У пострадавших и убитых на Майдане в 2014 не было оружия, куда подевались те, кто стрелял в правоохранителей, неизвестно, - прокурор Донской
Новости Цензор.НЕТ Общество
ГБР расследует производства по факту гибели правоохранителей во время Революции Достоинства в 2014. Сообщено о подозрении двум лицам, одно из них сейчас скрывается от следствия.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал прокурор по "делам Майдана" Алексей Донской.
"К нам не стоит очередь из тех, кто хотел бы сообщить об обстоятельствах, при которых данное лицо или лица применяли оружие в отношении правоохранителей. ... В то же время было бы очень наивным рассчитывать, чтобы факты гибели и ранений правоохранителей не будут расследоваться, и каждому такому факту не будет дана правовая оценка. Поэтому следователи и прокуроры в соответствующем уголовном производстве осуществляют следственные действия, направленные на установление лиц, которые стреляли в стражей порядка, и их задача, как я уже отмечал, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства, при которых это происходило", - отметил прокурор.
В то же время, по словам Донского, если тот, кто применял оружие в отношении правоохранителя, считает, что он таким образом защищался, находился в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или в другом состоянии, исключает уголовную наказуемость деяния, то он должен привести следующие факты во время следственных действий, чтобы следователь и прокурор могли проверить его версию.
"И еще одно. Хочу напомнить, что ни один протестующий, который был убит или получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 на улице Институтской, не имел оружия. Поэтому вопрос - когда на Институтской происходили расстрелы безоружных людей, куда делись те, кто перед этим стрелял в правоохранителей, и какие цели они преследовали, остается открытым", - подытожил прокурор.
Полный текст интервью с прокурором Алексеем Донским читайте здесь.
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Бажаю стикнутися хоч раз із цими людиноподібними істотами.
Это НАШИ граждане и они имеют полное право на правовую защиту. И более того - их скорее всего убивали те же, кто убивал и митингующих. С целью вызвать агрессию и усилить противостояние.
Ще питання, де поділись беркутівці, які стріляли.
Де поділись тітушки.
І чому глашатай януковоща і голос антимайдану татаров сидить зараз в ОПі.
Дискредитировал весь мирный протест и мирных протестующих.
не верю. или не хотите или єто оружие - у ментов числилось. Потому собсно и не нашли.
или вам так сильно жалко беркутов?
2.Цитата про отсутствие уголовного деяния при необходимой обороне, то расскажи это преЗеденту, генпрокурору и судье-упырю на примере дела Стерненко !
Источник: https://censor.net/ru/n3251156
Куда делись :
Вернулись к себе - в российскую федерацию, на базы воинских частей специального назначения.
Какие цели преследовали :
Спровоцировать гражданскую войну, которой бы воспользовалась россия для раздела и оккупации Украины.
Гопота без форми добивала людей насмерть після гопоти у формі.
Було це в Маріїнці і на Кріпостному вдень 18 лютого.
Американские и грузинские снайперы умудряясь не попасть ни на одно видео расстреливали милицию. А Беркута не стреляли в безоружных, а просто позировали перед камерами с автоматами и снайперскими винтовками
Если не надавать по рукам этим выкормышам Портнова и ОПЗЖ, то скоро эта версия станет официальной
Які "правоохоронці"?
І воно ще відкрито гівнякає, що продовжує переслідувати майданівців.