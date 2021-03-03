Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом делегация сообщает в Telegram.
"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консультации продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ
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Уже вышли.
маразмузаговариваемости мы разберемся с врагами?
В 87 занимался бы благотворительностью для детдомов или домов престарелых, и не путался под ногами у тех, кто что то делает.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
--«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника»,
https://russian.rt.com/ussr/news/838455-*******-dnr-razreshenie-uprezhdayuschii-ogon?fbclid=IwAR35-zti_DJLC5vcVUDryZffcDAXqKNVpygYlYvbK1aqdazviFeJI1t5k4U
Банда "ДНР" действующая на оккупированной российскими войсками части Донбасса, объявила, что "получила приказ" наносить "упреждающие удары" по армии Украины. Как мы и писали ранее, Москва явно задумала какую-то кровавую подлость. Украине надо быть готовой ко всему.
Інавгураційна промова Клоуна, 20 травня, 2019. "І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир." 20 тис.кв.км. території України, политих кровью наших бійців, без жодного вистрілу по формулі "Штайнмаєра" були передані ОКУПАНТУ. 32 вагнеровця, на яких з ніг до голови кров наших бійців, передані без жодного вистрілу ОКУПАНТУ. Ще один, такого рівня, крок - і в Україні наступить "РУССКИЙ МИР" без ОПЗЖ. Рейтинг Клоуна в Росії досягне рівня Путіна.