Порядок списания грузовых вагонов требует серьезной доработки, - Европейская бизнес ассоциация

Предложенный Мининфраструктуры порядок списания грузовых вагонов должен быть доработан. Бизнес-сообщество против ограничения срока эксплуатации спецвагонов.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, опубликованном на сайте организации.

По оценке экспертов, очередная редакция проекта приказа, которым предлагается утвердить порядок установления запрета эксплуатации грузовых вагонов, не существенно отличается от предыдущих документов, обнародованных ранее Мининфраструктуры, и к которым у бизнеса было много замечаний.

В частности, эксперты подчеркнули: в обновленной редакции документа так же предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

"Сроки использования специализированных грузовых вагонов значительно ограничиваются. Это, по подсчетам компаний-членов ассоциации, приведет к значительному сокращению их количества в период до 2028 года, в том числе будет выведено из эксплуатации более 34% окатышевозов (вагоны для транспортировки кусков измельченного рудного концентрата, - ред). Специализированный подвижной состав является остродефицитным. По сути, использование таких вагонов является или безальтернативным, или ограниченно заменяемым", - отмечается в заявлении.

Кроме того, проект порядка устанавливает, что предельный срок службы грузового вагона рассчитывается по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона.

При этом не определяется процедура/порядок/критерии проведения таких испытаний, а также форма, сроки и кто конкретно должен формировать результат испытаний.

Несмотря на это, в EBA подчеркнули: проект приказа необходимо существенно доработать. В частности:

не вводить ограничения в отношении предельного срока службы для специализированных вагонов;

не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение по которым будет принято до момента вступления в силу проекта приказа, после завершения срока такого продления;

установить ограничения на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, а для цистерн - на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы;

установить срок продления срока службы грузового вагона после проведения капитального ремонта сроком на 5 лет.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Вместо этого в ведомстве предложили новую, "доработанную" редакцию проекта, которая на самом деле фактически не отличается от предыдущей версии.

Комментируя новый проект приказа, народный депутат Сергей Магера заявил, что власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов, и проект приказа до сих пор нуждается в серьезной доработке.