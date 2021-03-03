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карантин (16730) Радуцкий Михаил (284) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавируса. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Радуцкий заявил в эфире "Украина 24".

Он отметил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Радуцкий.

Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.

"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - объяснил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика, - "слуга народа" Радуцкий

Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.

"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - отметил он.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.
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Топ комментарии
+7
Что делал Радуцкий год назад? Вывозил стратегические запасы масок в Германию и Испанию? Почему этот земародер до сих пор у власти и рассказывает нам что делать? Или, теперь этот зебарыга пилит ковидный фонд со Степашкой на закупах фуфломицина?
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03.03.2021 09:56
+6
Це ж та сама санітарка, про яку ще говорили за часи Супрун !
Накликали на свою голову..
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03.03.2021 09:55
+4
Какая-то динамика предсказуемая в унисон с хотелками властей. Ну палится же так не нужно или совсем уже всех за де.. ов держат.
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03.03.2021 09:57
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Правила форума Совет форумчан
есть хорошие американские лекарства от коронавируса но их не рекомендуют или не верят в эффективность.
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03.03.2021 09:55 Ответить
Це ж та сама санітарка, про яку ще говорили за часи Супрун !
Накликали на свою голову..
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03.03.2021 09:55 Ответить
Я ще рік тому казав готуйтесь до 9-го валу і дєжітєсь там.
Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19 - Цензор.НЕТ 1951
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03.03.2021 09:55 Ответить
Что делал Радуцкий год назад? Вывозил стратегические запасы масок в Германию и Испанию? Почему этот земародер до сих пор у власти и рассказывает нам что делать? Или, теперь этот зебарыга пилит ковидный фонд со Степашкой на закупах фуфломицина?
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03.03.2021 09:56 Ответить
Наскільки я розумію, цей персонаж уміє просочуватися з будь-якої команди у ту, що перебуває при владі на поточний момент. Тому за будь-яких обставин він почувається сухо і комфортно.
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03.03.2021 16:35 Ответить
Какая-то динамика предсказуемая в унисон с хотелками властей. Ну палится же так не нужно или совсем уже всех за де.. ов держат.
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03.03.2021 09:57 Ответить
Чомусь "нова хвиля захворюваності" дивно співпадає з початком вакцінації Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19 - Цензор.НЕТ 2793
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03.03.2021 10:00 Ответить
Діарея - це симптом старого штаму. Це взагалі симптом будь-чого.
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03.03.2021 10:01 Ответить
А диарея в штаны - нового! Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 8143
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03.03.2021 10:10 Ответить
А у нас насильно заставляют вакцинироваться? В чем проблема?
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03.03.2021 10:23 Ответить
Да. Озаботься вопросом и узнаешь.
Для начала попробуй устроить ребенка в садик без прививок согласно календаря. Многое узнаешь...
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03.03.2021 10:43 Ответить
Сплошные жирафы во власти. Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 1268
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03.03.2021 10:30 Ответить
клиент уезжает, гипс снимают. еще один вирусобес.
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03.03.2021 10:37 Ответить
Так, стоп.

Карантин ослабили когда? C 24 февраля 2021 года. Ок, допустим, он прав и все из-за того, что после ослабления карантинных ограничений все массово кинулись обниматься друг с другом, наплевав на суперэффективные маски (которые не отменили). Ну и поназаражались там. Плюсуем к 24 февраля 14 дней инкубационного периода.
Имеем 10 марта 2021 года. Через неделю вперед.

Вот опять им "нарид плохий". Задолбали, право слово.
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03.03.2021 10:42 Ответить
А это где так было?
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03.03.2021 10:47 Ответить
У нас. В Украине. Где же еще?
https://interfax.com.ua/news/general/724600.html
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03.03.2021 10:50 Ответить
Ты удалил коммент, сразу как я на него ответил.
См. ниже, ответ неизменен.
С 24 февраля, если верить словам Радуцкого, все в едином порыве сбросили маски и начали брататься толпами свыше 20 человек ломиться в школы.
Сегодня 3 марта.
Прошла неделя.
Даже если все и так... то рост должен быть через 2 недели. Потому как инкубационный период.

