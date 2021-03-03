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Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупационные власти

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции (НВФ "ДНР". - Ред.).

Сепаратистские пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня и на основании этих бездоказательных заявлений, в том числе неподтвержденных наблюдателями СММ ОБСЕ, самовольно предоставляют себе право первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в "экстренном заявлении".

Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима хрупкого перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы в попытках дискредитировать работу КПВВ "Новотроицкое" продуцируют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов, - пресс-центр ОС
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Топ комментарии
+96
Очередная победа Янелоха. Сталось ввести в действие план Б ... и отвести ВСУ за Днепр
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03.03.2021 10:05
+66
Не хоче Зеленський вийти зараз на стадіон і відзвітувати хто у владі наживається на війні??
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03.03.2021 10:15
+60
А наших левів зараз очолює баран.
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03.03.2021 10:09
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Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 2862 Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 5219
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03.03.2021 11:23 Ответить
Випускайте в глаза-сматрєльщіка!
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03.03.2021 11:22 Ответить
малоПИД,,,роский нарко-Дурак так ты нашел мир в очке ботаксного педофила или нет???
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03.03.2021 11:22 Ответить
Він ні
А ти бачишь МИР в очах Зелі чи ВІЙНУ? Просто цікаво тільки не про інше.
Відповідь дайте ВСІ МИРУ чи ВІЙНИ хоче ЗЕля
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03.03.2021 11:26 Ответить
Крышка пианино захлопнулась. Играть дальше пианисту нечем.
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03.03.2021 11:22 Ответить
Слава Богу ! А то некоторые думали, что тут действительно перемирие.
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03.03.2021 11:27 Ответить
Кацапи укладають мир тільки на зиму. Як відновлюється зеленка, вони завжди починають війну. А після наїзду на Медведчука, у них по суті і не має інших варіантів, як намагатись втопити Україну в крові. Паралельно, консерви почнуть розгоняти пропаганду. Це буде такий радянсько-соціалістичний зашквар. Тарифи, земля, кров вояків...
Одна надія на сильного Президента...
на Джо Байдена.
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03.03.2021 11:29 Ответить
Хоть кто-то еще заметил, что отмена перемирия сепарами - ОЖИДАЕМАЯ реакция кремля на санкции против медведчука, а не провал зеленского. Как будто сепары сами что-то решают.
Лес рубят - щепки летят. Нет действий без последствий, и рашка отлично этим манипулирует
А порохоботам очень удобно раскачивать: и лес не рубят - критика, и щепки летят - критика.
Я кстати и сам за пороха, но тут я за объективность, а не за политические манипуляции внутри страны.
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03.03.2021 12:39 Ответить
А на що Клоун розраховував? Це було очікувано. Його ж ***** і не чіпав, поки він Україну здавав. До чого тут взагалі Пєця? Це доля усіх президентів України. Або воюють до кінця і перемагай, або дивись у шоколадне око ***** і шукай мир.
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04.03.2021 17:29 Ответить
Ніякого пєрємірія , на Донбасі ,, ніколи не було , не є , і не буде ,, досить вже носити ті розові окуляри . Мир там настане не раніше , ніж з карти світу зникне нєдоразумєніє під назвою - расєя . Ця війна надовго , і українцям пора би вже привчити себе до цієї думки . Хоч як це не гірко усвідомлювати Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 8487 ..
Це як і коронавірус , ніхто не знає коли він припинить тероризувати планету ,, і з його існуванням треба якось вже звикнутись , і жити далі .
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03.03.2021 11:30 Ответить
Цю расею вже 10 веков пытаются с лица земли стереть....Кто только не пытался....Даже гетьман Сагайдачный....Так шо бум и дальше на дядьку сподиватся,може допоможе.
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03.03.2021 14:25 Ответить
расєє всього 300 років з хвостиком , які 10 вєков . Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 9894 .? 10 веков тому , на місці муськви , ще жаби квакали .
Згідно законів природи - імперії завжди вмирають ( до того ж - вмирають самі -" від старості " ) , cкільки їх вже було на планеті , жодна не вижила ,, не мине ця участь і паРашу . Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 1183 . Питання лише в часі ..

