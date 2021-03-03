Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Большая палата Конституционного Суда Украины (КС) в 10:20 четверга, 4 марта, рассмотрит дело о конституционном представлении Верховного Суда об официальном толковании положения ч. 1 ст. 105 Конституции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, дело будет рассматриваться на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства.
"Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины, согласно которому "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при выполнения им полномочий", - напомнили в КС.
Как сообщалось, 18 сентября 2020 года постановление о направлении в КС соответствующего обращения принял пленум Верховного Суда.
За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствующих на пленуме, двое были против.
Зеленский 3 июня во время проездки в Хмельницкий с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.
10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей).
Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.
В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного Суда о созыве пленума Верховного Суда для принятия решения об обращении в Конституционный Суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом страны.
Пожалуйста, подождите...
Треба буде, то і заграти сяде.
И следующий раз снимай маску, когда в кафе кофе пьёшь.
Без маски вкуснее.
Ні, не зовсім. У президентів, нардепів і суддів є деякий імунітет перед покараннями. Хоча це не має стосуватись адміністративного кодексу. От КС і розтлумачить.
Конституционный суд.... А потом им зарплату за это...
ВОВА, не позорься!
Заплати ШТРАФ.
Для тебя это копейки.
Згадалося совкове: народ и партия едины, только врозь магазины.
Как КС скажет, так и будем делать.
Проблему нашли. Пол года быдло будет занято обсасыванием. Ради прикола заплатит зе 1000 грн штрафа (а хоть и 17) - пипл ещё год будет обсасывать...
Нация такая......
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.==========
Его и в тюрьму можно сажать, в чем проблемы? На пример за госизмену.