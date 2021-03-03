Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила"
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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, получивший прививку от COVID-19 рассказал о своем состоянии после вакцинации.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Индийская вакцина суперсилы не прибавила. Но и не для этого мы ее используем. После прививки чувствую себя нормально. Традиционные утренние 5 км в аэробной зоне утром это подтверждают", – написал Ляшко.
Напомним, 2 марта Ляшко привился от коронавирусной инфекции COVID-19 в прямом эфире.
Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко
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Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in
differ in formula is categorically incorrect
Melinda Simmons
@MelSimmonsFCDO
Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в
, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.
10:36 AM · Mar 3, 2021
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ФОРМУЛИ-ТО ОДНАКОВІ..
ОТ ЛИШЕ ІНДІЙСЬКА-на основі води з священної ріки Ганг...
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