До речі , а хто її питался стєрєть с зємлі ,і коли ,, кацапи ж ще ні з ким не воювали , шоб по серйозному . ?!! Ну хіба що Наполеон .
В першу світову , воювала кацапська імперія .. І хто зна , що б з нею було ,, аби за неї не " впрягались" інші народи . У другу теж ,, з німцями воювала ссср , тобто 15 країн , а не лише раска федераска .
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03.03.2021 18:11 Ответить
При Порохе обдроченцы ДНР на коленях просили перемирия,чтобы собрать остатки себе подобных перед ДАПом.
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03.03.2021 11:37 Ответить
И это только один из многочисленных фактов. При Порохе Украину в ЕС и НАТО уважали как никогда и вынуждены были прислушиваться, а у рашкинских пропагандонов почти каждый день рвало пердаки. При Порохе, в отличии от времён нынешнего зебила, не было у нас ежедневной уверенности в плохих новостях.
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03.03.2021 12:54 Ответить
Читаю комментарии и не понимаю, что уже порохоботы с кремлеботами заодно? Или это все тут кремлеботы?
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03.03.2021 11:47 Ответить
так и есть
тупо разлад внутри страны.
бездействует Зеля - сволочь, действует - все равно сволочь.
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03.03.2021 12:41 Ответить
Просто существует - тоже сволочь.))
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03.03.2021 12:55 Ответить
Разлад в країні організував зеленський.
Щоб знайти зрадника, навіть ходити далеко не треба. Єрмак завжди поруч нього.
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03.03.2021 14:10 Ответить
БАРИЖКИ ТЕРОРИСТИ ТІІЛЬКИ СКАЗАЛИ А ВИ ВСРАЛЛИСЬ, ЩО З ВАМИ СИВЧОЛІВЦІ.
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03.03.2021 19:57 Ответить
Вопрос не в том, как действует или бездействует, вопрос какие результаты. Оккупированная территория уменьшится - слава будет. Нет - ганьба.
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03.03.2021 22:00 Ответить
Зе тихенько промовчить.
Бо інакше прийдеться признати очевидне - він лошара.
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03.03.2021 11:48 Ответить
І правильно зробить. Навіщо з маріонетками балакать і на їхні слова відповідать...Він просто дасть відповідні вказівки генштабу і адекватна відповідь в разі чого буде маріонеткам.
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03.03.2021 12:47 Ответить
Це Дерьмак у тому дворі пан. А у клоуняки одні "відосіки" в голові.
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03.03.2021 12:58 Ответить
Зеля мусить визнати, що його обвели навруг пальця з іграми у мир.

Що його відведення та затишення були тільки на руку ворогам.
І що загиблі, поранені, полонені наші в той час були даремними жертвами.
Ворог укріплював позиції, просувався вперед, тренував снайперів і радів, що у нас такий остолоп головнокомандувач.
А воно мовчить. І що там у генштабі, можна фантазувати лише.
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03.03.2021 14:03 Ответить
Вы абсолютно правы.... Мы отошли от своих укреплённых позиций, мы разминируем всё вокруг, чтобы враг мог к нам приближаться и закладывать мины на наших позициях... Мы не уничтожаем огневые точки врага шквальным огнём в ответ.... Мы ничего не делаем для защиты наших позиций.... Мы (власть) тупо помогаем кремлёвской крысе убивать наших воинов - героев....

