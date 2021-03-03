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Новости Политика Украины
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ВР (28734) Совсун (74) кнопкодавство (102) Стефанишина Ольга нардеп (79) Железняк Ярослав (337) Шкарлет (296)

Нардепов "Голоса" Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепов

ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдем в гости)", - написал он.

Согласно опубликованному документу в ГБР приглашают нардепов Совсун Инну, Железняка Ярослава, Пипу Наталию и Стефанишину Ольгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун

Нардепов Голоса Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету 01

Напомним, 17 декабря 2020 г. Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе 2021 г. стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

В Управлении государственной охраны заявили, что владельцем и распорядителем видеозаписи является Аппарат Верховной Рады Украины.


Нардепов Голоса Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету 02
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Топ комментарии
+9
Так шо, Шкілет не легітимний?
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03.03.2021 13:45
+9
Шкарлет -це просто злодій. Мало того, що вкрав чужу наукову працю, він використав державні гроші не за призначенням, купивши собі авто. Для ЗЕ влади важливим є те, щоб непорядний регіонал очолив міністерство освіти.
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03.03.2021 14:04
+6
Больше двурушничайте, голосистые. То они оппозиция, то подмахивальщики зеленым.

Лариса Волошина

Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?

Вахтанг Кіпіані
Це ганьба, м'яко кажучи.
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03.03.2021 13:49
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Совсун любит Пипу брать)))
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03.03.2021 13:38 Ответить
Может и возраст давит чуть--но я бы с такой фамилией в депутаты не пошёл---капец стёб!
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03.03.2021 13:57 Ответить
сосун обосралась
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03.03.2021 15:10 Ответить
Так шо, Шкілет не легітимний?
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03.03.2021 13:45 Ответить
Больше двурушничайте, голосистые. То они оппозиция, то подмахивальщики зеленым.

Лариса Волошина

Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?

Вахтанг Кіпіані
Це ганьба, м'яко кажучи.
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03.03.2021 13:49 Ответить
Шкарлет -це просто злодій. Мало того, що вкрав чужу наукову працю, він використав державні гроші не за призначенням, купивши собі авто. Для ЗЕ влади важливим є те, щоб непорядний регіонал очолив міністерство освіти.
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03.03.2021 14:04 Ответить
- Указ «семь-восемь» шьёшь, начальник?(с)
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03.03.2021 14:20 Ответить
Указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у них на лбу отпечатан По десятке бы им надушу населения...
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03.03.2021 14:54 Ответить
Зачем так подставляться? с этим шкарлетом. Неужели нету достойных кандидатур
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03.03.2021 14:25 Ответить
Напево усі достойні і розумні за Порошенка Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета - Цензор.НЕТ 3208
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03.03.2021 14:33 Ответить
Есть книга Артура Хейли. В кругах власти. Как высасывают проблему. Так этого Шкарлета даже не надо увольнять. Про него можно говорить три года. С возмущением, как это делает Чаплыга
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03.03.2021 15:03 Ответить
У Зели достйнее его не бывает.
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03.03.2021 20:37 Ответить
 
 