"Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
В случае наличия достаточного количества вакцин в Украине могут вакцинировать от 5 до 7 млн граждан.
Об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали. Вакцинация - это медицинское мероприятие, поэтому мы "каскадно" разворачиваем вакцинацию. Это значит постепенно. Я поставил задачу, чтобы до конца недели не менее 10 тыс. медработников и бойцов АТО мы вакцинировали за сутки. Далее мы постепенно будем увеличивать это количество. Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн граждан в месяц. Главное - чтобы была доступна вакцина. Потому что сейчас, вы знаете, срывается много контрактов. Переносятся сроки поставок", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, Украина не отстает от темпов запланированной каскадной вакцинации.
"Мы не отстаем, мы идем полностью в нашем графике. Мы разворачиваем постепенно эту кампанию. Очень важно, чтобы были учтены все без исключения мелочи. Это не отличается от любых других стран. Нельзя за один день всех вакцинировать - а потом не понятно, что будет", - заявил министр.
Пожалуйста, подождите...
А наша?
444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.
Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.
Уявіть що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року вони і Карпати б втратили, не те що Крим
это как высрать: догоним Польшу за 15 лет, "забыв" - ШО ОНА должна стоять на месте!! тогда - да.(по расчетам)
круглосуточно
30 дней
непрерывно
видимо с математикой тоска...
минимум 800 ковидбригад...
интересно
Не сможет. Желающих не найдется столько.
Но мы можем на этом заработать деньги для реформы МОЗ !! Запустить для иностранцев платные туристические туры в Украину для получения укола с прививкой )
@KucherTetyana
Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?
Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
Степанов - мерзотник і жулик. Йому невідомо, що таке Честь, Гідність, Обов"язок, Сором... Він знає лише Страх і Нажива. А до нього варто застосувати лише шибеницю з конфіскацією награбованого.