Нардепов "Голоса" Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету. ДОКУМЕНТ

ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдем в гости)", - написал он.

Согласно опубликованному документу в ГБР приглашают нардепов Совсун Инну, Железняка Ярослава, Пипу Наталию и Стефанишину Ольгу.

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Напомним, 17 декабря 2020 г. Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

В январе 2021 г. стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с кнопкодавством за Шкарлета исчезло и предложил заслушать по этому поводу начальника управления госохраны Сергея Рудя.

В Управлении государственной охраны заявили, что владельцем и распорядителем видеозаписи является Аппарат Верховной Рады Украины.



