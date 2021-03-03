"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский

"Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам".

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский на брифинге в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Провальная история срыва спецоперации по задержанию вагнеровских наемников уже более полугода смущает общество и вызывает ряд вопросов. Два основных - как так случилось и кто виноват. Операция, к которой были привлечены несколько спецслужб стран-партнеров, ряд государственных институтов, имела все основания войти в учебники проведения соответствующих оперативных мероприятий", - сказал Забродский.

"Но, к сожалению, с середины прошлого года эта история получила совсем другое измерение и превратилась из истории успеха на историю возможной измены национальных интересов. И более чем полгода все ждут ответа. К сожалению, следственные органы такие ответы пока не предоставляют", - добавил депутат. Забродский отметил, что "Европейская Солидарность" требует создания соответствующей ВСК.

"Фракция "Европейская Солидарность" еще в сентябре прошлого года вышла с такой инициативой. Но удивляет позиция отдельных фракций, включая прежде всего монобольшинство, что этот вопрос не ко времени, этот вопрос нецелесообразен, этот вопрос не на слуху, этот вопрос не подлежит спешному рассмотрению. Не говоря уже о том, что были применены соответствующие парламентские инструменты для притормаживания процесса создания ВСК", - отметил генерал Забродский.

"Сегодня фракция "Европейская Солидарность" делает следующий шаг. Два дня назад фракция "ЕС" обратилась с соответствующим письмом к руководству Верховной Рады, где инициирует созыв внеочередного заседания с единственным вопросом повестки дня - рассмотрения проекта постановления о создании ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц. И на основании приведенного просит безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов", - сказал депутат.

"Сейчас подписные листы пока не в зале и вряд ли они оформлены. Но я хотел бы напомнить всем нерешительным и тем, кто опасается, для кого война, которая длится, находится далеко, для кого-то уже закончилась, а для кого и не начиналась. Наше волеизъявление подписным листом и голосование за создание ВСК является демонстрацией нашей позиции. Это опять о том же самолете, который заходит под огнем "вагнеровцев" на Луганский аэропорт. Еще есть время решить, кто и с кем. Решайте", - призвал Михаил Забродский.