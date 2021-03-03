Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если "Северный поток-2" будет достроен, то это будет мощным ударом по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

"Все должны понимать, и европейские лидеры, и украинцы, все должны понимать, что строительство газопровода (Северный поток - 2. - ред.) в обход Украины это вопрос не только экономики Украины, хотя это тоже важно для нас, это вопрос энергетической безопасности для всей Европы", - отметил президент.

По словам Зеленского, если "Северный поток - 2" будет достроен, то это будет еще одним мощным ударом по Украине.

"Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки – мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по "Северному потоку-2" – мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что "поток" был бы уже достроен", - подчеркнул президент.

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