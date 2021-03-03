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Новости Политика Украины
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ВР (28734) ВСК (440) Забродский (65) ЧВК Вагнера (1281)

"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам".

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский на брифинге в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Провальная история срыва спецоперации по задержанию вагнеровских наемников уже более полугода смущает общество и вызывает ряд вопросов. Два основных - как так случилось и кто виноват. Операция, к которой были привлечены несколько спецслужб стран-партнеров, ряд государственных институтов, имела все основания войти в учебники проведения соответствующих оперативных мероприятий", - сказал Забродский.

"Но, к сожалению, с середины прошлого года эта история получила совсем другое измерение и превратилась из истории успеха на историю возможной измены национальных интересов. И более чем полгода все ждут ответа. К сожалению, следственные органы такие ответы пока не предоставляют", - добавил депутат. Забродский отметил, что "Европейская Солидарность" требует создания соответствующей ВСК.

"Фракция "Европейская Солидарность" еще в сентябре прошлого года вышла с такой инициативой. Но удивляет позиция отдельных фракций, включая прежде всего монобольшинство, что этот вопрос не ко времени, этот вопрос нецелесообразен, этот вопрос не на слуху, этот вопрос не подлежит спешному рассмотрению. Не говоря уже о том, что были применены соответствующие парламентские инструменты для притормаживания процесса создания ВСК", - отметил генерал Забродский.

"Сегодня фракция "Европейская Солидарность" делает следующий шаг. Два дня назад фракция "ЕС" обратилась с соответствующим письмом к руководству Верховной Рады, где инициирует созыв внеочередного заседания с единственным вопросом повестки дня - рассмотрения проекта постановления о создании ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц. И на основании приведенного просит безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов", - сказал депутат.

"Сейчас подписные листы пока не в зале и вряд ли они оформлены. Но я хотел бы напомнить всем нерешительным и тем, кто опасается, для кого война, которая длится, находится далеко, для кого-то уже закончилась, а для кого и не начиналась. Наше волеизъявление подписным листом и голосование за создание ВСК является демонстрацией нашей позиции. Это опять о том же самолете, который заходит под огнем "вагнеровцев" на Луганский аэропорт. Еще есть время решить, кто и с кем. Решайте", - призвал Михаил Забродский.
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Топ комментарии
+11
В усьому ,як завжди ,винен Порошенко!!!)))
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03.03.2021 14:11
+11
Скоро!!! На всех кабельных каналах мира!!!! Девченки и мальчишки а также их родители, историю про Вагнеровцев увидеть не хотите-ли?!
"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 463
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03.03.2021 14:12
+11
Нищити нанівець кремлівських гнид ,москальських потвор !!!)))
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03.03.2021 14:15
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Нужно создавать ВСК!
Пора ставить точки над "i". "ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 4345
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03.03.2021 14:10 Ответить
И принять закон "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 8831 Нет. Два закона "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 7344
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03.03.2021 14:25 Ответить
Пох.
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03.03.2021 14:40 Ответить
-Єрмак під слідством за провал операції СБУ по "вагнерівцях"

-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...

-Дубинський - під санкціями США...

-Його ляльковод - також...

-Бужанський - "під опіумом"...

- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...

З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
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03.03.2021 15:49 Ответить
В усьому ,як завжди ,винен Порошенко!!!)))
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03.03.2021 14:11 Ответить
Скоро!!! На всех кабельных каналах мира!!!! Девченки и мальчишки а также их родители, историю про Вагнеровцев увидеть не хотите-ли?!
"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 463
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03.03.2021 14:12 Ответить
Там навіть йдеться про геройство нашого преза, який за порадою зрадника Єрмака скасував операцію.
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03.03.2021 14:21 Ответить
На друге коло пішли...)))
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03.03.2021 14:13 Ответить
Треба буде і на десяте підуть.
Зрадники мають бути покарані.
Добре, що там штати участь приймали )
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03.03.2021 14:22 Ответить
Якось сильно одночасно йдуть- година в годину...)))
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03.03.2021 14:33 Ответить
Нищити нанівець кремлівських гнид ,москальських потвор !!!)))
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03.03.2021 14:15 Ответить
Речуга так себе вышла, пафосности не хватает. Неубедительно.
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03.03.2021 14:19 Ответить
Негайно потрібно створити ТСК, бо ДБР знищує докази. Результати розслідування коміссії направити в НАБУ.
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03.03.2021 14:21 Ответить
Ай, ***, это вы про соевых юнитов пишете, а не про ЕС. Я думал в Евросоюзе кто-то что-то созывает.
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03.03.2021 14:22 Ответить
З полегшенням !!))))
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03.03.2021 14:29 Ответить
Называть соевм юнитом боевого генерала, героя Украины, получившего звезду героя на фронте, по-моему, как-то некомильфо. Вы так не считаете?
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03.03.2021 14:31 Ответить
Вы про Надюху?
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03.03.2021 14:32 Ответить
Нет, я про генерала Забродского, который выступил с этой инициативой в Раде и которого вы назвали соевым юнитом.
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03.03.2021 14:56 Ответить
В противовес теме "виновного" Пороха и Ко в сдаче Крыма, что качалось ранее, теперь аукнулось виновностью Зели и Ко по сливу инфы о вагнеровцах.
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03.03.2021 14:23 Ответить
Зараз зелепопи нові фейкові справи проти Пороха, ветеранів та волонтерів виплеснуть у відповідь "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 5448
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03.03.2021 14:29 Ответить
А про деятельность Медведчукка с торговыми партнёрами c 2014- не хотят ТСК созвать?
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03.03.2021 14:29 Ответить
шо, луб'янські наративи погано продаються?
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03.03.2021 14:35 Ответить
канал Г+Г имеется ввиду ?
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03.03.2021 15:12 Ответить
Медведчук же лично рассказывал, а ему нужно верить, правда?
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25.06.2021 17:55 Ответить
Назревал глухой скандал,
Ктой-то из посуды
Вынул Берчикин сандаль,
Пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман
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03.03.2021 14:32 Ответить
Это страшный суд для предателей им нужно создать условие чтоб они как крысы методом каннибализма уничтожали самих себя ...
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03.03.2021 14:34 Ответить
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 9006
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03.03.2021 14:35 Ответить
Блин, в ОП даже придумать какую-нибудь лажу для своего оправдания не способны.
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03.03.2021 14:43 Ответить
"ЕС" требует" - так созывайте. Есть процедура - в чем проблема?
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03.03.2021 15:02 Ответить
Ні ну я розумію ..Кращій захист це напад....Ой а Медведчук все одно ще потягне 5-го за собой..це ще не все з його телефонною балаканиною з братанами із кремля... 5-й тоді теж лохонувся думав Медведчук поможе а він далі топить за кацапію почав тащей реготав з 5- го як з дурника.
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03.03.2021 17:12 Ответить
Юридически у пол шестого, в отличие от пятого железобетонные нарушения закона. Посчитаем цыплят после завершения президентского срока.
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25.06.2021 17:53 Ответить
Стадион так стадион, гнида зеленая.
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25.06.2021 17:51 Ответить
 
 