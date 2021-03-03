Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться "услугами" Печерского суда. ДОКУМЕНТ

Адвокаты пятого Президента Петра Порошенко доказали в судебном порядке, Государственное бюро расследований незаконно пользуется "услугами" скандального Печерского суда.

Соответствующее решение Киевского апелляционного суда обнародовал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он также сообщил, что решение принято по делу о национализации "ПриватБанка". Как известно, в апреле 2019 г. ОАСК отменил решение о национализации "ПриватБанка" по иску Коломойского. А судьи ОАСК, которые приняли решение в пользу Коломойского, подали жалобу в ГБР на пятого Президента Петра Порошенко. Следователи ГБР в конце концов закрыли и это уголовное производство - сообщил адвокат Порошенко.

"Помните судей знаменитого Окружного административного суда Киева Келеберду, Качуру и Амельохина? Тех самых, что отменили решение о национализации "ПриватБанка", а затем пожаловалась на якобы давлении со стороны пятого Президента Порошенко в Государственноье бюро расследований. Заявление тех судей было лживым и просто абсурдным, ведь какое может быть давление на суд при принятии решения? Поэтому даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство по заявлению судей ОАСК закрыть", - напомнил Головань.

"И куда же судьи одиозного ОАСК пошли обжаловать решение расположенного в Шевченковском районе ГБР? Не в Шевченковский районный суд, а в такой же как ОАСК одиозный Печерский, где сконцентрированы классово близкие коллеги. Такие, например, как судья Смык, которая удовлетворяла жалобы Портнова оперативно и даже без материалов производства. Стоит ли удивляться, что именно на судью Смыка жалоба "прижатых" судей ОАСК и была автораспределена?", - пишет Головань.

"И все шло по плану, но в комбинацию вмешался Киевский апелляционный суд, который в соответствии с законом передал материалы дела по территориальной подсудности. В Шевченковский районный суд города Киева. Таких дел накрутило руководство ГБР своими махинациями с адресами. Ведь каждое уголовное производство центрального аппарата этого учреждения можно похоронить, поскольку оно наполнено "печерскими" постановлениями. Надеюсь, коллеги адвокаты не замедлят взять на вооружение", - резюмирует адвокат Игорь Головань.

"Из приобщенных к ходатайству копий документов установлено, что по юридическому адресу местонахождения ГБР г.Киев, ул. П. Мирного, 28 любая деятельность не осуществляется. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ГБР, центральный аппарат ГБР, в состав которого входит и Главное следственное управление, находится по адресу г.Киев, ул. С. Петлюры, 15 ", - говорится, в частности, в решении Киевского апелляционного суда.

Как выяснили ранее народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", в Печерском районе по якобы юридическому адресу ГБР находится ободранное аварийное сооружение, закрыты двери и никаких признаков деятельности. Фотографии обнародовал на своей странице в Facebook Владимир Арьев. Фактически ГБР находится в Шевченковском районе и должна все ходатайства подавать в Шевченковский суд.

Как неоднократно заявляли адвокаты Порошенко, ГБР вопреки требованиям закона, находясь в Шевченковском районе столицы, использовало для принятия решений в сфабрикованных против Петра Порошенко делах решение Печерского суда.

Как известно, 25 февраля 2021 НАБУ сообщило, что не нашло доказательств хищения Порошенко, а также президентами США Обамой и Байденом 100 млрд долларов и закрыло дело, возбужденное по иску депутатов от ОПЗЖ.









