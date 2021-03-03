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Витренко Наталия (469) премия (470) коммунальные услуги (345) Витренко Юрий (376)

Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко отказывается платить за уборку придомовой территории, мотивируя это тем, что "в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома", где она проживает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталия Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась её оплачивать", - говорится в сообщении.

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Напомним, сын Наталии Витренко бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", а ныне врио министра энергетики Юрий Витренко в декабре 2020 года получил 170 млн грн премии от государственной компании НАК "Нафтогаз" за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев. Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации. В итоге эти средства не были выплачены, из-за чего Витренко в феврале 2020 года подал иск в Печерский суд Киева.

Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории 01

Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории 02
Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории 03
Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории 04
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Топ комментарии
+28
Жаба комуняцкая
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03.03.2021 13:04
+28
Логика в ее поступке есть. Если последовать ее примеру, то тогда может и будет порядок в коммунальной сфере.
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03.03.2021 13:11
+18
Власне не одна вона. Тут рядом ОСББ теж відмовила двірнику платити і що з того?
Тут, Вітренко права на 100%. Не має прибирання - не має оплати.
Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории - Цензор.НЕТ 7239 І, шановний Цензор, навіщо вказувати, хто син Н. Вітренко, і скільки він отримав грошей. Він що вкрав їх?
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03.03.2021 13:11
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Чистий только в Центре .На окраинах -крисиние ферми.и асфальт пожиже.
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03.03.2021 14:18 Ответить
Офігєвша Натаха. Наглість - друге щастя?
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03.03.2021 13:47 Ответить
сраные социалисты, та еще и "прогрессивные", это как? фашиствующие?? несли в массы красную хрень, на которой паразитировали как моль на мехах, возьми су чище лопату в руки и покажи своему убогому электорату как нужно работать... или только гундеть и можешь??
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03.03.2021 13:50 Ответить
При всей своей не любви к ней, хочу сказать, что она права. Услуга не оказана, не за что платить. Управляющие компании и так жируют не выполняя своих обязанностей и получают за это наши деньги.
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03.03.2021 13:57 Ответить
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 5579
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03.03.2021 14:04 Ответить
Кроме "управляющей к",должен быть "исполнитель",в законе всё это есть."Исполнитель" обязан подписать с вами договор и раскрыть смысл каждой услуги,тогда вы будете знать ,какие услуги они не выполняют и можете написать акт-претензию.Со мной отказались подписывать договор и естественно я тоже не плачу за непредоставленные услуги ибо нет договора,нет услуг,нет оплаты.
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03.03.2021 17:12 Ответить
Не все так просто.В 2015 г. Каховская " керуюча" компания подала на меня в суд за отказ платить им за то ,что ни хрена не делают.Решением суда меня заставили (исполнительная служба) выплатить долг за непредоставленные услуги.Исковую сумму судья уменьшила на 1500 гр.И вот 4 года эта "керуюча" нагло выставляла мне в квитанциях в долг разницу между их исковой суммой и суммой по решению суда,им все по "барабану".1,5 года назад уже я подал на них в суд и по решению суда они сделали перерасчет,но по прежнему ни хрена не делают.Вся эта нервотрепка вылилась в 10 заседаний и 1 год по времени.
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03.03.2021 20:10 Ответить
У вас договор подписан?
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03.03.2021 20:50 Ответить
Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 2549
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03.03.2021 13:59 Ответить
И шо? Теперь её двор можно не убирать, но поучать за это деньги как за уборку?

Видишь, Антип, как оно бывает? По документам обслуживающей организации (поставщика) там красотень, а на деле...
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03.03.2021 14:48 Ответить
А на деле сколько жалоб жители ее дома подали на жек? Сейчас все растаяло и любой жлоб может сказать "ничего не убирали, платить не буду". В суде, для установления обстоятельств, нужны доказательства.
Видишь, Энди, как оно бывает?
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03.03.2021 15:14 Ответить
А на деле там может быть как 100500 жалоб, так и ни одной.
И население дома может с матами, ругаясь на каждом шагу, продираться сквозь нерасчищенный снег - но подорвать жопу для жалобы в ЖЭК оно не сможет.
Вот так и бывает.
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03.03.2021 15:21 Ответить
Вот пускай через суд они там между собой и разбираются.
А вот за расжигание межнациональной розни и антиукраинскую деятельность мадам Витренко так и не ответила. А ведь по первому пункту срока давности точно нет.
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03.03.2021 15:24 Ответить
Правильно. И это повод оправдать мошенничество обслуживающей организации, так?
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03.03.2021 15:27 Ответить
Вы считаете эту мою фразу "Вот пускай через суд они там между собой и разбираются." оправданием мошенничества обслуживающей организации? Вам не кажется, что Вы изрядно перегибаете палку?
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03.03.2021 15:36 Ответить
Антип. Вот ... не меняй тему. Я и не думал перегибать палку.
Я считаю смещением акцентов твои следующие два предложения.
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03.03.2021 15:56 Ответить
В США в судах вполне проходят такие доказательства "Вот запись о том, что истец на экзамене в школе был пойман на списывании. Можно ли человеку, обманывавшему тогда, верить сейчас об обстоятельствах дела?"
Мы все отлично видим, что на фото явный подлог. Там совсем другие книги (даже если бы и они это тоже весьма не гуд.) То есть Витренко и ее политсила, без зазрения совести обманывали мировую общественность и жителей Украины и этому есть документальные подтверждения.
Какие основания верить ей сейчас на слово?
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03.03.2021 16:50 Ответить
Антип, я искренне рад тому, что твоя обслуживающая организация выполняла свои обязанности должным образом.
Я лишь обращаю твое внимание, что так - не везде и не у всех. Субъективно - это скорее исключение.
Соревновательный принцип современной судебной системы на деле имеет очень мало общего с принципом поиска истины.
Мораль: Вот я видел свой двор во время этих снегопадов. Видел соседний. Видел дворы, которые у меня на пути к работе из дома.
И вот я вижу в заяве Витренко ровно то, что видел каждый день, до тех пор пока снег не растаял.
И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все! Ты глянь, она там когда-то книжки жгла не те.
Как думаешь - кому я скорее поверю? Чьи доводы приму?

