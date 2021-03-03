Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила"

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, получивший прививку от COVID-19 рассказал о своем состоянии после вакцинации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Индийская вакцина суперсилы не прибавила. Но и не для этого мы ее используем. После прививки чувствую себя нормально. Традиционные утренние 5 км в аэробной зоне утром это подтверждают", – написал Ляшко.

Напомним, 2 марта Ляшко привился от коронавирусной инфекции COVID-19 в прямом эфире.

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