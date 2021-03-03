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Новости Политика Украины
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Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины

Большая палата Конституционного Суда Украины (КС) в 10:20 четверга, 4 марта, рассмотрит дело о конституционном представлении Верховного Суда об официальном толковании положения ч. 1 ст. 105 Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, дело будет рассматриваться на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства.

"Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины, согласно которому "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при выполнения им полномочий", - напомнили в КС.

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Как сообщалось, 18 сентября 2020 года постановление о направлении в КС соответствующего обращения принял пленум Верховного Суда.

За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствующих на пленуме, двое были против.

Зеленский 3 июня во время проездки в Хмельницкий с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

10 июня в результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей).

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного Суда о созыве пленума Верховного Суда для принятия решения об обращении в Конституционный Суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий", в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом страны.
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Топ комментарии
+13
А хіба він не такий самий громадянин, що його штрафувати не можна.
Треба буде, то і заграти сяде.
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03.03.2021 12:12
+9
воно клялось, що за перше ж порушення закону піде з посади.
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03.03.2021 12:13
+7
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5734
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03.03.2021 13:14
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А хіба він не такий самий громадянин, що його штрафувати не можна.
Треба буде, то і заграти сяде.
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03.03.2021 12:12 Ответить
воно клялось, що за перше ж порушення закону піде з посади.
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03.03.2021 12:13 Ответить
Не дождёшься. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 4441
И следующий раз снимай маску, когда в кафе кофе пьёшь.
Без маски вкуснее. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 5294
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03.03.2021 12:19 Ответить
"А хіба він не такий самий громадянин"

Ні, не зовсім. У президентів, нардепів і суддів є деякий імунітет перед покараннями. Хоча це не має стосуватись адміністративного кодексу. От КС і розтлумачить.
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03.03.2021 12:26 Ответить
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5734
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03.03.2021 13:14 Ответить
типовий єврейський гумор
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03.03.2021 13:16 Ответить
ЗЕля не громодянин, он, для ЗЕльоных - БОХ без страха и упрека ! Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 4114
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03.03.2021 15:09 Ответить
Прийде весна будемо саджати!
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03.03.2021 12:12 Ответить
Штрафовать нельзя, видимо. Но вот то, что зеленский - мудак, уже очевидно всем. Кстати, про Буковель не забыть бы. Приехали, шо свиньи нагадили, уехали. А людям теперь расхлебывать.
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03.03.2021 12:13 Ответить
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 7712
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03.03.2021 12:15 Ответить
Присудят штраф и он заплатит. Цель - поднять свой канализационный рейтинг и отвлечь от требований открытия прокуратурой уголовных дел от мертвечука и его команды.
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03.03.2021 12:19 Ответить
"Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины" - президента нельзя, а Зеленского можна.
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03.03.2021 12:15 Ответить
А как пить кофе в кафе в маске? Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 819
Конституционный суд.... А потом им зарплату за это...
ВОВА, не позорься!
Заплати ШТРАФ.
Для тебя это копейки.
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03.03.2021 12:17 Ответить
Отакої тобі! А в нас що народ сам по собі, а президент особливий?
Згадалося совкове: народ и партия едины, только врозь магазины.
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03.03.2021 12:18 Ответить
У нас все президенты.
Как КС скажет, так и будем делать. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1523
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03.03.2021 12:20 Ответить
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 755
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03.03.2021 12:20 Ответить
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1336
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03.03.2021 12:21 Ответить
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5368
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03.03.2021 13:01 Ответить
Цирковое представление для быдла.
Проблему нашли. Пол года быдло будет занято обсасыванием. Ради прикола заплатит зе 1000 грн штрафа (а хоть и 17) - пипл ещё год будет обсасывать...
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03.03.2021 12:25 Ответить
ИпанЫй цЫрк
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03.03.2021 12:37 Ответить
Судя по тому, что президент не заплатил штраф добровольно, а мог бы, он считает, что не может быть в принципе разносчиком вируса, хотя и болел. В законе об ограничениях в карантине не написано: "кроме президента".
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03.03.2021 12:38 Ответить
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 6239
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03.03.2021 12:42 Ответить
Це корма Зеленського ? Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5255
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03.03.2021 13:17 Ответить
Це його філіжанка кави)
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03.03.2021 14:23 Ответить
Позорище какое. Целый КС будет, собираться и заседать по этому поводу. Да любой адекватный политик уже бы признал ошибку и заплатил штраф и не унижал бы ни себя ни страну. Заодно и пример показал как платить штрафы. Он ведь любит показывать примеры. У Зе просто талант облажаться на ровном месте.
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03.03.2021 12:48 Ответить
У преЗедента не платить и петлять до последнего - заложено в крови !
Нация такая......
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03.03.2021 12:50 Ответить
На примере преЗедента жизнь еще раз показала, что быть ЮРИСТОМ и иметь ДИПЛОМ юриста - это не одно и тоже !
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03.03.2021 12:48 Ответить
Можно не штрафовать а уволить.
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03.03.2021 12:50 Ответить
ст. 24 Конституции Украины

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.==========
Его и в тюрьму можно сажать, в чем проблемы? На пример за госизмену.
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03.03.2021 13:07 Ответить
Во сколько пересiчним громодянам обойдется этот триумф правовой системы?
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03.03.2021 13:14 Ответить
Он же "обезглавил" КС, и всем стало страшно.Предсказуемо, какое будет решение, чтобы опять не разгневить )
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03.03.2021 13:17 Ответить
найн.оно же **********.
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03.03.2021 13:44 Ответить
Буде відповідь, що можна, але ні.
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03.03.2021 13:56 Ответить
"Можно ли штрафовать ***********?" - Нужно, он такой же гражданин Украины как и мы все. Он на работе, на должности "президент". Нарушил, пускай платит штраф.
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03.03.2021 14:37 Ответить
🎪
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03.03.2021 14:40 Ответить
заняться нечем.
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03.03.2021 16:12 Ответить
А шо насчёт Буковеля во время карантина? Гарант ничё не нарушил?
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03.03.2021 19:01 Ответить
Та не чіпайте його, зжальтеся! І так достатньо ще пережити "погрози" Марусі і Федини.
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03.03.2021 20:40 Ответить
А президент что, из другого теста сделан, его не то, что можно штрафовать, а нужно и на огромную сумму, за то, что сам подаёт пример другим.
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03.03.2021 20:49 Ответить
 
 