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Зеленский предложил ввести санкции за "произвол в оккупированном Крыму": Это будет мощный вклад ЕС в деятельность "Крымской платформы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил ввести санкции за

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции в отношении лиц, творящих произвол на оккупированном полуострове Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе выступления с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

"Недавно Европейский Союз согласовал новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - подчеркнул президент Украины.

Также читайте: "Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
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03.03.2021 12:54
+5
...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
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03.03.2021 12:55
+4
Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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03.03.2021 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
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03.03.2021 12:54 Ответить
Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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03.03.2021 12:55 Ответить
А почухать яычки сидя на балконе той квартиры не получается, это произвол и дискриминация.
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03.03.2021 12:59 Ответить
...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
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03.03.2021 12:55 Ответить
заЯц во хмелю. Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 1912
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03.03.2021 12:56 Ответить
Та дааа!! ЕС повинні охороняти нерухомість Імбецила😂😂. "В повітрі пахло стійким ароматом віджиму"😂😂
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03.03.2021 12:57 Ответить
Про клована та санкції

Mason Lemberg:

Таким чином, вчора минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, вчора минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:

- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?

Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?
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03.03.2021 13:02 Ответить
Создаётся такое впечатление, что Вы путаетесь в определениях "фактически" и "теоретически". Вопрос только в одном: случайно это или не случайно? Как по мне, случайностью здесь даже не пахнет.
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03.03.2021 13:40 Ответить
Сам понял что сказал? Или кремлевские методички мешают думать? Ты откуда, грамотей? Иди туда, откуда пришел, боря))))
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04.03.2021 09:48 Ответить
Где ты смотришь три закрытых Зеленским телеканала?
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04.03.2021 11:44 Ответить
Урист, а что такое "произвол"? Ты не мог бы развернуть свой громкий пук ртом?
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03.03.2021 13:47 Ответить
Реакція Європи: А які санкції з цього приводу ввела Україна?
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03.03.2021 21:18 Ответить
Одна из немногих здравая мысль!
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03.03.2021 21:25 Ответить
Этот лох думает,что предложил и санкции сами введутся?
Порошенко эти санкции выдавливал из Запада!
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04.03.2021 01:27 Ответить
 
 