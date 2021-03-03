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Новости Политика Украины
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Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться "услугами" Печерского суда. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться

Адвокаты пятого Президента Петра Порошенко доказали в судебном порядке, Государственное бюро расследований незаконно пользуется "услугами" скандального Печерского суда.

Соответствующее решение Киевского апелляционного суда обнародовал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он также сообщил, что решение принято по делу о национализации "ПриватБанка". Как известно, в апреле 2019 г. ОАСК отменил решение о национализации "ПриватБанка" по иску Коломойского. А судьи ОАСК, которые приняли решение в пользу Коломойского, подали жалобу в ГБР на пятого Президента Петра Порошенко. Следователи ГБР в конце концов закрыли и это уголовное производство - сообщил адвокат Порошенко.

"Помните судей знаменитого Окружного административного суда Киева Келеберду, Качуру и Амельохина? Тех самых, что отменили решение о национализации "ПриватБанка", а затем пожаловалась на якобы давлении со стороны пятого Президента Порошенко в Государственноье бюро расследований. Заявление тех судей было лживым и просто абсурдным, ведь какое может быть давление на суд при принятии решения? Поэтому даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство по заявлению судей ОАСК закрыть", - напомнил Головань.

"И куда же судьи одиозного ОАСК пошли обжаловать решение расположенного в Шевченковском районе ГБР? Не в Шевченковский районный суд, а в такой же как ОАСК одиозный Печерский, где сконцентрированы классово близкие коллеги. Такие, например, как судья Смык, которая удовлетворяла жалобы Портнова оперативно и даже без материалов производства. Стоит ли удивляться, что именно на судью Смыка жалоба "прижатых" судей ОАСК и была автораспределена?", - пишет Головань.

"И все шло по плану, но в комбинацию вмешался Киевский апелляционный суд, который в соответствии с законом передал материалы дела по территориальной подсудности. В Шевченковский районный суд города Киева. Таких дел накрутило руководство ГБР своими махинациями с адресами. Ведь каждое уголовное производство центрального аппарата этого учреждения можно похоронить, поскольку оно наполнено "печерскими" постановлениями. Надеюсь, коллеги адвокаты не замедлят взять на вооружение", - резюмирует адвокат Игорь Головань.

"Из приобщенных к ходатайству копий документов установлено, что по юридическому адресу местонахождения ГБР г.Киев, ул. П. Мирного, 28 любая деятельность не осуществляется. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ГБР, центральный аппарат ГБР, в состав которого входит и Главное следственное управление, находится по адресу г.Киев, ул. С. Петлюры, 15 ", - говорится, в частности, в решении Киевского апелляционного суда.

Как выяснили ранее народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", в Печерском районе по якобы юридическому адресу ГБР находится ободранное аварийное сооружение, закрыты двери и никаких признаков деятельности. Фотографии обнародовал на своей странице в Facebook Владимир Арьев. Фактически ГБР находится в Шевченковском районе и должна все ходатайства подавать в Шевченковский суд.

Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 01

Как неоднократно заявляли адвокаты Порошенко, ГБР вопреки требованиям закона, находясь в Шевченковском районе столицы, использовало для принятия решений в сфабрикованных против Петра Порошенко делах решение Печерского суда.

Как известно, 25 февраля 2021 НАБУ сообщило, что не нашло доказательств хищения Порошенко, а также президентами США Обамой и Байденом 100 млрд долларов и закрыло дело, возбужденное по иску депутатов от ОПЗЖ.

Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 02
Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 03
Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 04
Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 05
Адвокаты Порошенко в суде доказали, что ГБР не может пользоваться услугами Печерского суда 06
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Топ комментарии
+14
Раз, два, три, ЗЕбильные дупы, пали!!!
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03.03.2021 14:37
+14
Петре, ​​дави цю наволоч!
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03.03.2021 14:42
+12
так сьогодні своєму куратору і доповіш
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03.03.2021 14:39
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Раз, два, три, ЗЕбильные дупы, пали!!!
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03.03.2021 14:37 Ответить
"даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство закрыть". СЕКУНДУ! А МОЖЕТ ПУСТЬ ЗЕБИЛЫ73 ОПЛАТЯТ ЭТОТ ЦИРК?
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03.03.2021 15:25 Ответить
А что это за сепаратистские мансы у ПЕС? Они хотят поссорить жителей двух братских районов - Печерского и Шевченковского?
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03.03.2021 14:38 Ответить
так сьогодні своєму куратору і доповіш
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03.03.2021 14:39 Ответить
А який у нього «куратор»?))) Асламбек в рило заїде і вся робота куратора)
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03.03.2021 14:57 Ответить
упс...
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03.03.2021 14:38 Ответить
А и.о. главы ДБР с трибуны ВР сегодня лил портновскую трель, что зуб даю, но мы по адресу обращаемся !
Короче, и этому портновскому прихвостню пришла труба !!!
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03.03.2021 14:38 Ответить
Петре, ​​дави цю наволоч!
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03.03.2021 14:42 Ответить
Можно подавать в суд по месту прописки и нерухомости,где он может проживать. А у Пэтрыка одно из имений аккурат у Лавры. Так шо район печерскей не куда
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03.03.2021 14:45 Ответить
а при пете всех неугодных судили именно в печерском...
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03.03.2021 14:47 Ответить
кого например ?
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03.03.2021 15:58 Ответить
В кожного свій кишеньковий суд- це усе, що треба знати про недоперереформовану суддівську гілку влади.
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03.03.2021 14:48 Ответить
скажіть, хіба можливо реформувати суд за кілька років ?
невже там нові особини з'явились ?
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03.03.2021 14:50 Ответить
Можливо домовитися про нові правила гри та майбутні реформи. Ну, якщо є бажання власне реформ. А не їх видимості.
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03.03.2021 14:53 Ответить
Знаєте, наприклад в медреформі також прослідковувалось бажання.
Але його виявилось замало. Одна людина проти всіх не встояла. Система все повернула на "круги своя" . В судовій галузі все ще гірше. Ні самі суди, ні теперішня влада не зацікавлені в реформах від слова взагалі. Багато в чому винні самі люди.
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03.03.2021 14:55 Ответить
Як і минула влада- тоді погоджуся.
Домовитися з суддями про реальні зміни можна було б- якби у можновладців було б реальне бажання створити з них незалежну гілку влади. От тільки нема цього бажання- бо тоді сидітимуть усі підряд.
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03.03.2021 15:04 Ответить
Та не можна з ними домовитись. Прийшов Портнов і вони знову там де і були.
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03.03.2021 15:16 Ответить
Бо до Портнова ніхто з ними і не домовлявся- просто ділили сфери впливу. А це не про реформи ТОЧНО!!!
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03.03.2021 15:24 Ответить
Про реформи - планували створити новий суд. Як і слідчі органи.
А цих поступово позбутись. Бо вони ні про що.
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03.03.2021 15:26 Ответить
Казали, що планували, не більше того. Нажаль.
Не вийде їх позбутися- з ними потрібно шукати компроміс.
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03.03.2021 15:28 Ответить
Я не сподіваюсь, що вони будуть судити чесно. На них вже ніде клейма поставити. Кінчені люди.
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03.03.2021 15:33 Ответить
Це підлітковий максималізм(про судити чесно)- а я кажу про реальні речі. Про те, що нам треба ПОБУДУВАТИ державу з усіма гілками влади. РЕАЛЬНУ державу, а не на папері.
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03.03.2021 15:42 Ответить
