Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории
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Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко отказывается платить за уборку придомовой территории, мотивируя это тем, что "в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома", где она проживает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталия Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась её оплачивать", - говорится в сообщении.
Напомним, сын Наталии Витренко бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", а ныне врио министра энергетики Юрий Витренко в декабре 2020 года получил 170 млн грн премии от государственной компании НАК "Нафтогаз" за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже.
Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев. Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации. В итоге эти средства не были выплачены, из-за чего Витренко в феврале 2020 года подал иск в Печерский суд Киева.
Пожалуйста, подождите...
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Видишь, Антип, как оно бывает? По документам обслуживающей организации (поставщика) там красотень, а на деле...
Видишь, Энди, как оно бывает?
И население дома может с матами, ругаясь на каждом шагу, продираться сквозь нерасчищенный снег - но подорвать жопу для жалобы в ЖЭК оно не сможет.
Вот так и бывает.
А вот за расжигание межнациональной розни и антиукраинскую деятельность мадам Витренко так и не ответила. А ведь по первому пункту срока давности точно нет.
Я считаю смещением акцентов твои следующие два предложения.
Мы все отлично видим, что на фото явный подлог. Там совсем другие книги (даже если бы и они это тоже весьма не гуд.) То есть Витренко и ее политсила, без зазрения совести обманывали мировую общественность и жителей Украины и этому есть документальные подтверждения.
Какие основания верить ей сейчас на слово?
Я лишь обращаю твое внимание, что так - не везде и не у всех. Субъективно - это скорее исключение.
Соревновательный принцип современной судебной системы на деле имеет очень мало общего с принципом поиска истины.
Мораль: Вот я видел свой двор во время этих снегопадов. Видел соседний. Видел дворы, которые у меня на пути к работе из дома.
И вот я вижу в заяве Витренко ровно то, что видел каждый день, до тех пор пока снег не растаял.
И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все! Ты глянь, она там когда-то книжки жгла не те.
Как думаешь - кому я скорее поверю? Чьи доводы приму?
Вот так и каждый. Будет делать выводы на основании увиденного лично.
"Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом." (с, твоя)
Ты с этого начал. Никакого упоминания о качестве услуг в том посте не было.
Как думаешь... как я буду воспринимать твои доводы, с явным предубеждением сорфмированные?
Ведь лично мне плевать, кто заявы пишет. Лишь бы снег чистили.
Так что, моя позиция гораздо объективнее твоей.
Мол "та ты посмотри на эту сперашу"
"постой, Антип, но ведь вопрос не в ее взглядах а в том, хорошо ли убирают снег или нет
"та ты посмотри, на обложки - посмотри"
Примерно так это выглядит.
Насчет техники это уже твои домыслы. Можно допустить также, что обслуживающая организация их тупо не направила к ней в дом, потому как не захотела нести расходы на аренду. А васе-дворнику было влом махать лопатой. Хотя жильцам по барабану на эти вещи. Они платят за результат.
Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Этот + фотка к нему. Остальное - следствие более детального диалога.
Что значит "получил премию":::
Звучит вяло!
Пишыте так "подло украл у укранского народа!"
Сын заработал, а не отнял с обрезом. Условия вознаграждения написал и утверждал не он.
А если вокруг дома не убирают - это не выполненная работа, которую нет смысла оплачивать.
1) Почему она не лишена, гражданства и не депортирована на орду?
2) на счет придомовой территории как жилец дома она абсолютно права...почему я должен платить за неоказанную услугу?
....
Например в Одессе в центре города мусорные баки расположены на расстоянии более чем 300м от жилья...За какой вывоз мусора должны платить жильцы?...