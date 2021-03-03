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"Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В случае наличия достаточного количества вакцин в Украине могут вакцинировать от 5 до 7 млн граждан.

Об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали. Вакцинация - это медицинское мероприятие, поэтому мы "каскадно" разворачиваем вакцинацию. Это значит постепенно. Я поставил задачу, чтобы до конца недели не менее 10 тыс. медработников и бойцов АТО мы вакцинировали за сутки. Далее мы постепенно будем увеличивать это количество. Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн ​​граждан в месяц. Главное - чтобы была доступна вакцина. Потому что сейчас, вы знаете, срывается много контрактов. Переносятся сроки поставок", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, Украина не отстает от темпов запланированной каскадной вакцинации.

"Мы не отстаем, мы идем полностью в нашем графике. Мы разворачиваем постепенно эту кампанию. Очень важно, чтобы были учтены все без исключения мелочи. Это не отличается от любых других стран. Нельзя за один день всех вакцинировать - а потом не понятно, что будет", - заявил министр.

Также читайте: "Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Радий за вас.
А наша?
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03.03.2021 12:35
+6
А Степанов вміє тілько брехати та брати відкати. Талановите стерво.
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03.03.2021 12:38
+5

@KucherTetyana

Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?

Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
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03.03.2021 12:58
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Радий за вас.
А наша?
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03.03.2021 12:35 Ответить
Ви новин не читаєте? В день по 50-90 чоловік.
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03.03.2021 12:41 Ответить
ага, по 90 на область. а повинно бути по кожному місту в кожній області.
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03.03.2021 14:09 Ответить
А может и не вакцинировать!
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03.03.2021 14:08 Ответить
а КБ Южное может проектировать космические корабли для бороздения большого театра
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03.03.2021 12:36 Ответить
Премьер-министр Шмыгаль пообещал, что до конца года прививку от коронавируса смогут сделать все желающие. Непонятно, то ли премьер-министр Шмыгаль дурак, то ли скептически оценивает количество желающих. Потому что, например, за субботу "массовая вакцинация" выразилась в вакцинировании 90 человек. Девяноста. Это как сорок с лишним миллионов, только самую малость меньше.

444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.

Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.

Уявіть що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.

І ці "чувакі" щось казали про "відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року вони і Карпати б втратили, не те що Крим
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03.03.2021 12:59 Ответить
444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.\\\\\\\\\

это как высрать: догоним Польшу за 15 лет, "забыв" - ШО ОНА должна стоять на месте!! тогда - да.(по расчетам)
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03.03.2021 15:48 Ответить
может, но такими темпами и года не пройдет, как всех перевакцинируют...и тогда система даст сбой
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03.03.2021 12:38 Ответить
А Степанов вміє тілько брехати та брати відкати. Талановите стерво.
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03.03.2021 12:38 Ответить
138 шт в минуту
круглосуточно
30 дней
непрерывно
видимо с математикой тоска...
минимум 800 ковидбригад...
интересно
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03.03.2021 12:39 Ответить
У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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03.03.2021 12:42 Ответить
А украсть деньги за 70 миллионов вакцинаций.
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03.03.2021 12:40 Ответить
Це міг зр зробити совок при хрущі,ну мабудь рейх при санітарі,ви клоуни тут з якого боку?
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03.03.2021 12:41 Ответить
З цією вакциною у евросоюзі ми не ,,рукопожаті,,, так що надо цьому 3.14здуну копняка треба дати.
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03.03.2021 12:42 Ответить
так, не рукопожаті, але рукожопаті - бо то є астра-В-бзденека
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03.03.2021 13:54 Ответить
"Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов

