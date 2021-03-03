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Украина в этом году не перейдет на летнее время, если Рада успеет проголосовать закон, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина в этом году может не перейти на летнее время, если парламент успеет в марте во втором чтении принять законопроект №4201 относительно исчисления времени.
Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если мы сегодня проголосуем в первом чтении, то, думаю, что мы успеем во втором чтении еще в марте проголосовать - и в этом году уже может не быть перехода на летнее время", - сказала Кравчук.
Она отметила, что уже есть решение Европарламента, что страны ЕС также отказываются от этого перехода.
"Учитывая то, что Евросоюз не будет переходить, то нам абсолютно логически следует также в этой системе работать", - считает нардеп.
Топ комментарии
+30 Рома Маестро
показать весь комментарий03.03.2021 11:34
+24 vitaliymkua
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+15 Владислав Изюмский
показать весь комментарий03.03.2021 11:50
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Пожалуйста, подождите...
А переводити туди-сюди годинники - реальне шкідництво.
ВІРНИЙ закон, як і закриття рос-телепомийок.
прорвало зелю. У добрий ЧАС
А кожної наступної доби, до періоду літнього сонцестояння, світловий день збільшується на 4 хвилини. потім починає зменьшуватися також на 4 хв за добу.
лиш би не морочили нам голову з переведенням годинників
які звикли до московського часу?
Якщо у вас незручний робочий графік, це ще не привід підлаштовувати Всесвіт під себе. Потрібно змінити або час початку робочого дня, або його тривалість. Якщо проблема в тому, що керівництво не бажає йти назустріч , то які претензіії до Сонця? Давайте приймемо закон, що в одній годині не 60 хвилин, а 48. Тоді вам після 8-годинного робочого дня вистачатиме часу на пляж?
У багатьох громадян з нездоровими залежностями часто існує особлива потреба: вони сплять вдень, а активність проявляють вночі. Уявляєте, як добре, що вони не вимагають переіменувати день, ніч, ранок і вечір, а також починати нову добу опівдні?
Якраз ті, що сплять вдень і активні вночі повністю за те, щоб лишити цей час, який зараз є. Для них це зручно.
І взагалі питання переводити на літній час чи ні - це суперечка між жайворонками і совами. Жайворонкам зручний літній час, а совам той, що зараз є.
оскільки він найближчий до АСТРОНОМІЧНОГО
Чумадан- вокзал- літній час
Сонце в зеніті = 12 година. Яких тобі покращень не вистачає?
Украине нужен летний час и всё - остальные разговоры пустые
І не морочте голову цілій країні своїми психічними особливостями
Це в селі я вставав би по сонцю влітку о 4 ранку.
А в місті половина світлового дня втрачається на сон. А ввечері, коли якраз особистий час на відпочинок і розваги,- рано темніє.
Тому треба переводити. Особисто я навіть на 2-3 години переводив би. Бо який же смилс у світанку о третій ранку, а початку роб.дня о 8 чи 9?!
У нас есть Киев, от Варшавы 1 час.
А вечером на час больше электричество жечь будем.
Порадуемся за тех, кто за счет всех нас в очередной раз
улучшит свое материальное положение.
Так блін і робіть, як Євросоюз - переходіть на літній час!
Украинцы больше любят лето...