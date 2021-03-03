6 534 91
Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МВД Арсен Аваков рассказал, как был назначен на пост министра в 2014 году.
Об этом в интервью Гордону заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Я, кстати, так не понимаю – что Шмыгаль ненадолго. Я считаю, что премьер-министр может этот проработать и три года, до конца каденции – да? А надолго кто или кто кем станет?.. Знаете, я когда был народным депутатом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Ну, надо – на 10 дней пойдешь исполняющим обязанности министра внутренних дел". Вот. И семь лет здесь сижу. И я ему регулярно это предъявляю, вспоминаю, говорю: "Как ты мог?" - рассказал Аваков.
Топ комментарии
+23 GoodWin
показать весь комментарий03.03.2021 09:59
+20 Владимир Иванец
показать весь комментарий03.03.2021 10:04
+17 Zemer
показать весь комментарий03.03.2021 09:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Патрулькой занималась Деканоидзе. После ее ухода и патрулька стала "киснуть".
а инвентаризация украины, как важна - поныне экономика работает, как часы...после ремонта
і, опять жеж таки, - з байденом ручкалися...чем не повод?
Но зебилы за него с детства. Он же Бубочку бережет.
Литва и Польша, вот наши друзья и братья. И то в анамнезе у нас с ними есть тяжелые вопросы. Для всех остальных мы - темная лошадка. Нам еще пахать и пахать, чтобы стать для немца или француза хотя бы добрыми соседями. А потом и о братстве можно будет говорить.
Как умело кадров подбирал...
Когда я на почте служил ямщиком... (с)
"Когда я был маленьким..." (с)
прийшлося
Не знаю как насчёт ума, но чести у Авакова точно ни на грамм.