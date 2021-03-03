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Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выход

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом делегация сообщает в Telegram.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А вона була та тиша? (((
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03.03.2021 14:00
+6
Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
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03.03.2021 14:05
+6
Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
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03.03.2021 14:14
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А вона була та тиша? (((
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03.03.2021 14:00 Ответить
Усе розуміється в порівнянні. У порівнянні з 2013- не було, з 2014-15 точно була.
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03.03.2021 14:03 Ответить
А в порівнянні до 2014 р. ???)))
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03.03.2021 14:20 Ответить
Ну хоч лоба наморщи для вигляду, якщо мозок ввімкнути не виходить. Бо згаданий мною 2013 це і є до 2014.
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03.03.2021 14:24 Ответить
Та я про "всеоб"ємне перемир"я". (((
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03.03.2021 14:22 Ответить
Та хоч "хлібне" чи хоч якесь ще.
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03.03.2021 14:28 Ответить
По сравнению с 14-15 она и в 19ом была.
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03.03.2021 15:19 Ответить
Відверта брехня. Нашо воно тобі?
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03.03.2021 15:21 Ответить
Видишь ли демагог, нельзя быть чуть чуть беременной. Либо есть тишина либо её нет. Так шо мне, как и всем остальным, твоя брехня действительно не нужна.
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03.03.2021 15:27 Ответить
То не будь- вагітній по повній.)))
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03.03.2021 15:34 Ответить
Дебилушка, а по сути есть чем возразить? Обтекай молча, ты сам себя уделал.
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03.03.2021 15:41 Ответить
В тебе нама суті, якій треба заперечувати.
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03.03.2021 15:56 Ответить
Тормоз!
Уже вышли.
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03.03.2021 14:02 Ответить
Це дипломатія, не тормози.
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03.03.2021 14:04 Ответить
На себя посмотрим в 87 лет, если доживем, дед заговаривается.
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03.03.2021 14:06 Ответить
Именно благодаря его маразму заговариваемости мы разберемся с врагами?
В 87 занимался бы благотворительностью для детдомов или домов престарелых, и не путался под ногами у тех, кто что то делает.
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03.03.2021 14:09 Ответить
А кто что то делает если дедов на танки бросают, может Я что прозевал?
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03.03.2021 14:13 Ответить
Точно! Это не угроза, это факт!!! Вещи надо называть своими именами!
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03.03.2021 16:15 Ответить
Пускай еще расскажет про риски после обмена третьего в мире арсенала ЯО на глянцевую бумажку.
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03.03.2021 14:04 Ответить
Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
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03.03.2021 14:05 Ответить
оркам дана отмашка не просто открывать огонь,а УПРЕЖДАЮЩИЙ огонь,что они уже ранее делали.просто это теперь увеличится в разы и принимая во внимание отвод войск с утерей контролей плюс подрывники ходят как у себя дома -потери возрастут существенно.
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03.03.2021 14:06 Ответить
Да стреляйте уже обдроченцев. Они очень просят.
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03.03.2021 14:06 Ответить
А разве выход из "перемирия" ордло автоматом не означает выход из "перемирия" Украины?
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03.03.2021 14:11 Ответить
Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
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03.03.2021 14:14 Ответить
Парашники- читайте по-русски:
Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 538
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03.03.2021 14:14 Ответить
Негайно потрібно повертатися на ті позиції, з яких відвів війська головнокомандувач і його помічники. Попереду йде стратег головнокомандувач, за ним Єрмак, Кравчук, Сівохо(на цепу, щоб не втік) Фокін, Люська шпійон і 73% крикунів "за мир". Коли займуть позиції - підвести війська ВСУ, яких відвели.
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03.03.2021 14:17 Ответить
А у переди танцор с трахтара на сасальном питухе. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217
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03.03.2021 14:28 Ответить
По моему пора сепарню накрыть точками У, ураганами и градами
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03.03.2021 14:19 Ответить
Починайте і не забудьте покликати Зе, хай їх добомбить.
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03.03.2021 14:22 Ответить
Без Зебомбардіра ніяк !!!)))
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03.03.2021 14:26 Ответить
Не лущее, параху с иго кумом мертвебздюком упереди. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7043 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6207 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6207
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03.03.2021 14:30 Ответить
це і є вихід російської сторони з режиму тиші, дурбецало
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03.03.2021 14:22 Ответить
блин, этот КЭП уже задрал если честно, напоминает старческие минутные проянения через постоянный маразм
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03.03.2021 14:28 Ответить
Уже соєвий барига співав, фуйло нападе, тепер ще один комуно виплодок нам смуту розводить, гнати їх в Ростов, колаборантів.
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03.03.2021 14:53 Ответить
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдет. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086
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03.03.2021 14:31 Ответить
Это не "уроза выхода", это выход. Если вход вообще был.
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03.03.2021 14:34 Ответить
Выход - это угроза выхода... Однако... Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3537
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03.03.2021 14:38 Ответить
Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.

--«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника»,

https://russian.rt.com/ussr/news/838455-*******-dnr-razreshenie-uprezhdayuschii-ogon?fbclid=IwAR35-zti_DJLC5vcVUDryZffcDAXqKNVpygYlYvbK1aqdazviFeJI1t5k4U
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03.03.2021 14:40 Ответить
Kavkaz Center

Банда "ДНР" действующая на оккупированной российскими войсками части Донбасса, объявила, что "получила приказ" наносить "упреждающие удары" по армии Украины. Как мы и писали ранее, Москва явно задумала какую-то кровавую подлость. Украине надо быть готовой ко всему.
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03.03.2021 14:40 Ответить
Це не загроза, це вихід рашки з перемир'я! Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 9288
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03.03.2021 14:45 Ответить
в стране уже семь лет, с разной интенсивностью и смертями, война, внИзапно! Илон Маск кравчучки распереживался, что вдруг война с Московией начнётся..
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03.03.2021 14:56 Ответить


Інавгураційна промова Клоуна, 20 травня, 2019. "І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир." 20 тис.кв.км. території України, политих кровью наших бійців, без жодного вистрілу по формулі "Штайнмаєра" були передані ОКУПАНТУ. 32 вагнеровця, на яких з ніг до голови кров наших бійців, передані без жодного вистрілу ОКУПАНТУ. Ще один, такого рівня, крок - і в Україні наступить "РУССКИЙ МИР" без ОПЗЖ. Рейтинг Клоуна в Росії досягне рівня Путіна.
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03.03.2021 15:08 Ответить
неприлично
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03.03.2021 21:39 Ответить
Таки, да. Ошибся, уже исправил. Спасибо!
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03.03.2021 21:51 Ответить
Угроза говоришь? Ну, прям как в оскароносной "Мацква слезам не верит",когда на новость о беременности прозвучало,- А может оно само рассосется? Лёня, та тебе уже неприлично делать глупые заявления ни по возрасту ни по статусу!
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03.03.2021 21:48 Ответить
 
 