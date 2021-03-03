Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Любые ограничения абсолютно неприемлемы и существенно вредят и так "находящимся в плачевном состоянии" отношениям России с США и ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против российских должностных лиц, причастных к приговору основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что санкции имеют деструктивное влияние на отношения между Россией, США и Евросоюзом, "и так находящимся в плачевном состоянии".
"Подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющих оснований, эффекта и смысла", - заявил Песков.
Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам.
Пресс-секретарь также возмутился тем, что поводом этих ограничений было озвучено дело "берлинского пациента", то есть Навального. Он назвал возмутительным то, что американские коллеги утверждают, что имело место отравление и за этим отравлением стоит ФСБ.
"Это возмутительно. Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то наверно в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами. Если же они вместе с коллегами из ЕС имеющиеся у них доводы и доказательства укрывают сознательно, то значит они намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины. И то и другое возмутительно. И то и другое неприемлемо", - заключил Песков.
2 марта США ввели санкции против России. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.
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Може санкції поможуть, та і фуйло вже старий.
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin
ЗА него дают 250 тыс. долл, если поможете поймать. Теперь летать частными самолетиками повару будет затруднительно - почти любая страна его может выдать ФБР. А если сильно надо то просто посадят самолет, когда он будте пролетать над страной котрая сотрудничает с ФБР а это 90% стран в мире. И это только начало.
Шо, опять?! Бедный Воронеж....
директор ФСБ Олександр Бортніков,
перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко,
генпрокурор Ігор Краснов,
начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярин,
заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов.
Центральний науково-дослідний інститут Міноборони,
27-й Науковий центр Міноборони,
російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології.
Компанії: "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".
А також три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, і одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.
Ці організації могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.
США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон включив РФ у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.
нимедлина атмините санкцыи! ни играйти с агнём