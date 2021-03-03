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Новости Политика Украины
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ВР (28734) минирование (1409) терроризм (18674) уголовная ответственность (435)

Рада усилила наказание для телефонных террористов: за "минирование" больниц может грозить от 4 до 8 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада усилила наказание для телефонных террористов: за

2 марта Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Законопроектом №3911 вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). До внесения этих изменений санкция статьи предусматривала от 2 до 6 лет заключения - если ложное сообщение о минировании было сделано впервые без тяжелых последствий. В то же время за повторное "минирование" или такое, что привело к тяжелым последствиям, предусматривалось наказание от 4 до 8 лет за решеткой.

В то же время изменения, внесенные парламентом в 259 статью УК, вводят наказание от 4 до 8 лет - уже за первое ложное сообщение о минировании, даже если оно не имело тяжких последствий, но касается следующих сооружений: критически важные объекты инфраструктуры, объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Да за любое надо реальный срок, а то начнут кафешки рядом с критической инфрастуктурой минировать, и как с гуся вода.
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03.03.2021 12:54 Ответить
Ну будут звонить с лугандона. И шо?
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03.03.2021 17:27 Ответить
Будем заочно расстреливать.
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03.03.2021 17:28 Ответить
Та неплохо было бы сразу туда "ответку".
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03.03.2021 20:45 Ответить
"Ответку" это типа позвонить в лугандонскую оккупационную администрацию и сказать, что донецкий аэропорт заминирован?
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04.03.2021 08:31 Ответить
Та було б непогано як колись каци Дудаєву, щоб вже точно "заціпило". В крайньому разі мімнімум калібром 120 мм.
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04.03.2021 09:34 Ответить
Ну убийство Дудаева я не считаю позитивным событием. А что касается технической реализации, то поинтересуйся, как это было, прежде,чем нести чушь.
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04.03.2021 09:37 Ответить
Считайте как хотите, но этот пример в переносном смысле. Не моя вина, что вы поняли по иному.
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04.03.2021 10:22 Ответить
Так что там с технической реализацией? Поинтересовались?
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04.03.2021 10:24 Ответить
Я гуманітарій, так що вам карти в руки. І до речі, ще раз поясню про переносне значення висловленного. Подальша дискусія на цю тему немає сенсу.
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04.03.2021 12:42 Ответить
Безусловно вам не стоило даже поднимать эту тему, т.к. вы в принципе не понимаете, как это происходило с Дудаевым и почему смешно это интерполировать на случай с "телефонными террористами".
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04.03.2021 12:44 Ответить
Добре, скажу вам, що на той момент Дудаєв розмовляв по супутниковому телефону. І ще раз вам нагадую, що мій коментар про "отвєтку" був в переносному значенні, без всякої там "технічної реалізації".
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04.03.2021 13:07 Ответить
Именно техническая реализация и делает абсурдным весь смысл вашего поста.
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04.03.2021 13:09 Ответить
Ладно, уже на другом языке в очередной раз заявлю, что мой пост имел смысл в ПЕРЕНОСНОМ значении.
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04.03.2021 13:22 Ответить
Так он в любом значении абсурден, т.к. ваше предложение в этой ситуации не имеет практического смысла.
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04.03.2021 13:27 Ответить
Действительно абсурдно вести дальше этот абсурдный диалог на абсурдную тему, не имеющую принципиального значения.
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04.03.2021 15:08 Ответить
 
 