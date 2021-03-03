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Эпидзонирование Украины: три области попали в "красную" зону, девять - в "оранжевую", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом по состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях - в Ивано-Франковской (142,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (99,9), Черновицкой (90,5), Закарпатской (90,4), Житомирской (77,7) и Николаевской (61,8) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0% ).

Эпидзонирование Украины: три области попали в красную зону, девять - в оранжевую, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: три области попали в красную зону, девять - в оранжевую, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: три области попали в красную зону, девять - в оранжевую, - Минздрав 03
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в цілому з рідні коронавірусом перехворіли одинадцять ,тестувались-- четверо, вірна статистика у зеленої влади.
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03.03.2021 13:46 Ответить
Сумская че попала 2 раза?Раз в красную и один в оранжевую. Со спецами от ЗЕ не поспоришь-уровень.
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03.03.2021 13:47 Ответить
Сам звернув увагу, слава богу без червоної - тільки "оранжева" і жовта.
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03.03.2021 13:49 Ответить
Сумська область в двох зонах одночасно, це як?
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03.03.2021 13:48 Ответить
Ты шо, сепаратист? Шо непонятно? Или две Сумские области: одна оранжевая, вторая желтая. Или Сумская область одна, но одновременно и оранжевая, и жёлтая - зависит от того, с какой стороны смотреть. Надеюсь, теперь всё ясно и понятно?
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03.03.2021 14:01 Ответить
 
 