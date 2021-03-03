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Кравчук об обострении на Донбассе: Россия почувствовала, что давление на нее усиливается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук об обострении на Донбассе: Россия почувствовала, что давление на нее усиливается

Осложнение военной ситуации на Донбассе в последнее время — это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Такое мнение в интервью телеканалу "Дом" высказал Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ.

"Тишина" стала менее "тишиной", нежели была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженых. Очевидно, что активность российской стороны возросла", — констатировал Кравчук.

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Он подчеркнул, что попытки украинской стороны прояснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но Леонид Кравчук предполагает, что это реакция России на активность Украины.

"В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в Трёхсторонней контактной группе значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас начало реально осуществляться", — пояснил глава украинской делегации в ТКГ.
Кроме того, на Россию усиливается международное давление. США чётко определили отношение к РФ, к оккупации Крыма и части Донбасса. Ухудшились у неё и отношения с Европой, о чём свидетельствуют заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.

"Думаю, всё это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на неё усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, дескать, не дремлет. И начинает какие-то действия", — продолжил Леонид Кравчук.

По его мнению, в нынешней ситуации даже мощная российская пропаганда не сработает. Поскольку люди сравнивают происходящее в Украине и России, и результат "работает сегодня не на Россию".

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"Нам нужно на силу отвечать силой, на свободу — свободой, на переговоры — переговорами. Мы будем инициировать это. Мы будем поддерживать разумные действия. И когда нас бьют, мы не будем делать вид, что это провокация. Мы должны видеть реальную ситуацию и действовать в условиях реальной ситуации", — уверен глава украинской делегации в ТКГ.
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Кравчук - иуда!
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03.03.2021 12:03 Ответить
Нет! Это старый комуняцкий мудак,возомнивший себя пророком Кравчук про загострення на Донбасі: Росія відчула, що тиск на неї посилюється - Цензор.НЕТ 3989
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03.03.2021 12:52 Ответить
таки да
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03.03.2021 12:07 Ответить
Кравчук об обострении на Донбассе: Россия почувствовала, что давление на нее усиливается - Цензор.НЕТ 1161
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03.03.2021 12:08 Ответить
Как там с боеприпасами и резервами?.Московский улус в агонии способен на самые отвратительные гнусности.Тылы должны быть крепки,как никогда!.Чтобы 5я колона и не отсвечивала!
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03.03.2021 12:25 Ответить
 
 