Заболеваемость растет, вирус мутирует, появились новые симптомы, - Радуцкий полагает, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19
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В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавируса. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Радуцкий заявил в эфире "Украина 24".
Он отметил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.
"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Радуцкий.
Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.
"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - объяснил нардеп.
Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.
"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - отметил он.
Напомним, в Украине за сутки обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.
Пожалуйста, подождите...
Накликали на свою голову..
Для начала попробуй устроить ребенка в садик без прививок согласно календаря. Многое узнаешь...
Карантин ослабили когда? C 24 февраля 2021 года. Ок, допустим, он прав и все из-за того, что после ослабления карантинных ограничений все массово кинулись обниматься друг с другом, наплевав на суперэффективные маски (которые не отменили). Ну и поназаражались там. Плюсуем к 24 февраля 14 дней инкубационного периода.
Имеем 10 марта 2021 года. Через неделю вперед.
Вот опять им "нарид плохий". Задолбали, право слово.
https://interfax.com.ua/news/general/724600.html
С 24 февраля на всей территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидопасности - это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше - до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.
См. ниже, ответ неизменен.
С 24 февраля, если верить словам Радуцкого, все в едином порыве сбросили маски и начали брататься толпами свыше 20 человек ломиться в школы.
Сегодня 3 марта.
Прошла неделя.
Даже если все и так... то рост должен быть через 2 недели. Потому как инкубационный период.
А значит... Маркетинг, Антип. Маркетинг.
Смотри еще один пример такового, но уже с точки зрения применения т.н. "лобби" и служебного положения.
https://site.ua/skitalec/34009-armiya-v-zone-oos-massovo-otkazyvaetsya-vaktsinirovatsya/
К примеру, когда я делал в лаборатории ДНК-лаборатория, и мои коллеги делали (примерно в 12-13.00) в Синево - то результат нам пришел в тот же день, ближе к вечеру.
Когда я делал уже в гос. клинике - то на третий день после того.
Чтобы человек пошел делать тест - у него должны проявиться симптомы. Ну или его должны заставить на работе, к примеру. Нет симптомов - просто так никто и не идет.
Ослабили ограничения - все начали брататься - поназаражались - прошло 14 дней... и вот только тогда, если предыдущие звенья логической цепочки верны - будет результат в виде обращений к семейному врачу / в платные клиники и в виде тестов.
А так как он говорит, что мол из-за ослабления идет рост... так то ерунда, потому как 14 дней не прошло. Маркетинг, Антип. Маркетинг.
Если у людей нет симптомов - они и не идут делать тест.
То есть те, кто заразился после того как были отменены некоторые ограничения - пойдут делать тест в лучшем случае через 14 дней и в выборку попадут тогда же или еще позже, если это гос. клиника.
"Ведь совсем неважно, от чего помрешь, Ведь куда важнее, для чего родился." (с).
Маркетинговой целью я считаю реализацию приобретенного у поставщика Товара.
Как предлагаешь на это реагировать ты?
-6% населения Украины. Результат всего того что ты пишешь.
Возврат к системе здравоохранения Семашко, например.
Смотри.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Стр. 8, например. Стр. 20. Не видишь ли ты в описанных ситуациях - причины снижения численности населения, и да - смертности тоже.
"Огромные очереди в поликлиниках, скорая, по нескольку часов не едущая на вызов, обшарпаные палаты и фраза врача "вам нужно швейцарское лекарство", звучащая, как приговор." - мне напомнила современную медицину опосля реформы, ну за исключением лекарства.
Вопрос системы. Невозможно, делая то, что в отчете написано - рассчитывать на улучшение качества медицинского обслуживания.
Скучаете по тем золотым денечкам?
Я как поездами езжу, всегда с собой бумагу ношу. Угадай - почему?)).
Нннну хз насчет туалета. Я так-то общественными избегаю пользоваться. А от Мака полнеют.
Вот благодатя таким взглядам время и было упущено.
Ну да... тебе же нравится его применять)) А так... прогнозы...
Это если сама болезнь не безсимптомна, а ведь бывает и так, нет?
В выборку попадут те, кто заболел тогда, когда эти ограничения еще дейстововали.
А значит тезис о расслабоне из-за отмены ограничений - чушь. Причина в другом.
