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Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, получивший прививку от COVID-19 рассказал о своем состоянии после вакцинации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Индийская вакцина суперсилы не прибавила. Но и не для этого мы ее используем. После прививки чувствую себя нормально. Традиционные утренние 5 км в аэробной зоне утром это подтверждают", – написал Ляшко.

Напомним, 2 марта Ляшко привился от коронавирусной инфекции COVID-19 в прямом эфире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: Индийская вакцина суперсилы не прибавила 01
Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: Индийская вакцина суперсилы не прибавила 02
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Топ комментарии
+3
Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила" - Цензор.НЕТ 5923
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03.03.2021 11:27
+2
То Ляшко не ту вакцину вколол. Нужно было колумбийскую в белом порошке. Она бы сил сразу прибавила!
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03.03.2021 11:55
+2
А вот супруга не в восторге, говорит - отбегит километров за 5 стоит и плачет.
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03.03.2021 12:09
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Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила" - Цензор.НЕТ 5923
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03.03.2021 11:27 Ответить
- Почем опиум для народа? (с)
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03.03.2021 11:38 Ответить
ну тут единственное хорошее это футболка в которой он сфоткался
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03.03.2021 11:41 Ответить
https://fill.com.ua/video/685cb8876837952ee61457a7aff272bf.mp4
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03.03.2021 11:44 Ответить
Главное чтобы и так скудных !мозгов не поубавила
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03.03.2021 11:47 Ответить
"Индийская вакцина суперсилы не прибавила". Зато куй отсох.
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03.03.2021 11:51 Ответить
То Ляшко не ту вакцину вколол. Нужно было колумбийскую в белом порошке. Она бы сил сразу прибавила!
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03.03.2021 11:55 Ответить
А вот супруга не в восторге, говорит - отбегит километров за 5 стоит и плачет.
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03.03.2021 12:09 Ответить
Ляшко , силы прибавляет две белые дорожки , и спец.в этом Зе - поинтересуйтесь 🤣
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03.03.2021 12:26 Ответить
Одноразовое введение витаминов действительно суперсилы не дают.
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03.03.2021 12:47 Ответить
какой даун - хоть бы не показывался лишний раз
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03.03.2021 12:58 Ответить
Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголошує, що вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними, оскільки перша є лише ліцензійною назвою другої під час виробництва в Індії. Про це дипломатка написала в середу, 3 березня, в соцмережі Twitter
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in
differ in formula is categorically incorrect
Melinda Simmons
@MelSimmonsFCDO
Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в
, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.
10:36 AM · Mar 3, 2021
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ФОРМУЛИ-ТО ОДНАКОВІ..
ОТ ЛИШЕ ІНДІЙСЬКА-на основі води з священної ріки Ганг...
ручна робота... Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: "Індійська вакцина суперсили не додала" - Цензор.НЕТ 4841
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03.03.2021 15:38 Ответить
 
 