А значит... Маркетинг, Антип. Маркетинг.

Смотри еще один пример такового, но уже с точки зрения применения т.н. "лобби" и служебного положения.
https://site.ua/skitalec/34009-armiya-v-zone-oos-massovo-otkazyvaetsya-vaktsinirovatsya/
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03.03.2021 11:05 Ответить
А ну-ка скажи мне, через сколько времени ПЦР тест определяет у человека Ковид?
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03.03.2021 11:07 Ответить
Имеется в виду Через сколько времени от момента заражения ПЦР тест определяет у человека Ковид?
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03.03.2021 11:08 Ответить
Это смотря где делать и когда.
К примеру, когда я делал в лаборатории ДНК-лаборатория, и мои коллеги делали (примерно в 12-13.00) в Синево - то результат нам пришел в тот же день, ближе к вечеру.
Когда я делал уже в гос. клинике - то на третий день после того.

Чтобы человек пошел делать тест - у него должны проявиться симптомы. Ну или его должны заставить на работе, к примеру. Нет симптомов - просто так никто и не идет.

Ослабили ограничения - все начали брататься - поназаражались - прошло 14 дней... и вот только тогда, если предыдущие звенья логической цепочки верны - будет результат в виде обращений к семейному врачу / в платные клиники и в виде тестов.

А так как он говорит, что мол из-за ослабления идет рост... так то ерунда, потому как 14 дней не прошло. Маркетинг, Антип. Маркетинг.
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03.03.2021 11:16 Ответить
Невнимательно читаешь вопрос. ПЦР определяет заражение ковидом через несколько часов после заражения. То есть как только в выборке людей, каждый день сдающих тесты, возросло число хапнувших заразу вследствие послаблений или по другим причинам (Буковели, Занзибары и тп) - это практически сразу отразилось в ежедневных сводках, а не через 2 недели.
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03.03.2021 11:19 Ответить
А как часто сдаешь ковид тест ты? Каждый ли день?
Если у людей нет симптомов - они и не идут делать тест.
То есть те, кто заразился после того как были отменены некоторые ограничения - пойдут делать тест в лучшем случае через 14 дней и в выборку попадут тогда же или еще позже, если это гос. клиника.
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03.03.2021 11:35 Ответить
Если был контакт с подтвержденным случаем ковида, то немало людей сдает тест.
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03.03.2021 12:38 Ответить
Так это если был. А если не было - подтвержденного контакта? (ты помнишь доводы на предмет того откуда ему взяться, указанные ранее)
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03.03.2021 12:44 Ответить
Ты считаешь, что у тех 85 тысяч, что сдавали вчера тест (и каждый день сдают примерно столько же), у всех уже проявились какие-либо из симптомов ковида? Тогда откуда знают о бессимптомных случаях? Где логика? И что с теми, у которых отрицательный тест? они в статистику по ОРВИ попадают? Где она?
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03.03.2021 13:25 Ответить
Ты считаешь, что в 2020 умерло на 6,1% больше украинцев, чем в 2020 с маркетинговой целью?
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03.03.2021 11:25 Ответить
Я считаю, что жизнь вообще штука, имеющая свойство заканчиваться. И позволю себе процитировать строки из одного стиха:
"Ведь совсем неважно, от чего помрешь, Ведь куда важнее, для чего родился." (с).