На работе коллега заболела. Чем - хз, но насморк, температура...
И все побежали делать тесты? Нет.
У жены на работе был случай - проверились все, включая членов семей. При первом случае пронесло. Когда был второй - тоже проверились и оказалось, что моя жена таки подцепила заразу. Уже на изоляции вместе с ней заболел и я.
Что я выдумал?
Про выдумки начал не я.
Это пишет МОЗ (ты с недавнего времени вдруг воспылал к ним доверием):
Критерії за якими людина може вважатися контактною: • Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19. • Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання). • Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту. • Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок). • Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров'я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру. • Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19. • Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19. • Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту. • Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі. • Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий. • Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.
Они тест пойдут делать ровно тогда, когда появятся симптомы. И то... не сразу, зная наших людей. А симптомы у тех, кто начал активно брататься после 24 февраля - появятся не ранее 10 марта. Через недельку.
новость от 11.06.2020
"Резкого снижения или постоянного тренда на снижение точно нет. Но заметьте, не все больные нуждаются в стационарном лечении. По сравнению с мартом имеем больше выявленных случаев - с одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или их наблюдают, и с другой - есть тревога , что мы имеем больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть."
Извини, не удержался, настолько точно цитата легла.
Правильно. Он может и есть. Да только НИКТО об этом не знает. Потому как ... человек не идет делать тест. Вот нафига? Здоровье в норме. Контактов не было (он так думает).
Вирус-то у него может и есть. А может и нет. Тут можно рассуждать долго и делать любые допущения. Но в статистику он в любом случае не попадет и будет считаться здоровым.
Я к тому, что причины роста другие.
Больше больных = больше контактных больных. Больше выявленных результатов.
Но без первого пункта - то есть больных - то есть тех, кто обратился к врачу, к которому просто так крайне редко обращаются - не будет ни контактов, ни выявленных безсимптомных носителей. Так что рост возможен - по моему мнению - скорее через рост больных.
Есть бОльше больных - пришедших за помощью - есть больше контактов обследуемых.
Но если первые не приходят... то и вторых ... не выявляют.
Обычнно при соцопросах реперезентативной выборкой считают выборку около 2 тыс человек.
Статистика, Энди, статистика.
В Занзибар вряд ли был единственный рейс. И особая опасность в том, что там масочного режима нет вообще и борьба с ковидом не ведется. А южноафриканский штамм вполне уже может там циркулировать.
03.03.2021 11:40
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Но, при большом можно и порыться в истории перелетов в Занзибар.
Сегодня, кстати оттуда борт прибывает.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk008-06ttgbym_0pjRXFCffQt4RuXg:1614764677396&q=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81+PQ+6972&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5s_eX65PvAhUwx4sKHRaBDiMQBSgAegQIAxA1&biw=1280&bih=580
В январе действовали те же ограничения, что и до 24 февраля, об отмене которых говорит Радуцкий.
Все ОК, я ему безоговорочно верю (ирония). Но только не сходится.
Ослабили карантинные ограничения - неделю назад, что с учетом двух недель инкубационного периода - дает нам следующий рост из-за расслабона - еще через неделю от сегодня. Или у нас кто-то отменил инкубационный период или подсократил его для красивых и правильных заяв ... направленных на что? На маркетинг, Антип. Потому, что рынок не выразил спроса на Товар (вакцину). А потому что? Нужно его продвигать.
А теперь ждем кол-во людей, ежедневно сдающих тесты. Число. Точное)))
Буковель - январь. 31 января + 14 дней = 14 февраля, а не 3 марта.
Занзибар - пусть и притянуто за уши потому как 180 человек всего, но тем не менее плюс-минус подходит по 2 неделям (они 16го вернулись)
Обычнно при соцопросах реперезентативной выборкой считают выборку около 2 тыс человек.
Статистика, Энди, статистика.
Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
"Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших (!!!) купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020"
"Навіть якщо вакцину проти коронавірусу розроблять наступного року, Україна має бути серед перших, кто купить її, заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."
І вакцина закуплена "вчасно" і "на рівні" нашого Лідора ... Ну що, "прІколюємось" далі ... головне, щоб зебілам "скушно нє біло"..