Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавируса. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Радуцкий заявил в эфире "Украина 24".

Он отметил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Радуцкий.

Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.

"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - объяснил нардеп.

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Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.

"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - отметил он.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.