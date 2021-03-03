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Новости Политика Украины
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В Раде перестали собирать подписи за внеочередное заседание по увольнению Сытника, - нардеп "Голоса" Осадчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде перестали собирать подписи за внеочередное заседание по увольнению Сытника, - нардеп

В Верховной Раде перестали собирать подписи за проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о НАБУ, который предусматривает увольнение его руководителя Артема Сытника.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сбор подписей за внеочередное заседание по Сытнику закончился "полным провалом".

"Эта история умерла, спасибо всем, кто помог это сделать... Знаю только то, что они (подписные листы за внеочередное заседание. - Ред.) исчезли из зала Верховной Рады. Некоторые депутаты от монобольшинства очень весело бегали и предлагали всем подписать внеочередное заседание об отставке Сытника, сейчас этот процесс неожиданно полностью прекратился. Подписных листов нет. Даже "слуги", которые этим занимались, делают вид, что ничего такого не было", - рассказал Осадчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ атакуют, потому что мы задели интересы очень влиятельных людей, - Сытник

Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника.
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Топ комментарии
+6
Шановні, так 12 лютого з цього приводу була Заява Європарламенту, який "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій".
Може не усі слуги прочитали, а, може дядя Байден пальчиком Зелі пригрозив, і обіцяв подовжити патріотичне виховання, але тепер замість цвяхів пригрозив, що шурупи буде вбивати
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
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03.03.2021 13:43
+5
вот что волшебный пендель от Байдена делает.
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03.03.2021 13:05
+4
Шабунин обнародовал информацию кто за этим стоит.
И фраер сдал назад.
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03.03.2021 13:07
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Наверное Артемка досье на каждого имеет, и чуть приоткрыл папочку?
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03.03.2021 13:03 Ответить
Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!(с)
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03.03.2021 13:23 Ответить
думаю в ЕС и США уже собрали подписи за ликвидацию бубочки как явления.. тому и тормоз включился быстро шото бубочка давно кокосовидосики не закидывал.. после вакцинации или умом поперло или навпаки перестал понмиать как его зовут???7
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03.03.2021 13:03 Ответить
вот что волшебный пендель от Байдена делает.
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03.03.2021 13:05 Ответить
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6327
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03.03.2021 13:12 Ответить
Шабунин обнародовал информацию кто за этим стоит.
И фраер сдал назад.
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03.03.2021 13:07 Ответить
Шановні, так 12 лютого з цього приводу була Заява Європарламенту, який "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій".
Може не усі слуги прочитали, а, може дядя Байден пальчиком Зелі пригрозив, і обіцяв подовжити патріотичне виховання, але тепер замість цвяхів пригрозив, що шурупи буде вбивати
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
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03.03.2021 13:43 Ответить
Блин, если бы был жив старый "Квартал", какую бы репризу можно было бы сделать на эту тему! Зал бы от смеха рыдал. У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2794
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03.03.2021 14:37 Ответить
"Слуги" наверняка хотели на место Сытника поставить "юриста" от Коломойского. Похоже, что Байден остановил эту вакханалию.
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03.03.2021 19:10 Ответить
 
 