Маркетинговой целью я считаю реализацию приобретенного у поставщика Товара.
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03.03.2021 11:37 Ответить
То есть на мой вопрос твоя маркетинговая теория ответить не может.
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03.03.2021 12:25 Ответить
Ответ на твой вопрос - нет. С иной целью.
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03.03.2021 12:31 Ответить
И власти должны на это как-то реагировать. Их реакцию мы знаем - какрантин, масочный режим, закупка вакцин и компания вакцинации.
Как предлагаешь на это реагировать ты?
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03.03.2021 12:34 Ответить
И результатом их действий стало -6% к населению. Ты не находишь, что ... это может хотя бы косвенно говорить о том... что они хотя бы что-то... в общем хватит расплывчатых фраз.
-6% населения Украины. Результат всего того что ты пишешь.
Возврат к системе здравоохранения Семашко, например.
Смотри.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Стр. 8, например. Стр. 20. Не видишь ли ты в описанных ситуациях - причины снижения численности населения, и да - смертности тоже.
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03.03.2021 12:39 Ответить
Это не основные причины. В Африке население растет, но при этом медицина плохая. Много рожают и много умирает. Совок не очень далеко ушел от этой схемы. Огромные очереди в поликлиниках, скорая, по нескольку часов не едущая на вызов, обшарпаные палаты и фраза врача "вам нужно швейцарское лекарство", звучащая, как приговор. Сахар и белок в моче они худо-бедно определяли, но сделать анализ на уровень гормона в крови - фантастика.
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03.03.2021 12:53 Ответить
Как мне кажется, технологии за 30 лет, прошедших с момента развала совка шагнули далеко вперед. А фраза:
"Огромные очереди в поликлиниках, скорая, по нескольку часов не едущая на вызов, обшарпаные палаты и фраза врача "вам нужно швейцарское лекарство", звучащая, как приговор." - мне напомнила современную медицину опосля реформы, ну за исключением лекарства.
Вопрос системы. Невозможно, делая то, что в отчете написано - рассчитывать на улучшение качества медицинского обслуживания.
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03.03.2021 12:57 Ответить
Ну, я не так давно был в поликлинике. Очереди примерно 30-40% от советских. Движутся быстрее. Сама поликлиника после ремонта, вполне неплохая. По сравнению с 1987-89 годами - небо и земля. Тогда туалет был просто закрыт. Что хочеешь, то и делай. И супермаркетов и Макдональдсов с туалетами не было. Народ ссал где придется. А по-большому - это вообще улет. Санитария была шо капец. Или проводник в вагоне, закрывающий туалет за час до остановки. Про отсутствие бумаги в туалетах я просто молчу. Как и об их состоянии.
Скучаете по тем золотым денечкам?
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03.03.2021 13:16 Ответить
Свезло. С ремонтом. У меня есть и иной опыт.
Я как поездами езжу, всегда с собой бумагу ношу. Угадай - почему?)).
Нннну хз насчет туалета. Я так-то общественными избегаю пользоваться. А от Мака полнеют.
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03.03.2021 14:38 Ответить
Мне помнится, ты нетак давно рвал на груди тельняшку по поводу "в 2020 смертность будет ниже или такой же, как в 2019". Хотя ухудшение ситуации было видно уже в октябре-ноябре.
Вот благодатя таким взглядам время и было упущено.
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03.03.2021 12:36 Ответить
Помнится, я говорил это по состоянию на октябрь. По итогам года мы определили что выросла.
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03.03.2021 12:48 Ответить
Ну, мне помнится, что мы обсуждали это в январе и статистика была за январь-ноябрь включительно. Я еще приводил данные с https://countrymeters.info/ru/Ukraine но ты их сильно критиковал, хотя впоследствии сам ссылался на этот сайт. Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 1091
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03.03.2021 13:28 Ответить
Помнится, что сначала да, я привел данные по октябрь, новых не видел. Ты обратил внимание на новые данные, с учетом 2 последних месяца года. Я согласился, что есть падение.
Ну да... тебе же нравится его применять)) А так... прогнозы...
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03.03.2021 14:39 Ответить
Иначе говоря. Даже если он и определяет его по щелчку пальцев, в первую секунду после заражения - то это не проявится сразу, потому как повода сдать этот самый тест - до окончания инкубационного периода - НЕТ.
Это если сама болезнь не безсимптомна, а ведь бывает и так, нет?
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03.03.2021 11:17 Ответить
Если в выборке сдающих тесты возросло кол-во зараженных - это будет видно практически сразу. (Ну, может пару дней, но есть и экспресс-тесты.)
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03.03.2021 11:20 Ответить
Да не попадут в твою выборку эти самые зараженные. Потому как пойдут делать тест не сразу в день ослабления карантинных ограничений, после всеобщего братания - а только после того как пройдет 14 дней инкубационного периода. А то и позже.