Вот так и каждый. Будет делать выводы на основании увиденного лично.
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03.03.2021 17:11 Ответить
Снова перевираешь? Где я говорил что это чушь? Давай ссылку на пост.
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03.03.2021 17:19 Ответить
Добро. Ты говоришь что-то вроде:
"Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом." (с, твоя)
Ты с этого начал. Никакого упоминания о качестве услуг в том посте не было.

Как думаешь... как я буду воспринимать твои доводы, с явным предубеждением сорфмированные?
Ведь лично мне плевать, кто заявы пишет. Лишь бы снег чистили.
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03.03.2021 17:23 Ответить
Ну, а врать-то зачем? "И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все!". Я написал - пускай суд разбирается. Не допускаешь, что автомобили жильцов и, вполне возможно, ее в том числе, мешали проезду снегоочистительной техники? Нет? а почему? Такую картину тоже немало людей в Киеве, и не только, наблюдают.
Так что, моя позиция гораздо объективнее твоей.
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03.03.2021 17:29 Ответить
Фигурально выражаясь. Таков был твой посыл, не ври хотя бы себе.
Мол "та ты посмотри на эту сперашу"
"постой, Антип, но ведь вопрос не в ее взглядах а в том, хорошо ли убирают снег или нет
"та ты посмотри, на обложки - посмотри"
Примерно так это выглядит.

Насчет техники это уже твои домыслы. Можно допустить также, что обслуживающая организация их тупо не направила к ней в дом, потому как не захотела нести расходы на аренду. А васе-дворнику было влом махать лопатой. Хотя жильцам по барабану на эти вещи. Они платят за результат.
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03.03.2021 17:35 Ответить
Мой посыл чтобы помнили, что Витренко склонна к обману. И этому есть документальное подтверждение. А так я за рассмотрение в суде. Пускай разбирается.
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03.03.2021 17:53 Ответить
И да. Платят все. Или обслуживающая организация с гордостью отказалась от её денег? Мол "деньги от разжишавшей рознь нам не нужны"? Неееееет. С радостью принимали, уверен)))
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03.03.2021 17:40 Ответить
Я так понимаю, обслуживающая организация с гордостью ее денег так и не видела. Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 8389
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03.03.2021 18:04 Ответить
Я написал, что с этим должен разбираться суд. Это вызвало такой праведный гнев? Так это верх толерантности. По моему мнению, ей надо было бы лет 10-15 за расжигание межнациональной розни впаять и она бы там сама снежок лопатой кидала бы.
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03.03.2021 17:24 Ответить
Мой праведный гнев вызвал твой первый пост, в котором не было ни слова ни о суде ни о качестве уборки снега, ни о помехах этому:

Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.

