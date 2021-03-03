Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко отказывается платить за уборку придомовой территории, мотивируя это тем, что "в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома", где она проживает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не производилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталия Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась её оплачивать", - говорится в сообщении.

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Напомним, сын Наталии Витренко бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", а ныне врио министра энергетики Юрий Витренко в декабре 2020 года получил 170 млн грн премии от государственной компании НАК "Нафтогаз" за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев. Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации. В итоге эти средства не были выплачены, из-за чего Витренко в феврале 2020 года подал иск в Печерский суд Киева.