В выборку попадут те, кто заболел тогда, когда эти ограничения еще дейстововали.

А значит тезис о расслабоне из-за отмены ограничений - чушь. Причина в другом.
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03.03.2021 11:39 Ответить
Не выдумывай. Люди идут сдавать по целой куче причин. В большинстве случаев - когда на работе или по соседству кто-то заболел. Но у каждого из таких людей каждый день много случайных контактов. Так что на выборке из 60-65 тыс общие тенденции в Украине прослеживаются достаточно быстро и достаточно адекватно.
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03.03.2021 11:54 Ответить
Вот не выдумывай.
На работе коллега заболела. Чем - хз, но насморк, температура...
И все побежали делать тесты? Нет.
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03.03.2021 12:01 Ответить
Я писал "В большинстве случаев - когда на работе или по соседству кто-то заболел. " а не "В абсолютно всех случаях".
У жены на работе был случай - проверились все, включая членов семей. При первом случае пронесло. Когда был второй - тоже проверились и оказалось, что моя жена таки подцепила заразу. Уже на изоляции вместе с ней заболел и я.
Что я выдумал?
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03.03.2021 12:06 Ответить
Большинство случаев из моего окружения на работе не делают тест всем скопом, если заболел кто-то один.
Про выдумки начал не я.
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03.03.2021 12:32 Ответить
Это написал ты "Потому как пойдут делать тест не сразу в день ослабления карантинных ограничений, после всеобщего братания - а только после того как пройдет 14 дней инкубационного периода. "
Это пишет МОЗ (ты с недавнего времени вдруг воспылал к ним доверием):
Критерії за якими людина може вважатися контактною: • Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19. • Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання). • Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту. • Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок). • Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров'я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру. • Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19. • Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19. • Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту. • Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі. • Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий. • Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.
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03.03.2021 12:40 Ответить
Так они не пойдут делать тест - они же не просят предьявить тест, когда заходят более 20 чел в школу? Нет. Откуда им знать - контактный ли тот с кем они обнимались или нет?

Они тест пойдут делать ровно тогда, когда появятся симптомы. И то... не сразу, зная наших людей. А симптомы у тех, кто начал активно брататься после 24 февраля - появятся не ранее 10 марта. Через недельку.
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03.03.2021 12:45 Ответить
"Ты суслика видишь? Нет? А он - есть" (с).
Извини, не удержался, настолько точно цитата легла.

Правильно. Он может и есть. Да только НИКТО об этом не знает. Потому как ... человек не идет делать тест. Вот нафига? Здоровье в норме. Контактов не было (он так думает).
Вирус-то у него может и есть. А может и нет. Тут можно рассуждать долго и делать любые допущения. Но в статистику он в любом случае не попадет и будет считаться здоровым.
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03.03.2021 14:44 Ответить
А кого же тогда тестировали, если, как ты утверждаешь -"Потому как ... человек не идет делать тест. "? Тогда, по твоей логике, бессимптомных случаев ковида нет.
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03.03.2021 15:17 Ответить
Тестировали тех, у кого симптомы все же появились. Тех, кто заболел ранее при действующих ограничениях.

