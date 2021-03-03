"Ее величество - женщина": в Украине впервые появятся почтовые марки в жанре "ню". ФОТО

5 марта свет увидят первые украинские почтовые марки с обнаженными телами в жанре "ню" из серии "Ее величество - женщина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество - женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена ​​еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная 1860. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведена работа "Энергия II", написанная в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена ​​иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.

Количество марок на одном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 000 экземпляров. Стоимость марочного листа 81,00 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверт - 4 грн, карточки - 4 грн..

В "Укрпочте" надеются, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественную эстетику почтовым отправлениям. Поскольку женская красота, пронесенная сквозь века и изображенная выдающимися художниками, способна очаровать и вдохновить на написание нескольких искренних строк от руки.

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Фото: сайт Укрпочты