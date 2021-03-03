За сутки в мире выявили 365,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 115,3 млн
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По состоянию на утро 3 марта в мире зарегистрировали 365 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 392 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 115 302 074 случаев инфицирования, из них 365 575 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 560 647 человек, из них 9 392 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 91,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.
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