Я к тому, что причины роста другие.
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03.03.2021 15:19 Ответить
Вопрос. Как по-твоему обнаружили бессимптомных пациентов, про которых чел говорил "То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть." ?
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03.03.2021 15:40 Ответить
Делали тесты, конечно. Контактным лицам, все верно.
Больше больных = больше контактных больных. Больше выявленных результатов.
Но без первого пункта - то есть больных - то есть тех, кто обратился к врачу, к которому просто так крайне редко обращаются - не будет ни контактов, ни выявленных безсимптомных носителей. Так что рост возможен - по моему мнению - скорее через рост больных.
Есть бОльше больных - пришедших за помощью - есть больше контактов обследуемых.
Но если первые не приходят... то и вторых ... не выявляют.
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03.03.2021 16:00 Ответить
ЗЫ. с каких пор насморк стал симптомом ковида?
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03.03.2021 12:19 Ответить
Температура.
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03.03.2021 12:33 Ответить
Я что -то спрашивал про температуру? Вопрос был "с каких пор насморк стал симптомом ковида?".
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03.03.2021 12:41 Ответить
За сутки в Украине проводят прядка 30-35 тыс ПЦР анализов и порядка 30 тыс экспресс-анализов на антиген.
Обычнно при соцопросах реперезентативной выборкой считают выборку около 2 тыс человек.
Статистика, Энди, статистика.
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03.03.2021 11:32 Ответить
Вот именно по причине нерепрезентативной выборки мы исключаем из уравнения 180 туристов из рассадника заразы - Занзибара. Статистика, Антип))
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03.03.2021 11:40 Ответить
Я где-то делал экстраполяции из уровня заболеваемости туристов из Занзибара? Когда и где, давай ссылку.
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03.03.2021 11:42 Ответить
Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 4424 Антип61

В Занзибар вряд ли был единственный рейс. И особая опасность в том, что там масочного режима нет вообще и борьба с ковидом не ведется. А южноафриканский штамм вполне уже может там циркулировать.
03.03.2021 11:40
Ответить
Мне нравится
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03.03.2021 11:45 Ответить
Это указан фактор риска заноса нового штамма. Если бы я написал "при проверке рейса из Занзибара из 180 чел оббнаружено 18 случаев, то при экстраполяции на население Украины заражено 4 млн человек" Вот в этом случае те 180 чел - нерепрезентатиная выборка. А 65 тыс для Украины - более достаточно репрезентативная и 180 на ее фоне погоды не делают.
Но, при большом можно и порыться в истории перелетов в Занзибар.
Сегодня, кстати оттуда борт прибывает.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk008-06ttgbym_0pjRXFCffQt4RuXg:1614764677396&q=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81+PQ+6972&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5s_eX65PvAhUwx4sKHRaBDiMQBSgAegQIAxA1&biw=1280&bih=580
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03.03.2021 11:51 Ответить
О боги... да не переживай ты так за Занзибар. Страна (Танзания) в зеленом списке, согласно данных МОЗ Украины, в котором собраны лучшие профессионалы страны, которых курирует кстати г-н Радуцкий. Нечего бояться в общем.
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03.03.2021 12:00 Ответить
Не люблю, когда мне врут и подменяют понятия.
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03.03.2021 12:01 Ответить
Я тоже. А потому когда мне уполномоченное государством лицо на серьезных щах заявляет мол люди расслабились и они сами виноваты... то шел бы он лесом через четыре оврага.
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03.03.2021 12:34 Ответить
Вы узнаете о том что делается в Украине из газет только? А что происходило в январе в Украине не хотите прочесть?
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03.03.2021 11:17 Ответить
Нет, я просто привожу ссылки, потому как не то чтобы понял вопроса. Как и сейчас.
В январе действовали те же ограничения, что и до 24 февраля, об отмене которых говорит Радуцкий.
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03.03.2021 11:19 Ответить
Вы всё-таки прочтите что было в январе в Украине. Если не осилите, то очем вы говорили: ослабления, происходят с 26 января.
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03.03.2021 11:25 Ответить
Ладно. Буковель. В январе. 31 января + 14 дней инкубационного периода = 14 февраля. Радуцкий говорит о росте марта.
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03.03.2021 11:41 Ответить
Да прочтите наконец что и когда. Или вам ботам пофиг что лиш бы бред нести.
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03.03.2021 11:46 Ответить
Вот именно. Страна с "красной" зоны, которой она была по умолчанию - снизилась до "желтого". А товарищ Радуцкий, кроме того, говорит, мол ослабили карантин - люди расслабились из-за этого... и получите повышение заболеваемости.
Все ОК, я ему безоговорочно верю (ирония). Но только не сходится.
Ослабили карантинные ограничения - неделю назад, что с учетом двух недель инкубационного периода - дает нам следующий рост из-за расслабона - еще через неделю от сегодня. Или у нас кто-то отменил инкубационный период или подсократил его для красивых и правильных заяв ... направленных на что? На маркетинг, Антип. Потому, что рынок не выразил спроса на Товар (вакцину). А потому что? Нужно его продвигать.
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03.03.2021 11:00 Ответить
Ну, раз ты завис с ответом на вопрос, который я задал выше, то отвечу сам. ПЦР определяет заражение ковидом через несколько часов после заражения. То есть как только в выборке людей, каждый день сдающих тесты, возросло число хапнувших заразу вследствие послаблений или по другим причинам (Буковели, Занзибары и тп) - это сразу отразилось в ежедневных сводках, а не через 2 недели.
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03.03.2021 11:17 Ответить
Я тебе ответил.