А я думаю, це поки не реально. Бо за зміни влади всі плюють на попередні домовленості та закони. В нас аваков грається в політику. Прокурор грається в політику. СБУ там же.
Суди не відстають. ЯКИМ чином це припинити ? Просто угоду підписати ? Та їм і так добре.
Народу плювати що в цих діячів обліко аморале. Фактично ми дозволяємо цей злочинний шабаш в країні. Лише суспільство своїм тиском може вкласти договір. Навіть не президент.
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03.03.2021 15:48 Ответить
Це було реально у 2014-не треба пояснювати, чому? А сьогодні так, час втрачено.
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03.03.2021 15:52 Ответить
А чому ? Бо в нас війна почалась. Треба було мати десять порошенків, щоб вони скрізь встигли.
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03.03.2021 15:56 Ответить
Не треба вивпрадань.
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03.03.2021 16:00 Ответить
Ви би краще зробили, я не сумніваюсь. Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду - Цензор.НЕТ 1011
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03.03.2021 16:03 Ответить
Я став би більшим диктатором, ніж Піночет. Краще це чи ні- не мені судити.
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03.03.2021 16:04 Ответить
До того ж, Порошенко прийшов на хвилі Майдану, після повалення тирана. Коли навіть думки про утиски кого небудь не допускалось. Може він і хотів би, але не ті часи для жорсткості були.
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03.03.2021 16:08 Ответить
Ви гадаєте, що мене тоді в Україні не було? Чи кому ці байки про запит суспільства призначені?
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03.03.2021 16:18 Ответить
Бо ви нічого реалістичного не запропонували. Тому я вам пояснила.
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03.03.2021 16:19 Ответить
Де не запропонував?
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03.03.2021 16:21 Ответить
Прикро, що запалу вистачило аж на рік.
Вам дещо більше.
Але ви також відступили.
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03.03.2021 15:57 Ответить
Кому на рік вистачило?
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03.03.2021 15:59 Ответить
Людям. І на війну і на реформи.
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03.03.2021 16:00 Ответить
Тобто вчергове у вас народ не такий, як треба... так нема іншого- робіть щось з цим.
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03.03.2021 16:01 Ответить
Вічна проблема...
Не хочуть виконувати закон. Навіть маску вдягнути не змусиш..
Які їм суди.. Ще почнуть пачками хабарників садити. Хто таке стерпить..
Ця влада навіть побоялась штрафувати за недотримання протиепідемічних заходів. То шо іще говорити..
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03.03.2021 16:05 Ответить
Ви розумієте, в чому саме полягає сенс демократії як методу керування державою?
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03.03.2021 16:19 Ответить
Беззаконня , хаос і клептократію так не називають.
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03.03.2021 16:20 Ответить
Пішов іврит вчити- ви далі якось тут самі Україною переймайтеся, без мене.
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03.03.2021 16:28 Ответить
То ви образились ? )))
Я спеціально перевірила, чи зреагуєте.
Гаразд. Вдалого навчання.
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03.03.2021 16:40 Ответить
"Киш".
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03.03.2021 16:48 Ответить
Та досить істерик.
Краще коньячку хильніть. У вас точно є.
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03.03.2021 16:50 Ответить
То не істеріть. Про моє ставлення до "сов'Єтчіков" нагадати?
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03.03.2021 16:52 Ответить
Дитячий садочок. А ще від образи відхрещувались.
Ось же приклад !
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03.03.2021 17:17 Ответить
Образитися можна лише на тих людей, які щось для вас значать- ви до них вже давно не відноситеся.
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03.03.2021 17:19 Ответить
Продовжуйте себе втішати...нюня.
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03.03.2021 17:42 Ответить
Поразку Порошенка ви сприйняли немов свою. Нерви не витримали і вирішили його викинути з пам'яті. Тому ви поспіхом перебігли до переможця, щоб позбутись тягаря невдачі.
Ви б могли, наприклад, зайняти нейтральну позицію щодо зеленського. Натомість вирішили його обожнювати, оминаючи антидержавницькі вчинки та всю шкоду, яку він наносить країні.
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03.03.2021 17:46 Ответить
В мене до ЗЕ таке саме ставлення, як і до демократії.
А От нейтрального ставлення до держави Україна в мене ніколи не буде- бо я присягу давав саме Україні.
