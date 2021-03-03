Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию. ФОТО

Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением из-за сведений, опубликованных на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященного его репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.



Расстрелянный в 1938 году Степан Карагодин

В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя", говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.

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Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как "человека принявшего участие в убийстве" Степана Карагодина.

Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.



Выписка из акта о расстреле Степана Карагодина