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04.03.2021 08:54 Ответить
А що він вже зробить ?
Поверне території, з яких ми відступили ?
Оборонні пункти та укріплення ?
Та вже запізно. Бо ворог просто розстріляє.
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03.03.2021 14:09 Ответить
НЕ БІЙСЯ ТАМ НАШІ ВОВОЇНИ.
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03.03.2021 19:58 Ответить
Якраз за воїнів і болить.
А вовоїну нехай би і прилетіло щось.
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04.03.2021 09:06 Ответить
Ну вот, еще один медиаповод для зевидосиков: уже поди и сцену ищут для заявления про апродолжение перемирия. ****, зелень нужно было приковать к пулемету где-нибудь на нулях на месяцок так. Интересно на него посмотреть после такого тура.
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03.03.2021 11:49 Ответить
Эти макаки с винтовками и гранатами в никакое перемирие ни разу и не входили. Как стреляли, так и стреляют.
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03.03.2021 12:33 Ответить
😆😆😆 сєпари знову обісцяли "нелоха"😂😂😂...чи все таки Лоха🤔.через цього тупого,"зеленого" виродка,який "заглянув в очі і побачив там мир",загинула масса Воїнів,зруйновано інженерні оборонні споруди,втрачено контроль над сірою зоною і підірвано бойовий дух української армії.поки наших солдат розстрілюють як в тирі снайперські групи ворогів і підривають на мінах диверсанти,їм заборонено вести розвідку,контрснайперську боротьбу,укріплювати оборонні інженерні споруди...після повного провалу т.зв. миротворчої стратегії зеленського "просто пєрєстать стрєлять",він просто зобов'язаний публічно покаятись і визнати свої помилки.а ще краще просто подати у відставку,Клоун й@баний 😡🤬🤢🤮
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03.03.2021 13:03 Ответить
))))) з форми коментару і його наповнення смайликами ви мабуть дитина або вам війна як казочка про катигорошка...
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03.03.2021 13:07 Ответить
Треба по російських військових нанести удар тактичними ракетами "ТОЧКА У". Вони застарілі і їх тре утилізувати з користю... І ця утилізація пройде з максимальною ефективністю...
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03.03.2021 14:05 Ответить
Якби Україна мала достатньо нових і не знала що робити з Точками тоді може ваша пропозиція і мала б сенс.
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03.03.2021 14:40 Ответить
Негайно на передову відправляйте Головнокомандувача(хай йде попереду) Кравчука, Єрмака, Фокіна, Сівохо(Сівоно на цеп, щоб не втік) Люську шпіона, за ними "бійців" кагорти 73% щоб займати ті позиції, які вони залишили. Коли там закріпляться, підвести наших військових, яких відвели.
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03.03.2021 14:08 Ответить
И кто этот план воплощать в жизнь будет, Бубочка ?
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03.03.2021 14:20 Ответить
"Нада проста перестать срилять!"(с)
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03.03.2021 14:19 Ответить
Яка сумна новина... То до цього часу вони мабуть не стріляли? Сиділи собі в окопах та в дурня грали?!
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03.03.2021 14:23 Ответить
Ну что зелень карликовая, сделал мир на Донбассе? А как клялся и божился, трепло самое настоящее, а не президент.
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03.03.2021 14:27 Ответить
Він не тріпло, він мерзотник. Некомпетентний, продажний і аморальний. І жид надодачу...
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03.03.2021 14:36 Ответить
ВІН НЕ ЄВРЕЙ, А ІМЕННО ЖИДЯРА
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03.03.2021 18:20 Ответить
І, як тепер бути з відведенням військ? Будуть вони повертатися чи ні? Як бути з "гуманітарним розмінуванням", будемо повертати міни на свої місця?
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03.03.2021 14:38 Ответить
надо начать с того что, сперва вернуть Пороха на свое место, а членограя на свое
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03.03.2021 15:06 Ответить
Ну да ,"фуфло перемирие" заменить на "нема котла"
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03.03.2021 15:53 Ответить
Не минуло і двох років, а Грети з Кіньми вже, чомусь, забули, скільки режимів тиші було оголошено при сивочолому... Не рахуючи двох ганебних мінськів...
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03.03.2021 22:12 Ответить
Наверняка Зе теперь скажет, что Украина в одностороннем порядке продолжит придерживаться "перемирия".
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03.03.2021 15:16 Ответить
Ничто не ново на земле..."Народный трибунал Марк Метилий, созывая сходку за сходкой, произносил подстрекательские, полные ярости и ненависти речи.- Это неслыханно! - кричал он. - Этому нет названия! Сперва, находясь при войске, наш диктатор не дает ему побеждать, теперь, вернувшись в Рим, ставит под сомнение и даже оплакивает победу, которая уже одержана! Он хочет лишь одного - сохранить свою власть как можно дольше, и потому нарочно затягивает войну, потому хладнокровно глядит, как пуниец разоряет земли Италии, потому запер в лагере наши легионы, жаждущие битвы, и отнял у воинов мечи и копья, словно у пленных неприятелей! Надо бы сместить Фабия вовсе... Ведь все мы знаем отвагу Марка Минуция!Перед народом Фабий даже не пытался оправдываться, понимая, что это бесполезно, перед сенатом же говорил не один раз, но и там его слушали без особенного сочувствия".а дальше гуглите "фабий и минуций"
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03.03.2021 16:47 Ответить
хвост разрешил своей собаке лаять...
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03.03.2021 16:51 Ответить
Алкоголіки і наркомани Лугандонії разом з кацапами хочуть повоювати, Рюкзакевич
обмовився учора, цікаво яка у ньго клікуха на тій стороні Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 9303
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03.03.2021 18:19 Ответить
Байден санкції , і так далі , шо скаже гарант конституції
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03.03.2021 18:44 Ответить
А вони,суки, і не входили в перемир"я.
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03.03.2021 18:51 Ответить
А вони,суки, і не входили в перемир"я.
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03.03.2021 18:52 Ответить
Хто відповість в трибуналі за добровільно здану ворогу територію?
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03.03.2021 19:01 Ответить
Ха-ха, а разве они до этого придерживались перемирия, что за бред???
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03.03.2021 19:07 Ответить
Схоже, настав час для чергової здачі шматка нашої території, так, пане нєлох оманський?
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03.03.2021 20:08 Ответить
Щось ГОЛОВКОМ мовчить!- щеплення переварює?
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03.03.2021 20:18 Ответить
все має початок. відомо, що мордовія, як царська вотчина з часів царя романова (рід Кобили) була краєм острогів. і на даний час районний поділ іде по колоніям. там із сивих часів -одні сидять а інші охороняють. голова рейхстагу володін теж з мордовії як ї голова днр пушилін (дівоче призвіще -пургін) звідти також корені гіркіна. у них в душі "презрение к смерти других". Одним словом, потомки андрофагів. і за медведчука вони будуть мстити, бо він був їх єдиним конфідентом в Україні. в рейху їх вважають хунвейбінами і в них немає майбутнього. Останній довод королей - королів не має, в рукаві тільки крапльоні тузи. А оголосити війну - для них раз плюнути, он організували міні Лефортово 30 років, і так буде дальше. А наші стратеги в пампарсах з лампасами - ради старатися знімати шляпу перед людоїдами з берегів волги.
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03.03.2021 21:31 Ответить
Зеленский -сцыкун , половая тряпка !
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04.03.2021 04:01 Ответить

Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, ....что за формулировка Оккупационные власти "ДНР"? какое то бздюшное определение, правильно будет Оккупационные власти Московии и почему до этих пор Расию не называют Московией, Московия без Украины с 1991 года на Расию не тянет , если власть Украины по настоящее время называет МОСКОВИЯ Расией ,то она тяготеет к Расии и своими действиями затягивает независимую Украину в прежнее Московское стойло.
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04.03.2021 10:03 Ответить
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