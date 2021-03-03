Нардепов "Голоса" Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом сообщил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдем в гости)", - написал он.
Согласно опубликованному документу в ГБР приглашают нардепов Совсун Инну, Железняка Ярослава, Пипу Наталию и Стефанишину Ольгу.
Напомним, 17 декабря 2020 г. Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
В январе 2021 г. стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.
В Управлении государственной охраны заявили, что владельцем и распорядителем видеозаписи является Аппарат Верховной Рады Украины.
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Лариса Волошина
Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?
Вахтанг Кіпіані
Це ганьба, м'яко кажучи.