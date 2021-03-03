Зеленский предложил ввести санкции за "произвол в оккупированном Крыму": Это будет мощный вклад ЕС в деятельность "Крымской платформы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции в отношении лиц, творящих произвол на оккупированном полуострове Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе выступления с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.
"Недавно Европейский Союз согласовал новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - подчеркнул президент Украины.
Топ комментарии
+10 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий03.03.2021 12:54
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показать весь комментарий03.03.2021 12:55
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Mason Lemberg:
Таким чином, вчора минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, вчора минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.
В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.
Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм
Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?
Порошенко эти санкции выдавливал из Запада!