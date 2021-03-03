Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе Украины с информационным влиянием со стороны российских СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина, об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По его словам, Украина продолжает борьбу в этом вопросе.
"Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты", - заявил он.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.
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то совки, а вони на протести не ходять.
Саме треба було їх в "теплушку" та до сонячного Магадану відправили. Тобто все, як у дідоф було (в той час на який вони нині матурб..ють.)
Особливо те, що стосується захисту держави.
Кілька тижнів тому на плюсах мали показувати цикл історичних передач про Україну, князів, гетьманів. Про нашу могутність.
Але відмінили. Напевно, не треба українцям знати, що тут існувала держава, еліта, яка і будувала країну, краще приписувати все окупантам.
А деж креативний відосік від найвеличнішого???
Це ж як... рояль є,.. а "рояліста" нема...
Творят такое, на что у рашко-фейкометов ни ума ни фантазии не хватает!
А прикол в том, что речь идёт о МАКЕТЕ несуществующего авианосца, на который приклеили МАКЕТ несуществующего истребителя.
Но если кому-то недостаточно макетов, чтобы исполниться гордости за надувную сверхдержаву - вот вам заголовок от РИА "Новости". Америка в панике!