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Новости Политика Украины
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ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова: "Оказывал давление на судей путем угроз и шантажа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова:

2 марта 2021 Высший совет правосудия решил уволить Емельянова Артура Станиславовича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи.

Об этом говорится в сообщении ВСП, передает Цензор.НЕТ.

В частности, вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что, находясь на должностях Председателя Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, судья Емельянов А.С., используя свое служебное положение, совершил неправомерное влияние на беспристрастность судей Хозяйственного суда города Киева, а также путем побуждения и давления совершил вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева по делам, которые находились в его производстве в период до 2014 года, в которых, как он отмечал, усматривается "государственный вопрос".

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Вторая Дисциплинарная палата также констатировала, что действия судьи Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решения конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давлении на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния.

В решении Второй Дисциплинарной палаты указано, что характер допущенных судьей Емельяновым А.С. правонарушений свидетельствует о создании и введении противоправных форм внепроцессуального управления судебной системой. 

"Судья Артур Емельянов уволен с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

Отметим, в 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.
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Топ комментарии
+11
а вироки, що виносилися під загрозами і шантажем, залишаться?
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03.03.2021 10:50
+11
молодці, тепер можна ще 10 років нічого не робити))
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03.03.2021 11:00
+11
А чого ж ці судді не будуть займатися корупцією? Саме більше шо йому загрожує це зняття з посади. А от якби цю падлюку опустили на нари, та років на 10 то інший би суддя подумав, влазити в це лайно чи ні.
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03.03.2021 11:13
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а вироки, що виносилися під загрозами і шантажем, залишаться?
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03.03.2021 10:50 Ответить
Може не у вироках справа, а у їхній відсутності..
Скільки злочинців на волі завдяки продажному суддівству.
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03.03.2021 10:56 Ответить
Ну він як суддя господарського суду, відпустив тисячі злочинців)))))
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03.03.2021 13:03 Ответить
Вироки у господарському суді?! Вони з Татьковим іншим займались, була ціла вертикаль і система по "генерації" потрібних рішень, гроші - рікою.
При цьому не скажу, що зараз у системі господарських судів краще. М'яко кажучи...
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03.03.2021 16:10 Ответить
вырокы- в уголовных коллегиях...- в хоз, адм, гражд.= решения)))- учите мат.часть..
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03.03.2021 21:49 Ответить
молодці, тепер можна ще 10 років нічого не робити))
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03.03.2021 11:00 Ответить
10 років? Бери більше!

ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 5895
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03.03.2021 11:41 Ответить
А чого ж ці судді не будуть займатися корупцією? Саме більше шо йому загрожує це зняття з посади. А от якби цю падлюку опустили на нари, та років на 10 то інший би суддя подумав, влазити в це лайно чи ні.
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03.03.2021 11:13 Ответить
ВСП УВОЛИЛ СУДЬЮ?!Шо це таке гігантське в лісі здохло?
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03.03.2021 11:21 Ответить
а цього виродка в суддівській рясі просто отак звільнять і все?!!??
а це чмо не насудило на реальний термін покарання???
чи в цій країні це не передбачено дишлозаконодавством?
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03.03.2021 11:26 Ответить
борода лопатой - кацапюра
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03.03.2021 11:28 Ответить
Это ж надо!
А с виду приличный человек!
С бородой!
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03.03.2021 11:42 Ответить
ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 7880
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03.03.2021 13:02 Ответить
Таким чином він порушував закон, але покарання - це звільнення... Круто. Як швидко звільняють за вбивство? Можливо в кодексах покарання усі змінити на швидкість звільненя з посади?
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03.03.2021 11:48 Ответить
звільнили злочинця якого повинні були посадити ще 5-6 років тому? Це безумовне досягнення))) але він ще подасть в ЄСПЛ і отримає зарплату за всі ці роки? До речі колишній голова апеляційного суду Києва який був у розшуку за системне хабарництво і втручання...нарешті повернувся і буде поновлюватись на посаді)))
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03.03.2021 11:50 Ответить
до речі його справа в ЄСПЛ вже 3 роки))
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03.03.2021 11:56 Ответить
А може його краще на гілляку? Та й не тільки його одного!
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03.03.2021 11:57 Ответить
Його то за що...якщо це така система. до речі він з категорії "донецьких суддів" які, як кажуть навіть досить порядні, бо коли вже комусь щось пообіцяли чи гроші в одної сторони взяли то потім слово тримають і качелі не влаштовують)) зараз на багатьох посадах у ключевих судах саме "донецькі" судді яким часто влада і доручає (шляхом втручання в розподіл) вирішення резонансних політичних справ..бо впевнені що їх перекупити важко..бо за звичай працюють на одного хазяїна Але Київ їх безумовно зіпсував)))
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03.03.2021 12:04 Ответить
І все? тобто, суддя вчинив злочин, який руйнує основи держави, відправили на пенсію на 200 тис. грн в місяць. Це кара?
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03.03.2021 12:01 Ответить
пишуть що він брав замовлення від клієнтів не лише на рішення в їх користь а з гарантією залишення рішення в силі всіма інстанціями ...апеляцією та касацією..І більшість суддів з якими він вирішував питання працюють і зараз)) але ВРП треба було показати що вони щось роблять..і вирішили здавати ..тобто звільняти таку поважну людину
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03.03.2021 12:14 Ответить
Беспрецедентный случай когда судьи слили своего от плоти и крови. Очевидно кому то из очень влиятельных перешел дорогу, не сошлись в цене. А так можно на каждого найти повод и снять, только вся эта судейская шайка продолжает "вершить правосудие".
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03.03.2021 12:16 Ответить
А по бороде настучать ? Пора..
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03.03.2021 12:53 Ответить
машина часу . наче я в 19 - му сторіччі , читаю якісь "Губєрнскіє вєдомості" , бачу
світлину типового судейки "його імператорської величності" Ємельянова ...
п.с. а що - така мода зараз серед депутатів , суддів , чиновників - носити кацапські
бороди ? що вона (борода) їм додає ?
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03.03.2021 13:51 Ответить
уволили и все?
он же коррупционер.
где конфискация и посадка?
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03.03.2021 14:10 Ответить
Ну,якщо можна звільнити двічі.... Це ж не межа ?
15 Січня 2019 Суддю Артура Ємельянова звільнили
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03.03.2021 14:40 Ответить
кацап - судья, прибарахлившийся у власти,

что может быть страшней любой напасти ... ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 9091
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03.03.2021 15:24 Ответить
 
 