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03.03.2021 18:04 Ответить
Я так аналізувала вашу поведінку. І мені здалось, що ви ніби ображений на батька син. Бо він не виконав ваші сподівання. Тому ви намагаєтесь обвинуватити його у своєму розчаруванні, очікуючи від наступника того ж самого. Хоча і бачите, що Зеленський навіть близько не стоїть по досягненнях з попередником - ні по реформах, ні у захисті суверенітету, ні у подальшому державотворенні та міжнародному авторитеті. Лише через образу ви відмовились захищати державу як мусили би.
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03.03.2021 15:32 Ответить
Ви можете рено мої пости на форумі Цензора- про мою поведінку ви не маєте ні найменшої уяви. Про який "захист держави", від якого я "відмовився", ви взагалі кажете?
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03.03.2021 15:45 Ответить
Маю уяву. І думаю, що не помилилась.
Ви ще потім пожалкуєте.
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03.03.2021 15:49 Ответить
Той, хто йде, ніколи не жалкує, що йде своїм Шляхом. А я таки ним йду.
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03.03.2021 15:53 Ответить
Рено*- аналізувати.
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03.03.2021 15:50 Ответить
Треба взагалі змінити кримінальне законодавство. Воно лишається пережитком совка.
Хіба, що зараз, найбільший захист отримує злочинець, а не постраждалий.
Наше суспільство замало вимагає від влади. Може критикує багато. Але не чутно єдиної вимоги. Запиту на чесні суди обмаль. Бо всі дають хабарі. В нас нечесні та брехливі люди. І треба починати з цього.
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03.03.2021 15:19 Ответить
При совку найбільший захист отримував злочинець? Ви про що взагалі?
Починати треба з себе- ніколи з цим не сперечався.
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03.03.2021 15:26 Ответить
Зараз. Я написала - ЗАРАЗ. Це не мої слова, а юристів, які тут дописують.
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03.03.2021 15:32 Ответить
Тоді це такі ж юристи, як з лайна куля. Бо "презумпція невинуватості"- це головне, на чому має триматися реальне правосуддя- а ці "юристи" називають це захистом злочинця.
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03.03.2021 15:49 Ответить
А ви знаєте, що в Європі для корупціонерів діє презумпція винуватості ?
Це би значно спростило життя і нам. Так що дещо все ж таки різниться.
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03.03.2021 15:54 Ответить
Не знаю і не вірю, що таке може бути- особливо в Европі.
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03.03.2021 16:03 Ответить
От і даремно. Якщо в податкового інспектора виникла нестиковка з прибутками та видатками, то майно конфіскується навіть без суду. Це Британія.
Саме тому їхні банки не мають таких наворочених сервісів, як у нас, бо там слідкують за грошима.
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03.03.2021 16:22 Ответить
Брехливим порохоботам було б варто почитати Bribery Act 2010 та з'ясувати значення суду у боротьбі з корупцією у Великобританії
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03.03.2021 21:02 Ответить
Сам ти брехливий. Спочатку з'ясуй, а потім тут розповідай.
Якщо в чиновника витрати перевищують зароблене , то його швидко пакують.
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03.03.2021 21:24 Ответить
Пане Єуген, ідіть у дупу.
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03.03.2021 14:58 Ответить
А ти там посунешся?)))
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03.03.2021 15:00 Ответить
Зрадофилы пританцовывают .Шатуны приплясывают.
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03.03.2021 14:49 Ответить
Сьогодні буде палати тупий собачій рот покидька портнова Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду - Цензор.НЕТ 900
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03.03.2021 14:53 Ответить
тУта у охранки Зели Йурыста подпольный кабинет с портными судьями
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03.03.2021 14:59 Ответить
О том, что юридический адрес ГБР остаётся Киев, ул. П. Мирного, 28 3 марта 2021 года, отвечая на вопросы народных депутатов, по время отчёта о работе за 2020 год с трибуны ВРУ заявил и. о. Директора ГБР Алексей Сухачев. Если здание ГБР Украины требует ремонта и в настоящее время пустует, то это не меняет ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА организации.
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03.03.2021 15:16 Ответить
Це дуже круто! І дуже дивно...
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03.03.2021 16:03 Ответить
Не ст.93 ЦПК, а ст. 93 ЦК - Цивільного кодексу, а не Цивільно-процесуального.
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03.03.2021 16:26 Ответить
 
 