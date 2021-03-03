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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 25 человек, выздоровели - 789, выявили 655 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За прошедшие сутки в Киеве выявили 655 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 139138).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за прошедшие сутки заболели: 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 человека в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 25 летальных случаев от вируса (всего 2697), госпитализировано 113 пациентов, 789 человек победили коронавирус (всего 95385).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 25 человек, выздоровели - 789, выявили 655 новых случаев, - Кличко 01
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