Не сможет. Желающих не найдется столько.
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03.03.2021 12:43 Ответить
У нас столько населения нет.
Но мы можем на этом заработать деньги для реформы МОЗ !! Запустить для иностранцев платные туристические туры в Украину для получения укола с прививкой )
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03.03.2021 12:43 Ответить
говном
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03.03.2021 12:45 Ответить
"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 2849
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03.03.2021 12:49 Ответить
Интересно он сам себе верит?
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03.03.2021 12:53 Ответить
Нет, конечно. Наивно так думать. Это подлый и циничный лжец, мародёр и мразь!
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03.03.2021 12:55 Ответить
Просветите в простом вопросе. Если вирус мутировал и появились новые штамы, то каким боком вакцина выпущеная под один штам защитит человека от вируса мутанта?!
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03.03.2021 12:53 Ответить
есть новый штамм-мутант ВLх, так вот, он размером с небольшую блоху, передается при поцелуе из носа в нос. Лечится шампунем от блох ВLх119. Бегите за шампунем срочно уже сейчас, потому как вывезут весь и больше не купите.
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03.03.2021 14:11 Ответить
По достоинству оценил "юмор". Не все потеряно если человек не унывает т.к. знает на все ответы. Вот одна только непонятка, куда все девается когда болезнь заглядывает к нему в глаза? Не так давно на цензоре прочел самовосхваление гл.врача Рыженко в котором он демонстрирует героизм предотвращения суицида больного у которого 95% легочной ткани распалось. Несчасный не всилах был переносить бесперспективные мучения порезал себе горло. Но ведь это недопустимо чьято научная статья оказалась под угрозой. Я не вправе судить действия сторон. Но если несчасный нашел в себе силы и возможность совершить суицид, то впервую очередь это вина тех кто не защитил его от страданий. Неужели медикаментозная кома запрещена законом? Эвтаназия не распространяется на подопытных и она не для стран третьего мира. Все происходящее отдает смрадом из преисподни от "доктора" Менгеля. А некоторые тролят ближнего не задумываясь о том, что все развивается по спирали и неизвестно где они могут оказаться на следующем витке.
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03.03.2021 14:56 Ответить
_Наверное наглый поток лжи от этого мародёра закончится только вместе с самим степановым...
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03.03.2021 12:54 Ответить
Какое у Степанова еще гражданство?
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03.03.2021 12:58 Ответить

@KucherTetyana

Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?

Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
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03.03.2021 12:58 Ответить
ДОбро пожаловать.)) Злая ирония
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03.03.2021 13:00 Ответить
концтабір має назву "*******************"
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03.03.2021 14:18 Ответить
Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят (громко зевая) Большой театр… А я посплю…
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03.03.2021 12:58 Ответить
Через смартфон і ДІЮ!
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03.03.2021 12:58 Ответить
Могут. Но кто ж захочет колоть себе этот индийский шмурдяк?..
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03.03.2021 13:04 Ответить
подождите, еще китайский закупят, а там глядишь - и расссеянской гадостью затарятся
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03.03.2021 13:14 Ответить
Предлагаю ввести традицию: публично вакцинировать потерпевшего вiслюка каждой вновь закупленной вакциной "Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 9053
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03.03.2021 13:15 Ответить
тогда надо новичка закупить - так чтоб для ОПы с рады хватило
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03.03.2021 13:19 Ответить
"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 2876
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03.03.2021 13:28 Ответить
одного не розумію чому ті що хочуть вакцинуватись дають письмову згоду нв вакцинацію.....пацієнти не є лікарями і не розуміють що буде після з ним після вакцинації...навпаки лікарі повині давать гарантію вакцинованим..хіба людина без медичної осміти може знати що і до чого ...
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03.03.2021 13:19 Ответить
"чому ті що хочуть вакцинуватись дають письмову згоду нв вакцинацію.....пацієнти не є лікарями"----це щоб у разі відкидання копит або якщо хвіст виросте, то щоб родичі не могли подати позов по втраті здоров"я.В інших країнах держава відшкодовує лікування неблагополучних наслідків.
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03.03.2021 13:49 Ответить
у Степанова хорошая медицина, у зеленского наверное тоже .....
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03.03.2021 14:16 Ответить
Степанов може і на Марс полетіти прямо сьогодні. Уві сні.
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03.03.2021 14:55 Ответить
У нашего "министра" от Индийских благовоний, приход пошел?
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03.03.2021 16:33 Ответить
Правительство делает видимость вакцинация. Это пародия, а не вакционирование. Что за национальный план вакцинировать такое малое количество людей. Надо смотреть на вакцинацию, которая успешная в других странах и обучаться опыта, а не шагать как черепаха. Ваш национальный план вакцинировать 50% населения до 1- го квартала 2022 года, а в Европе до лета. УЧИТЕСЬ, или уступите кресло достойному человеку. Степанов - ПРОМЕДЛЕНИЕ, смерти подобно.
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03.03.2021 18:03 Ответить
Ви ще додайте, "як вам не соромно, Степанов..."
Степанов - мерзотник і жулик. Йому невідомо, що таке Честь, Гідність, Обов"язок, Сором... Він знає лише Страх і Нажива. А до нього варто застосувати лише шибеницю з конфіскацією награбованого.
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03.03.2021 19:14 Ответить
 
 