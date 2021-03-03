Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ
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Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции (НВФ "ДНР". - Ред.).
Сепаратистские пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и на основании этих бездоказательных заявлений, в том числе неподтвержденных наблюдателями СММ ОБСЕ, самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.
"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении".
Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима хрупкого перемирия.
Пожалуйста, подождите...
А ти бачишь МИР в очах Зелі чи ВІЙНУ? Просто цікаво тільки не про інше.
Відповідь дайте ВСІ МИРУ чи ВІЙНИ хоче ЗЕля
Одна надія на сильного Президента...
на Джо Байдена.
Лес рубят - щепки летят. Нет действий без последствий, и рашка отлично этим манипулирует
А порохоботам очень удобно раскачивать: и лес не рубят - критика, и щепки летят - критика.
Я кстати и сам за пороха, но тут я за объективность, а не за политические манипуляции внутри страны.
Це як і коронавірус , ніхто не знає коли він припинить тероризувати планету ,, і з його існуванням треба якось вже звикнутись , і жити далі .
Згідно законів природи - імперії завжди вмирають ( до того ж - вмирають самі -" від старості " ) , cкільки їх вже було на планеті , жодна не вижила ,, не мине ця участь і паРашу . . Питання лише в часі ..
До речі , а хто її питался стєрєть с зємлі ,і коли ,, кацапи ж ще ні з ким не воювали , шоб по серйозному . ?!! Ну хіба що Наполеон .
В першу світову , воювала кацапська імперія .. І хто зна , що б з нею було ,, аби за неї не " впрягались" інші народи . У другу теж ,, з німцями воювала ссср , тобто 15 країн , а не лише раска федераска .
тупо разлад внутри страны.
бездействует Зеля - сволочь, действует - все равно сволочь.
Щоб знайти зрадника, навіть ходити далеко не треба. Єрмак завжди поруч нього.
Бо інакше прийдеться признати очевидне - він лошара.
Що його відведення та затишення були тільки на руку ворогам.
І що загиблі, поранені, полонені наші в той час були даремними жертвами.
Ворог укріплював позиції, просувався вперед, тренував снайперів і радів, що у нас такий остолоп головнокомандувач.
А воно мовчить. І що там у генштабі, можна фантазувати лише.
Поверне території, з яких ми відступили ?
Оборонні пункти та укріплення ?
Та вже запізно. Бо ворог просто розстріляє.
А вовоїну нехай би і прилетіло щось.
обмовився учора, цікаво яка у ньго клікуха на тій стороні
Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, ....что за формулировка Оккупационные власти "ДНР"? какое то бздюшное определение, правильно будет Оккупационные власти Московии и почему до этих пор Расию не называют Московией, Московия без Украины с 1991 года на Расию не тянет , если власть Украины по настоящее время называет МОСКОВИЯ Расией ,то она тяготеет к Расии и своими действиями затягивает независимую Украину в прежнее Московское стойло.