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Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе Украины с информационным влиянием со стороны российских СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина, об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, Украина продолжает борьбу в этом вопросе.

"Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты", - заявил он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.
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Топ комментарии
+7
...слово в слово про тебя, шимпанЗЕ криворогое... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 9777
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 5553
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03.03.2021 13:24
+6
Самое любопытное,не видно миллионные протесты по поводу каналов ОПЗЖ))))
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03.03.2021 13:21
+6
Шкода, що в Зеленського немає свого зеленського, який би висміював кожне слово та дію.
Особливо те, що стосується захисту держави.
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03.03.2021 13:25
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Самое любопытное,не видно миллионные протесты по поводу каналов ОПЗЖ))))
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03.03.2021 13:21 Ответить
вата як завжди малоініціативна.
то совки, а вони на протести не ходять.
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03.03.2021 13:28 Ответить
Сьогодні з пару десятків протестувало біля ВР. Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4938
Саме треба було їх в "теплушку" та до сонячного Магадану відправили. Тобто все, як у дідоф було (в той час на який вони нині матурб..ють.)
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03.03.2021 13:28 Ответить
они проходят в параллельном измерении, поэтому не видно
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03.03.2021 14:36 Ответить
Ну, в найвеличнішій голівці інакше і бути не може Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 3842
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03.03.2021 13:22 Ответить
...слово в слово про тебя, шимпанЗЕ криворогое... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 9777
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 5553
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03.03.2021 13:24 Ответить
Вообще- то это про Кузнечика. Хороший персонаж.
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03.03.2021 16:24 Ответить
Шкода, що в Зеленського немає свого зеленського, який би висміював кожне слово та дію.
Особливо те, що стосується захисту держави.
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03.03.2021 13:25 Ответить
Навіть уявити важко скільки дарма пропадає постановок для 95 кварталу. Висміювати є що, а... ніззя!!!
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03.03.2021 13:49 Ответить
Звісно - є чим пишатися... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4913
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 6433
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03.03.2021 13:26 Ответить
Мда, мову витісняють.
Кілька тижнів тому на плюсах мали показувати цикл історичних передач про Україну, князів, гетьманів. Про нашу могутність.
Але відмінили. Напевно, не треба українцям знати, що тут існувала держава, еліта, яка і будувала країну, краще приписувати все окупантам.
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03.03.2021 13:30 Ответить
Тюююю і все???
А деж креативний відосік від найвеличнішого???
Це ж як... рояль є,.. а "рояліста" нема... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 2976
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03.03.2021 13:27 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский РуззкийБизнесКанал?
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03.03.2021 13:28 Ответить
Ці ідіоти продовжують вірити в недолугість «піндосів»!
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03.03.2021 13:28 Ответить
Хорошо нагнул Байден Коломойского./ "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей 18.04.19 .-Зеленский считает, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям
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03.03.2021 13:29 Ответить
Вверху браузера сейчас стоит статья "Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме" Вот и вся вам бубочка. Ей прилетает в тупую голову от американской администрации, приходится делать правильные вещи. Но мы таки ждем, вова, когда ты пересажаешь ермаков, портновых и татаровых. А еще хотитм увидеть экстрадицию твоего папика - Бени Коломойца. Слабо?! Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4690
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03.03.2021 13:29 Ответить
Пусть позвонит Байдену и скажет, чтобы на ютубе закрыли каналы пропагандистские России!
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03.03.2021 13:31 Ответить
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 6824
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03.03.2021 13:35 Ответить
Соскучился по кацапской клоаке? Жизни нет без 112-го? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 2992
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03.03.2021 13:51 Ответить
Не нервничай. Скоро и "Ваш" закроют. Так что спеши насладиться. Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 1208
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03.03.2021 13:56 Ответить
Бедненький. Где же ты теперь будешь смотреть "Трое из Простоквашино"? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 4132
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03.03.2021 14:47 Ответить
Пусть ярость благородная. Вскипаааает, как волна... Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 8511
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03.03.2021 15:30 Ответить
Психуешь? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 9749
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03.03.2021 17:14 Ответить
Не злись. Береги нервы, а то голова трястись будет. Или уже трясётся? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 4699
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03.03.2021 18:55 Ответить
А что еще у тебя трясется? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 6485
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03.03.2021 19:36 Ответить
73% знають... (((
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03.03.2021 13:52 Ответить
Конечно борются.
Творят такое, на что у рашко-фейкометов ни ума ни фантазии не хватает!
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03.03.2021 14:06 Ответить
Свежая победная новость в российских СМИ:

Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 2612

А прикол в том, что речь идёт о МАКЕТЕ несуществующего авианосца, на который приклеили МАКЕТ несуществующего истребителя.

Но если кому-то недостаточно макетов, чтобы исполниться гордости за надувную сверхдержаву - вот вам заголовок от РИА "Новости". Америка в панике!

Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 7324
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03.03.2021 14:26 Ответить
Шо, закрыли 95 квартал?
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03.03.2021 17:39 Ответить
 
 