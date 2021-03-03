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Новости За рубежом
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НКВД (92) расстрел (414) Россия (91317)

Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением из-за сведений, опубликованных на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященного его репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.

Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию 01
Расстрелянный в 1938 году Степан Карагодин

В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя", говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как "человека принявшего участие в убийстве" Степана Карагодина.

Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.

Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию 02
Выписка из акта о расстреле Степана Карагодина
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Топ комментарии
+32
В Рашке чекистская каста неприкасаема
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03.03.2021 12:56
+32
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 2645
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03.03.2021 13:10
+19
Треть страны сидит, треть страны готовиться, треть страны охраняет.
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03.03.2021 13:02
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В Рашке чекистская каста неприкасаема
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03.03.2021 12:56 Ответить
україні таке не грозить - кравчук урочисто оголосив, що необхідно "сказати правду про ті часи"...
але це вже прозвучало після недавніх повідомлень, що головні архіваріуси останніх часів незалежності знищили суперечливі архівні справи радянських часів,
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03.03.2021 13:13 Ответить
Не поклонник Кравчука, но напомню что при нем были открыты архивы КГБ и он уже многократно об этом говорил. Лично брал у него интервью у него лет 5-6 назад он про эти архивы тер минут 30
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03.03.2021 13:46 Ответить
ось-осьо:
https://censor.net/ru/video_news/3245077/glava_ukrgosarhiva_hromov_obnarodovat_imena_politikovagentov_kgb_nevozmojno_poskolku_arhivy_byli_unichtojeny
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03.03.2021 13:59 Ответить
ось-осьо, цензор:
30.01.21 17:45 Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены.
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03.03.2021 14:00 Ответить
деды ваевали.
Деды стреляли.
Понять и простить.
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03.03.2021 12:58 Ответить
у кацапов деды вертухали!
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03.03.2021 13:00 Ответить
Понять и простить )
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03.03.2021 13:10 Ответить
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 7133
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03.03.2021 14:42 Ответить
желаю победы обеим сторонам
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03.03.2021 12:58 Ответить
Треть страны сидит, треть страны готовиться, треть страны охраняет.
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03.03.2021 13:02 Ответить
там пол-раши друг-друга закладывали и расстреливали, а еще пол в вертухаях ходили...
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03.03.2021 13:03 Ответить
кружок замкнулся
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03.03.2021 13:03 Ответить
А сейчас в чиновничьих логовах наваривают свой ароматный кэш наследнички тех, кто и тогда мариновал людей.

см. "СССР не распался или неофеодальный паханат" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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03.03.2021 13:06 Ответить
Сын чекиста еще моральный ущерб в суде выиграет
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03.03.2021 13:06 Ответить
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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03.03.2021 13:07 Ответить
Дед служа в НКВД мороженое приговоренным приносил, на самом деле Добрый дедушка был в НКВД.
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03.03.2021 13:09 Ответить
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 2645
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03.03.2021 13:10 Ответить
И у нас такого ховна хватает.
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03.03.2021 13:33 Ответить
Очень спорный случай. Только поединок решит кто из них прав. Пускай дерутся атомными бомбами на Красной полщади. ***** и Шойгу - секунданты.
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03.03.2021 14:09 Ответить
сбу тоже охраняет сексотов, так что Украина недалеко ушла,
потомки чекистов жируют за счёт лохобанов
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03.03.2021 14:15 Ответить
Плевать на обоих .... пострадавшие и преступники - одни и те же морды, создавшие вой мордор. Удачи в самоистреблении
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03.03.2021 15:44 Ответить
То що: Томська Народна Республіка вже на часі?
Ярош, вводь правосєків!
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 1069
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03.03.2021 18:37 Ответить
будет ирония судьбы если палача правнук посадит правнука жертвы
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03.03.2021 20:41 Ответить
где михалков? пусть фильмец замутит
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03.03.2021 22:14 Ответить
Вообще интересно за что расстрелляли этого Карагодина в 38 году...ибо всех нормальных людей расстреллляли в период 18-21 годов....наверное ляпнул "вот если бы сейчас был не сталин, а зиновьев то такого бы не было..." а сосед взял и донес...)))
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03.03.2021 22:27 Ответить
 
 