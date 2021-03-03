Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии"

Любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так "находящимся в плачевном состоянии" отношениям России с США и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против российских должностных лиц, причастных к приговору основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом, "и так находящимся в плачевном состоянии".

"Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющих оснований, эффекта и смысла", - заявил Песков.

Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам.

Пресс-секретарь также возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело "берлинского пациента", то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отказывают России в кредитах и любой финпомощи, - Госдеп

"Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то наверно в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то и другое возмутительно. И то и другое неприемлемо", - заключил Песков.

2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.