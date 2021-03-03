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Новости За рубежом Санкции против России
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Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так

Любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так "находящимся в плачевном состоянии" отношениям России с США и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против российских должностных лиц, причастных к приговору основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом, "и так находящимся в плачевном состоянии".

"Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющих оснований, эффекта и смысла", - заявил Песков.

Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам.

Пресс-секретарь также возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело "берлинского пациента", то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.

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"Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то наверно в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то и другое возмутительно. И то и другое неприемлемо", - заключил Песков.

2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.
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Топ комментарии
+20
Алкачка Захарова и кремлевский ублюдок , сидят и плачут от санкций , так как они только приносят им пользу 😀
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03.03.2021 12:28
+17
Свиньи неблагодарные, очередная порция от Дядюшки Сэма того, что "только на пользу", а лапти еще мордами крутят
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03.03.2021 12:30
+15
Будут эти отношения ещё в более плачевном состоянии. Время на покаяние уже вышло.
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03.03.2021 12:29
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Алкачка Захарова и кремлевский ублюдок , сидят и плачут от санкций , так как они только приносят им пользу 😀
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03.03.2021 12:28 Ответить
Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 423
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03.03.2021 12:42 Ответить
"Етокакаяторуссофобия!" !!!!))))
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03.03.2021 12:44 Ответить
Будут эти отношения ещё в более плачевном состоянии. Время на покаяние уже вышло.
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03.03.2021 12:29 Ответить
Навальный наверно ржет как конь сейчас на киче..
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03.03.2021 12:29 Ответить
Бла бла бла... краще нагинайтесь та розслабляйте булки довбні
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03.03.2021 12:29 Ответить
санкции исключительно для полезности россии
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03.03.2021 12:30 Ответить
Все на пользу, пусть Искандеры посмеются.
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03.03.2021 12:30 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 8552
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03.03.2021 13:04 Ответить
Свиньи неблагодарные, очередная порция от Дядюшки Сэма того, что "только на пользу", а лапти еще мордами крутят
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03.03.2021 12:30 Ответить
Коли та рашка вже розвалиться...
Може санкції поможуть, та і фуйло вже старий.
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03.03.2021 12:30 Ответить
Ответный кацапский ход - закупить побольше тракторов и в три смены давить санкционные продукты !Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 6637
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03.03.2021 12:31 Ответить
В Кремле уже испугались, вместо слова «враги» стали применять слово «коллеги». Скоро при вводе очередных санкций Кремль признает независимость Украины, целостность границ, Бандеру. Ждем новых санкций
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03.03.2021 12:40 Ответить
Это только цветочки) настоящие подарки -санкции "ИЗ АДА" уже скоро!!!
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03.03.2021 12:41 Ответить
Я прям расплакался Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 9704
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03.03.2021 12:42 Ответить
Истерит Песков и понятно почему, Повар Хутина - Пригожин не просто попал под санкции а рзаыскивается ФБР.
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin

ЗА него дают 250 тыс. долл, если поможете поймать. Теперь летать частными самолетиками повару будет затруднительно - почти любая страна его может выдать ФБР. А если сильно надо то просто посадят самолет, когда он будте пролетать над страной котрая сотрудничает с ФБР а это 90% стран в мире. И это только начало.
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03.03.2021 12:42 Ответить
"плачевное состояние" это не предел.... нормальное сосотояие, когда никаких отношений с кацапией не будет.
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03.03.2021 12:44 Ответить
твари рашистские,а какие были доводы. что Крым рашистский и Донбасс тоже, кроме войны с Украиной и оккупации ее земли .?
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03.03.2021 12:45 Ответить
Цей піськов просто їб###утий,не звертайте уваги... Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 4931
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03.03.2021 12:47 Ответить
Ответка. Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 9306
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03.03.2021 12:47 Ответить
скулеж кремля
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03.03.2021 12:48 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 6441
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03.03.2021 12:50 Ответить
Росія розуміє лише удар кулаком у лоб і дрючком через плечі...
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03.03.2021 12:52 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 7307
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03.03.2021 12:52 Ответить
Оказывается, Кремль хочет установить истину, а "коллеги" из ЕС этому препятствуют. Оруэл нервно курит.
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03.03.2021 12:52 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 4878
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03.03.2021 12:54 Ответить
рФ все никак не может понять, что после Чуркина в ООН никто и никогда не будет больше верить рассяинскому дипломатическому пи"№ежу
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03.03.2021 12:54 Ответить
" ... Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам..."

Шо, опять?! Бедный Воронеж....
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03.03.2021 12:55 Ответить
Під санкції потрапили:
директор ФСБ Олександр Бортніков,

перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко,

генпрокурор Ігор Краснов,

начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярин,

заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов.
Центральний науково-дослідний інститут Міноборони,

27-й Науковий центр Міноборони,

російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології.
Компанії: "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

А також три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, і одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.
Ці організації могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.
США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон включив РФ у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.
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03.03.2021 12:55 Ответить
На Марс!Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 9280
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03.03.2021 12:55 Ответить
опять писюковский пургу метет. санкции раззиюжке тока на пользу! так самое главное ху...ло сказало
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03.03.2021 12:58 Ответить
Проблемы сибирских индейцев,Америку не волнуют ))
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03.03.2021 13:00 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 1720
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03.03.2021 13:01 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 8227
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03.03.2021 13:05 Ответить
Навального кремлевские преступники называют "берлинским пациентом",так же войну, развязанную на Донбпссе, банда называет внутренним украинским конфликтом, кароче, кремоевских комуно-фашистов надо уничтожать, не отходя от кассы, бес путлер с головой погряз в коррупции и воровстве, а руки по самые помидоры в крови, и естественно, беса не устроит никакой вариант соглашения, так как ведет в Гаагу.
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03.03.2021 13:17 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 7690
нимедлина атмините санкцыи! ни играйти с агнём
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03.03.2021 13:24 Ответить
Кацапы - юродивые!
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03.03.2021 13:32 Ответить
Ну так по плачьте ,зачем ныть.
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03.03.2021 13:39 Ответить
Санкции и еще раз санкции и закручивать гайки быстро и посильнее. И никаких переговоров с московитами не вести. Они только язык силы понимают
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03.03.2021 13:47 Ответить
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 1755
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03.03.2021 14:56 Ответить
 
 