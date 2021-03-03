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АМКУ заявляет об отсутствии оснований для поиска монопольных злоупотреблений в секторе зеленой энергетики

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

АМКУ заявляет об отсутствии оснований для поиска монопольных злоупотреблений в секторе зеленой энергетики

Антимонопольный комитет Украины заявляет об отсутствии оснований для каких-либо проверок в секторе "зеленой" энергетики Украины из-за того, что ее доля на энергетическом рынке страны очень скудная.



Об этом заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская в интервью "Первому деловому телеканалу".


"Мы должны оценивать действия согласно влиянию на конкуренцию. На сегодняшний день доля "зеленой" энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году ожидается 19%. И это еще не является той частью, по которой можно сказать, что значительная рыночная власть, или монопольное положение ", - сказала Пищанская.


По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не имеет причин для начала каких-либо расследований или проверок со стороны АМКУ.
Пищанская уточнила, что на сегодняшний день не имеет данных ни о превышении "зелеными" производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.


"Поэтому, мы должны разделять вопросы, которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства, и которые относятся к другим сферам", - сказала она.


Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что определенные общественные организации распространяют ложную информацию о "зеленой" энергетике, а также пытаются втянуть АМКУ в лоббирование интересов предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электрической энергии.
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а красный и синий и 15т оттенков, шо об этом думают?
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03.03.2021 14:43 Ответить
За рік ріст 8* до 19%. То це виробництво, а ціни, процентне співідношення грошей за цю зєльоную. Антинародний комітет України.Назву змініть пани мультимільйонери.
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03.03.2021 14:45 Ответить
"зеленой" энергетики Украины из-за того, что ее доля на энергетическом рынке страны очень скудная./ А слуги правящей мафии целый год втолковывали: слишком много папередники солнечных и ветровых электростанций понастроили . Пришлось АЭС и ТЭС отключать а на работающих ТЭС : "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского.
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03.03.2021 14:47 Ответить
На сегодняшний день доля "зеленой" энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году ожидается 19%. / За 10 лет 8% а за 10 месяцев 19%. С каких этих самых ? Если: Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ "Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы
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03.03.2021 15:10 Ответить
несмотря на высокие риски доходность вложений в зеленую энергетику в украине так же очень высока, к тому же тк много инвесторов из ес - долги со скрипом и воплями выплачиваться будут, да и отключать зеленку никто не будет, просто еще пару блоков аэс в "ремонт" выведут
так что желающих вложить свободные деньги в украинские ветряки хватает, несмотря на кажущуюся рискованность
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03.03.2021 15:23 Ответить
Вас понял: в 2021 году доля "зеленой" энергетики составит 19%. И чтобы еще более укрепить оптимизм и энтузиазм украинцев, прошу подтвердить реальность прогноза Шмыгаля: В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль. 26.12.20.
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03.03.2021 15:46 Ответить
"Хороша" доля скудная, а с апреля нам всем рассплачиваться за эту долю, сами знаете кому. Зимой у этой "доли" были убытки, с началом весны, и летом-развернутся, скудные. Ага. И кто же цену такую лоббировал с самого начала этим борцунам за всё будет зелено? Особенно, в сумашедших доходах для них? Рынок э/э для нас? Да конечно. Рынок монополен, и интересен для высасывания денег граждан в очередной раз, сами знаете кого.
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03.03.2021 15:20 Ответить
Встановлена потужність зеленої генерації вже більше теплової, сонячне літо і атомщики залишаться без грошей, ДТЕК все покриє зеленим тарифом, а в зимовий максимум на поклон до х*ла.
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03.03.2021 20:14 Ответить
 
 