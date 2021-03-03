РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5307 посетителей онлайн
Новости Происшествия Борьба с коррупцией
4 450 18
коррупция (8390) Николаев (2009) ректор (129)

Ректор университета в Николаеве трудоустраивал родственников и регулярно выписывал им премии, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ректор университета в Николаеве трудоустраивал родственников и регулярно выписывал им премии, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала многочисленные факты административных правонарушений, связанных с коррупцией, ректором Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель вуза в течение 2019-2020 годов наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете. В частности задокументировано, что родные ректора неправомерно получили премии на несколько сотен тысяч грн. Точная сумма устанавливается.

По выявленным фактам составлены и объявлены несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Центральный районный суд г. Николаев рассмотрел материалы и принял решение о признании ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновник привлечен к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Операция проводилась совместно с Управлением стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции Украины.

"В рамках системной работы по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений должностных лиц в сфере образования СБ Украины задокументировала еще ряд злоупотреблений со стороны руководства высших учебных заведений Украины. В частности, зафиксировано правонарушение чиновников вузов, осуществляющих подготовку инженеров и пилотов гражданской авиации в Киеве и Кропивницком. Также в коррупционных действиях подозревается чиновник научного учреждения Министерства образования и науки Украины в области биотехнологий.

Оперативники спецслужбы установили, что служащие этих научных и образовательных учреждений в течение 2019-2020 годов незаконно начисляли премии на сотни тысяч гривен себе, знакомым и родственникам, трудоустроенным ими в подчиненных учреждениях", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала ректора столичного вуза при получении более $3 тыс. за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев. ФОТОрепортаж

Материалы документирования административных правонарушений, связанных с коррупцией, направлены в органы Национальной полиции для привлечения виновных должностных лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

Разоблачению коррупционных фактов проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
СБУ и университет ... Ярко. Все, кончились шпионы и сепары?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:07
+3
Это конечно плохо , но можно посмотреть функциональные обязанности СБУ 😠 Отделы кадров они тоже курируют ? Савок когда нибудь закончиться ?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:19
+3
ректор - красава, как Вошьдь зебилов
показать весь комментарий
03.03.2021 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ и университет ... Ярко. Все, кончились шпионы и сепары?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:07 Ответить
правильно делал,- недоумки из слуги урода трудоустраивают каких то ******. И опять СБУ, ей чё в Николаеве так нех.й делать?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:09 Ответить
У вас весь ОП - 95 квартал. И тоже, небось, не без премий обходится. И...?Какой вывод делает из этого СБУ? Кстати, СБУ тоже из квартала. Теперь все должны друг друга посадить? В общем, я не против. Будет любопытно глянуть, как это будет выглядеть.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:11 Ответить
Укріїнець з великої літери. Я би теж так робив, мав би можливість. Я теж українець.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:16 Ответить
Так в николаеве всегда так было ,тянуть своих бестолковых родычей на злачное место . Обслуживал свою машину на митсубиси центр ,раньше было все ок ,щас набрали своих тупых родычей ,дебилы поставили колодки другой стороной . Хорошо ,что на дорогу ещё не выехал
показать весь комментарий
03.03.2021 12:18 Ответить
Это конечно плохо , но можно посмотреть функциональные обязанности СБУ 😠 Отделы кадров они тоже курируют ? Савок когда нибудь закончиться ?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:19 Ответить
Честных ректоров не бывает. Другой вопрос, что не всегда это становится достоянием гласности. 🧐
показать весь комментарий
03.03.2021 12:23 Ответить
ректор - красава, как Вошьдь зебилов
показать весь комментарий
03.03.2021 12:29 Ответить
Не в Лондон отправил родственников - уже хорошо,патриот,у нас есть политики считающие,что их гениальные детишки не получат в Украине достойного образования.
показать весь комментарий
03.03.2021 12:43 Ответить
Я б тоже родичей устраивал, а что не так?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:46 Ответить
Совсем как президент... Ректор університету в Миколаєві працевлаштовував родичів і регулярно виписував їм премії, - СБУ - Цензор.НЕТ 2224
"Ты президент... Он президент... Мы все президенты!"
(с) зеленский
показать весь комментарий
03.03.2021 12:59 Ответить
сироты....мля
показать весь комментарий
03.03.2021 13:12 Ответить
В Мариупольском госуниверситете - аналогичная тема. В приёмной комиссии сидит племянница ректора - размалёванная кукла, а по всему вузу, начиная от техничек и до деканов понатыканы родичи и лепшие знакомцы ректора.
показать весь комментарий
03.03.2021 13:15 Ответить
У него есть, с кого брать пример!
показать весь комментарий
03.03.2021 13:18 Ответить
Справжня справа для СБУ, іншої роботи вони не мають.
Ну, а мусора в цей час ловлять порно-актрис.
Робота йде, країна воює.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:21 Ответить
Лёня попал, паходу...
показать весь комментарий
03.03.2021 17:13 Ответить
Тю, если ЗЕ можно, то чё низя какому-то ректору?
показать весь комментарий
03.03.2021 19:03 Ответить
похоже на куйню...дочь ректора давным давно занимает высокую должность в этом же универе, это ведь не запрещено.. получала премию - тоже ничего криминального...какие еще там родственники ? никаких пояснений..никаких фактов...типичный сбушный наезд
показать весь комментарий
03.03.2021 22:34 Ответить
 
 