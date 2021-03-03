"Угрозы жизни нет": в харьковском госпитале рассказали о состоянии пяти воинов, получивших ранения на Донбассе 26-27 февраля
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Состояние пяти раненых, доставленных с передовой в харьковский госпиталь 26-27 февраля, стабильное, угрозы жизни нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове Сергей Шипилов.
"26 февраля был доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии, с тяжелым пулевым ранением грудной клетки, с повреждением правого легкого, повреждением реберного каркаса и ранением мягких тканей бедра. Ему была оказана полноценная специализированная помощь. Была наложена вакуумная повязка и выполнено повторная хирургическая обработка ран. Сейчас состояние оценивается как средней тяжести. Пациент уже активизирован, он ходит", - рассказал хирург.
По информации Шипилова, в субботу, 27 февраля, в Харьков доставили еще четверых военнослужащих, получивших тяжелые взрывные ранения. У двух из них массивные повреждения нижних конечностей.
"У одного - повреждение обеих нижних конечностей, еще у одного - тяжелое повреждение левого бедра, у третьего - тяжелое ранение костей лицевого черепа, у четвертого - достаточно тяжелая акубаротравма, он получает помощь в ЛОР-отделении", - сказал врач.
Военнослужащим, которые частично потеряли конечности, наложили вакуумные повязки. У бойца с травмой черепа запланировано оперативное вмешательство с использованием специальных металлических пластин, чтобы восстановить функции нижней челюсти.
Как сообщалось, 26 февраля оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. Восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое воинов - боевые травмы.
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Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Тримайтеся , хлопці , Украіна переможе!!