Этот + фотка к нему. Остальное - следствие более детального диалога.
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03.03.2021 17:38 Ответить
А что, я хоть что-то там соврал?
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03.03.2021 17:54 Ответить
Ты сманипулировал темой патриотизма, ни слова не сказав об обсуждаемом вопросе.
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03.03.2021 17:57 Ответить
Ну, про состояние ее двора в основном ты рассказывал (не манипулируя). Я то ее двор не видел, потому и написал - пускай суд разбирается.
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03.03.2021 18:03 Ответить
Так что "Вот пускай через суд они там между собой и разбираются." - это весьма толерантно по отношению к этой персоне.
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03.03.2021 16:52 Ответить
До жо.ы ваши жалобы в ЖЕК (они их даже зарегистрированные не читают) и горисполком.Единственная контора ,которая может помочь -управление Держпродспоживслужбы,убедился на собственном опыте .
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03.03.2021 20:21 Ответить
Уважаемые авторы censor.net , каким боком доходы сына к маме, если они не общаются уже продолжительное время, тем более, что независимо от доходов мамы, это может быть принципиальная позиция. Сенсейшен блин.
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03.03.2021 14:00 Ответить
P.S. Витренко старшая мне глубоко несимпатична.
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03.03.2021 14:02 Ответить
Вот еще. Это 2010 год.
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 5887
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03.03.2021 14:01 Ответить
Так она всегда была жлобьём. Вопить-"мы наш,мы новый..." и раскошеливаться-это разные вещи.
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03.03.2021 14:02 Ответить
Вообще, в коммунальной сфере полный ПЦ у нас давно. Люди платят бешеные бабки. Дома гниют, трубы общие гниют. Во дворах срач. Не везде конечно. Но я лично за то, чтобы вернуть маленькие ЖЭКи. Люди жили там, где работали. И было с кого спросить. Нынешние владельцы управляющих компаний живут неизвестно где, собирают баблище и ржут с лохов. Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 8317
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03.03.2021 14:07 Ответить
****
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03.03.2021 14:08 Ответить
Ну порохоботам и прочим ботам повод будет обсудить, но бабуля всё верно делает, и её ватные взгляды и тем более высоки доходы сына тут не при чем. Это вопрос принципа. Если услуга не предоставляется - за неё нужно НЕ платить
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03.03.2021 14:13 Ответить
Она просто хитрожопая!!!
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03.03.2021 17:56 Ответить
Може вона і права але така ж паскудна ..!
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03.03.2021 14:16 Ответить
а траспортировку за уборку придомовой территории получит Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 2446 Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 1714
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03.03.2021 14:17 Ответить
Маразм доел престарелую бульдожиху. Ей так хочется общественного внимания, а все только посылают ее в жопу. А ведь были времена... Митинги собирала, в Раду ходила, эх, старость не радость. Хорошо, что хоть сынок мамашу деньгами балует.
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03.03.2021 14:24 Ответить
К Витренко отношусь очень плохо. Но если действительно уборки снега не было, то здесь она права.
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03.03.2021 14:29 Ответить
Права на 100%.
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03.03.2021 14:39 Ответить
а нащо платити? на мітлі можна не тільки літати, а і прибирати
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03.03.2021 14:42 Ответить
Вот так все было в брежневские времена твари комуняки ничего неделали .
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03.03.2021 14:52 Ответить
Виродки Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 590
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03.03.2021 15:23 Ответить
Жаба и ее сынок урод уродом. Я сам с соседями снег разгребал у дома, потому что некому было. А платить все равно должен. И шо? корона не упала. Вот вам качество людей.
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03.03.2021 15:50 Ответить
пиз...ц, а сколько там денег за эту территорию
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03.03.2021 15:54 Ответить
кретины, за кого вы голосуете?
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03.03.2021 15:56 Ответить
Жлободрон не смог пройти,с ее деньжищами, могла бы заплатить 200 грн местному алкашу и он бы расчистил!
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03.03.2021 16:21 Ответить
Этот не Коболев с мамой в Америке. У этого мамаша тут. Вот пусть и выкручивается.
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03.03.2021 16:30 Ответить
Таварищи журналисты-говночерпии!
Что значит "получил премию":::
Звучит вяло!
Пишыте так "подло украл у укранского народа!"
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03.03.2021 17:02 Ответить
мама любит премии сынули в 170 000 000 лимонов в стране где пенсии 3000грн мразина красножопая . ******** путинская --- песенки пела в парламенте про зубажиння загальнэ все с жюлькой тимошенко змагалась кто больше народ любит
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03.03.2021 17:08 Ответить
А чего вы ожидали от жлобихи-алкоголички?
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03.03.2021 17:41 Ответить
Тварь самая настоящая, и сынок её тоже такая же тварь. Короче, семейка долбо#бов.
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03.03.2021 18:08 Ответить
Абидно ,панимаеш т? Самой прогрессивной из всяких социалисток не хватает оплатить уборку снега у крыльца !?? Соберем несчастной кто сколько может!
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03.03.2021 18:25 Ответить
Цвет нации
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03.03.2021 18:59 Ответить
Ну що ви напали на людину. Може закінчилися "запаси" і немає чим заплатити?!
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03.03.2021 19:11 Ответить
Мовчала б уже ця жаба...
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03.03.2021 19:13 Ответить
А-ха-ха ! Курица есть курица.
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03.03.2021 21:27 Ответить
Не нужно лепить мухи с котлетами.
Сын заработал, а не отнял с обрезом. Условия вознаграждения написал и утверждал не он.
А если вокруг дома не убирают - это не выполненная работа, которую нет смысла оплачивать.
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04.03.2021 11:13 Ответить
О, Ветрянка! Давно не видели.
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04.03.2021 13:28 Ответить
Сразу несколько вопросов и ответов...
1) Почему она не лишена, гражданства и не депортирована на орду?
2) на счет придомовой территории как жилец дома она абсолютно права...почему я должен платить за неоказанную услугу?
....
Например в Одессе в центре города мусорные баки расположены на расстоянии более чем 300м от жилья...За какой вывоз мусора должны платить жильцы?...
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04.03.2021 13:46 Ответить
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