону это Герой Украины как никак!Медаль от Юща получал)
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03.03.2021 09:01 Ответить
??? Шо за бред
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03.03.2021 09:12 Ответить
Пасечник герой Украины вообще то
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03.03.2021 09:18 Ответить
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины".

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3551
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03.03.2021 09:15 Ответить
Вочевидь штаб ООС разує так:"І раз, і раз, і раз..."
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03.03.2021 09:31 Ответить
Вы бы иам определились с количеством "нарушений тишины", ато несколько ранее здесь сообщалось о "03.03.21 07:51 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины""
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03.03.2021 10:20 Ответить
"Подавили" - это ярко! Это как наши "учения" без единого выстрела.
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03.03.2021 10:54 Ответить
Абрревиатура РЭБ, видимо, для тебя загадка...
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03.03.2021 13:55 Ответить
Видимо тебя устраивает, что не сбили/уничтожили, а "подавили" ...
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03.03.2021 13:58 Ответить
Не устраивает, но это максимум что могут сделать наши парни. ИМ ЗЕЛЯ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ!!! Забили радиочастоту управления, данные не передавались и не принимались, сели аккумуляторы, он и плюхнулся
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03.03.2021 16:09 Ответить
Ну положим на счет "плюхнулся" - это твои фантазии. Слово "автопилот" слышал? Механически включается при блокировании КПД и беспилотник возвращается на базу. И на счет Зеля запретил стрелять по беспилотникам - это так же твои фантазии. Возьму свои слова обратно если предоставишь пруфы.
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03.03.2021 17:23 Ответить
Фто в студию рашистких беспилотников, будь ласка. Какой автопилот, ты знаешь устройство автопилота, тебе хоть термин гироскоп о чем-нибудь говорит? Радиокомпас как работает? А по поводу штрафов за открытия огня в сторону противника только ленивый не найдет.
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03.03.2021 17:51 Ответить
Ага, сейчас. Именно за этим я захожу на форум: что бы тебе лекцию про военные беспилотники прочитать.

Если бы "плюхнулся", то так бы и написали, а не "подавили". Умей читать.
Прежде чем ссылаться на какие-либо документы, для начала вникни в его суть. А потом задай себе вопрос: Документ и то как происходит на самом деле - это одно и то же?
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04.03.2021 09:47 Ответить
Не мне, а тебе лекции нужны, к сожалению. Каналы связи забиты средствами РЭБ. Что будет с беспилотником? Это и есть подавление - широкополосная помеха. Есть более продвинутые средства, которые сканируют частоты и зашумляют нужные. И да, чтобы развеять твои сомнения я авиационный инженер, подполковник запаса и знаю о чем говорю. А беспилотники раши четко показали свои качества на примере роспочты.
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04.03.2021 11:20 Ответить
 
 