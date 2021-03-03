Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, причастного к расстрелу его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию. ФОТО
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Житель Новосибирска, сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением из-за сведений, опубликованных на сайте жителя Томска Дениса Карагодина, посвященного его репрессированному прадеду Степану Карагодину и людям, причастным к его расстрелу в 1938 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
На сайте Карагодина сообщается, что Сергей Митюшов пожаловался в МВД из-за досье на своего отца, Алексея Митюшова, работавшего в 1930-е годы в управлении НКВД по Новосибирской области. На сайте Карагодина со ссылкой на материалы ФСБ утверждается, что Алексей Митюшов поставил подпись на выписке из акта расстрела Степана Карагодина.
Расстрелянный в 1938 году Степан Карагодин
В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя", говорится в материалах новосибирского МВД, представленных Карагодиным.
Полиция начала проверку по заявлению Митюшова и 2 марта опросила Карагодина в Томске. Мужчина отказался отвечать на многие вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, при этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова, как "человека принявшего участие в убийстве" Степана Карагодина.
Денис Карагодин — один из первых жителей России, которому удалось получить на руки акт о расстреле своего прадеда Степана Карагодина с именами непосредственных исполнителей. Этот документ в 2016 году Карагодин получил от ФСБ России.
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але це вже прозвучало після недавніх повідомлень, що головні архіваріуси останніх часів незалежності знищили суперечливі архівні справи радянських часів,
https://censor.net/ru/video_news/3245077/glava_ukrgosarhiva_hromov_obnarodovat_imena_politikovagentov_kgb_nevozmojno_poskolku_arhivy_byli_unichtojeny
30.01.21 17:45 Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены.
Деды стреляли.
Понять и простить.
см. "СССР не распался или неофеодальный паханат" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
потомки чекистов жируют за счёт лохобанов
Ярош, вводь правосєків!