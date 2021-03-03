Украина в этом году не перейдет на летнее время, если Рада успеет проголосовать закон, - "слуга народа" Кравчук

Украина в этом году может не перейти на летнее время, если парламент успеет в марте во втором чтении принять законопроект №4201 относительно исчисления времени.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы сегодня проголосуем в первом чтении, то, думаю, что мы успеем во втором чтении еще в марте проголосовать - и в этом году уже может не быть перехода на летнее время", - сказала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают отменить перевод часов в Украине: "Вред очевиден"

Она отметила, что уже есть решение Европарламента, что страны ЕС также отказываются от этого перехода.

"Учитывая то, что Евросоюз не будет переходить, то нам абсолютно логически следует также в этой системе работать", - считает нардеп.