А теперь ждем кол-во людей, ежедневно сдающих тесты. Число. Точное)))

Буковель - январь. 31 января + 14 дней = 14 февраля, а не 3 марта.
Занзибар - пусть и притянуто за уши потому как 180 человек всего, но тем не менее плюс-минус подходит по 2 неделям (они 16го вернулись)
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03.03.2021 11:32 Ответить
За сутки в Украине проводят прядка 30-35 тыс ПЦР анализов и порядка 30 тыс экспресс-анализов на антиген. (17-18 тыс ИФА учитывать не будем, хотя они уже через 7 дней тоже дадут прирост).
Обычнно при соцопросах реперезентативной выборкой считают выборку около 2 тыс человек.
Статистика, Энди, статистика.
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03.03.2021 11:38 Ответить
В Занзибар вряд ли был единственный рейс. И особая опасность в том, что там масочного режима нет вообще и борьба с ковидом не ведется. А южноафриканский штамм вполне уже может там циркулировать.
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03.03.2021 11:40 Ответить
Помнится мне, подобные переживания из-за небольшого в плане репрезентативности выборки кол-ва были в Н. Санжарах. Камнями там закидывали...
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03.03.2021 11:44 Ответить
Дай ссылку, когда там обсуждалась репрезентативность выборки?
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03.03.2021 11:55 Ответить
Не обсуждалась. Но выборка из 1 рейса явно нерепрезентативна ибо менее 2к. Что не помешало забросать тот автбус камешками.
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03.03.2021 12:35 Ответить
"Буковель - январь. 31 января + 14 дней = 14 февраля, а не 3 марта." Буковель что, после 31 января закрыли?
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03.03.2021 12:00 Ответить
Период отпусков активный закрыли.
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03.03.2021 12:34 Ответить
бригада вложилась в проект по разводу лохОв...
Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9226
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03.03.2021 11:02 Ответить
Если б вы, чмошники, начали вакцинацию, хотя бы, вместе с Зимбабве, ситуация была бы другая, нет?
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03.03.2021 11:07 Ответить
Три вопроса к парламентским слушаниям по вакцинам.Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9402

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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03.03.2021 11:15 Ответить
Брешуть , як дихають.... 😊

"Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших (!!!) купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020"

"Навіть якщо вакцину проти коронавірусу розроблять наступного року, Україна має бути серед перших, кто купить її, заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."

І вакцина закуплена "вчасно" і "на рівні" нашого Лідора ... Ну що, "прІколюємось" далі ... головне, щоб зебілам "скушно нє біло"..
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03.03.2021 11:57 Ответить
Знову гівнотестування оберти набирає?
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03.03.2021 15:01 Ответить
Штамов будет все больше, а волны станут регулярным явлением. Вас всех пока до нитки не обдерут, волны не кончатся.
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03.03.2021 16:01 Ответить
Я з великим задоволенням пробив би по кРадуцькому писку "двійку."
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03.03.2021 18:41 Ответить
 
 