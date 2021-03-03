РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5433 посетителя онлайн
Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
2 460 8
задержание (6591) Крым (26018) Симферополь (655) ФСБ (1864)

ФСБ РФ сообщает о задержании жителя оккупированного Симферополя: подозревают в "публичном оправдании терроризма"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ РФ сообщает о задержании жителя оккупированного Симферополя: подозревают в

В ФСБ РФ сообщают, что задержали жителя оккупированного Симферополя по подозрению в "публичном оправдании терроризма". По данным ведомства, задержанный является "сторонником праворадикальной идеологии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм. Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений", - сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Указывается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Также читайте: ФСБ РФ сообщает о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тогда по логике надо закрывать и арестовывать все государственные российские СМИ. 🥴
показать весь комментарий
03.03.2021 12:26 Ответить
"деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм" Источник: https://censor.net/ru/n3251175

Хвалив путлєра та підтримував окупацію Криму і Донбасу?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:37 Ответить
оправдывал Путина ?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:40 Ответить
Эгеж, путлера хвалил, Украину не поминал всуе, но шота ляпнул про камни с неба... ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму" - Цензор.НЕТ 9170
показать весь комментарий
03.03.2021 15:26 Ответить
Задоволені,крисчани? Далі буде ще цікавіше. А ви тим часом марячка зовіть,і камарінскую урєжьте. Ну і побільше каменюк вам з неба...
показать весь комментарий
03.03.2021 12:43 Ответить
Своего (ватного рубероида поребриковича) по ошибке замели?
показать весь комментарий
03.03.2021 12:51 Ответить
По этому, нужно привлечь к ответственности рубиновича и прочею компанию из ОПЗЖ и не только за публичное оправдание терроризма. И Украина сравняет счет.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:06 Ответить
Всех,кто просит воды-под суд ,за террористические призывы.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:33 Ответить
 
 