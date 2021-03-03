Каждый год оккупации Крыма - потери, которые надо будет восполнять десятилетиями, - Чубаров

Для крымских татар каждый год оккупации полуострова Россией - потери, которые предстоит восполнять в течение десятилетий.

Об этом в Херсонской ОГА заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании "круглого стола", организованного по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны исходить из того, что последствия (оккупации. - Ред.) для Крыма, его экологии, исторических памятников, они очень тяжелые... Мы будем их исправлять веками", - сказал Чубаров.

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По его словам, Украине очень проблематично укрепляться и развиваться как независимой стране, "когда ты длительное время находишься в состоянии войны". А для крымских татар каждый год оккупации - "это потери, которые нужно будет лечить и восполнять десятилетиями".

Глава Меджлиса заметил, что в Украине не все политики понимают, что происходит в Крыму с точки зрения последствий для крымскотатарского народа, который после многих лет депортации вернулся на полуостров и обустроился уже в условиях независимого Украинского государства.

"И снова Москва пришла на нашу землю. И теперь они делают все то, что делали все предыдущие годы, когда мы жили на своей земле. Они снова и снова нас вытесняют", - констатировал Чубаров.