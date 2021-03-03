Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться "услугами" Печерского суда. ДОКУМЕНТ
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Адвокаты пятого Президента Петра Порошенко доказали в судебном порядке, Государственное бюро расследований незаконно пользуется "услугами" скандального Печерского суда.
Соответствующее решение Киевского апелляционного суда обнародовал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он также сообщил, что решение принято по делу о национализации "ПриватБанка". Как известно, в апреле 2019 г. ОАСК отменил решение о национализации "ПриватБанка" по иску Коломойского. А судьи ОАСК, которые приняли решение в пользу Коломойского, подали жалобу в ГБР на пятого Президента Петра Порошенко. Следователи ГБР в конце концов закрыли и это уголовное производство - сообщил адвокат Порошенко.
"Помните судей знаменитого Окружного административного суда Киева Келеберду, Качуру и Амельохина? Тех самых, что отменили решение о национализации "ПриватБанка", а затем пожаловалась на якобы давлении со стороны пятого Президента Порошенко в Государственноье бюро расследований. Заявление тех судей было лживым и просто абсурдным, ведь какое может быть давление на суд при принятии решения? Поэтому даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство по заявлению судей ОАСК закрыть", - напомнил Головань.
"И куда же судьи одиозного ОАСК пошли обжаловать решение расположенного в Шевченковском районе ГБР? Не в Шевченковский районный суд, а в такой же как ОАСК одиозный Печерский, где сконцентрированы классово близкие коллеги. Такие, например, как судья Смык, которая удовлетворяла жалобы Портнова оперативно и даже без материалов производства. Стоит ли удивляться, что именно на судью Смыка жалоба "прижатых" судей ОАСК и была автораспределена?", - пишет Головань.
"И все шло по плану, но в комбинацию вмешался Киевский апелляционный суд, который в соответствии с законом передал материалы дела по территориальной подсудности. В Шевченковский районный суд города Киева. Таких дел накрутило руководство ГБР своими махинациями с адресами. Ведь каждое уголовное производство центрального аппарата этого учреждения можно похоронить, поскольку оно наполнено "печерскими" постановлениями. Надеюсь, коллеги адвокаты не замедлят взять на вооружение", - резюмирует адвокат Игорь Головань.
"Из приобщенных к ходатайству копий документов установлено, что по юридическому адресу местонахождения ГБР г.Киев, ул. П. Мирного, 28 любая деятельность не осуществляется. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ГБР, центральный аппарат ГБР, в состав которого входит и Главное следственное управление, находится по адресу г.Киев, ул. С. Петлюры, 15 ", - говорится, в частности, в решении Киевского апелляционного суда.
Как выяснили ранее народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", в Печерском районе по якобы юридическому адресу ГБР находится ободранное аварийное сооружение, закрыты двери и никаких признаков деятельности. Фотографии обнародовал на своей странице в Facebook Владимир Арьев. Фактически ГБР находится в Шевченковском районе и должна все ходатайства подавать в Шевченковский суд.
Как неоднократно заявляли адвокаты Порошенко, ГБР вопреки требованиям закона, находясь в Шевченковском районе столицы, использовало для принятия решений в сфабрикованных против Петра Порошенко делах решение Печерского суда.
Как известно, 25 февраля 2021 НАБУ сообщило, что не нашло доказательств хищения Порошенко, а также президентами США Обамой и Байденом 100 млрд долларов и закрыло дело, возбужденное по иску депутатов от ОПЗЖ.
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Короче, и этому портновскому прихвостню пришла труба !!!
невже там нові особини з'явились ?
Але його виявилось замало. Одна людина проти всіх не встояла. Система все повернула на "круги своя" . В судовій галузі все ще гірше. Ні самі суди, ні теперішня влада не зацікавлені в реформах від слова взагалі. Багато в чому винні самі люди.
Домовитися з суддями про реальні зміни можна було б- якби у можновладців було б реальне бажання створити з них незалежну гілку влади. От тільки нема цього бажання- бо тоді сидітимуть усі підряд.
А цих поступово позбутись. Бо вони ні про що.
Не вийде їх позбутися- з ними потрібно шукати компроміс.
Суди не відстають. ЯКИМ чином це припинити ? Просто угоду підписати ? Та їм і так добре.
Народу плювати що в цих діячів обліко аморале. Фактично ми дозволяємо цей злочинний шабаш в країні. Лише суспільство своїм тиском може вкласти договір. Навіть не президент.
Вам дещо більше.
Але ви також відступили.
Не хочуть виконувати закон. Навіть маску вдягнути не змусиш..
Які їм суди.. Ще почнуть пачками хабарників садити. Хто таке стерпить..
Ця влада навіть побоялась штрафувати за недотримання протиепідемічних заходів. То шо іще говорити..
Я спеціально перевірила, чи зреагуєте.
Гаразд. Вдалого навчання.
Краще коньячку хильніть. У вас точно є.
Ось же приклад !
Ви б могли, наприклад, зайняти нейтральну позицію щодо зеленського. Натомість вирішили його обожнювати, оминаючи антидержавницькі вчинки та всю шкоду, яку він наносить країні.
А От нейтрального ставлення до держави Україна в мене ніколи не буде- бо я присягу давав саме Україні.
Ви ще потім пожалкуєте.
Хіба, що зараз, найбільший захист отримує злочинець, а не постраждалий.
Наше суспільство замало вимагає від влади. Може критикує багато. Але не чутно єдиної вимоги. Запиту на чесні суди обмаль. Бо всі дають хабарі. В нас нечесні та брехливі люди. І треба починати з цього.
Починати треба з себе- ніколи з цим не сперечався.
Це би значно спростило життя і нам. Так що дещо все ж таки різниться.
Саме тому їхні банки не мають таких наворочених сервісів, як у нас, бо там слідкують за грошима.
Якщо в чиновника витрати перевищують зароблене , то його швидко пакують.