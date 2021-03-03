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В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Италии обнаружили

На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм.

Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.

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"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19", - заявил Карузо.

Напомним, власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Ранее правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.
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Топ комментарии
+1
Кароче, вакцинація до сраки, но ви там дєржітєсь. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам - Цензор.НЕТ 5405
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03.03.2021 09:02
+1
Вакцинація може і до сраки, а розпилити бюджет треба
(девіз Степанова)
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03.03.2021 09:03
+1
"Здравствуйте, я нигерийский коронавирус и я гарантирую перевод на ваш счёт 10% от суммы в 10 ^^^ 10 долларов,если вы вышлете мне фото вашей банковской карточки с двух сторон..."
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03.03.2021 09:20
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Кароче, вакцинація до сраки, но ви там дєржітєсь. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам - Цензор.НЕТ 5405
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03.03.2021 09:02 Ответить
Вакцинація може і до сраки, а розпилити бюджет треба
(девіз Степанова)
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03.03.2021 09:03 Ответить
Очередной подарок ФСБ!
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03.03.2021 09:05 Ответить
Короче паспорт вакцинации будет страниц на 10 - на каждой по 5 штампиков - носитель вакцинирован от: нигерского, гваделупского, пуэрто-валартарианского, лондонского .............. штаммов.
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03.03.2021 09:09 Ответить
Для кожного штамму ще потрібно створити вакцину, а це не так швидко. До того ж з"являтимуться все нові і нові штамми. Запаряться створювати вакцини.
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03.03.2021 09:18 Ответить
та я про те й написав: 1 штамп = 1 вакцина.
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03.03.2021 18:59 Ответить
"Здравствуйте, я нигерийский коронавирус и я гарантирую перевод на ваш счёт 10% от суммы в 10 ^^^ 10 долларов,если вы вышлете мне фото вашей банковской карточки с двух сторон..."
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03.03.2021 09:20 Ответить
Коли вже український штам знайдуть? Вже навіть нігерійський є, а нашого нема.
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03.03.2021 09:32 Ответить
Пока не вычислят кто придумл эту афёру эта фигня будет продолжатся.
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03.03.2021 09:37 Ответить
как ВОЗ будут сами себя вычислять?
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03.03.2021 10:09 Ответить
ВОЗ это ерунда. Придумали транснациональные компании.Видишь как у них торговля оживилась.
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03.03.2021 10:13 Ответить
так стійкий чи може бути стійким?
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03.03.2021 10:14 Ответить
Дуже добре працюють карантини В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 749
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03.03.2021 15:00 Ответить
"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность". Тепер ясно чому Європа така вся голибоко озабочена.
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03.03.2021 15:26 Ответить
Может, побробовать немного меньше шастать?
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04.03.2021 05:36 Ответить
попробовать
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04.03.2021 05:37 Ответить
 
 