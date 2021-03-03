Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов
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Сегодня российские оккупанты из "народной милиции "ДНР", опубликовали заявление: "подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Упреждающий огонь означает по сути стрельбу в любой момент. Российские оккупанты и раньше так действовали, но боевые действия велись в ограниченных зонах контактных боев. Но теперь противник издал приказ, где открытие огня разрешается по всей линии фронта и в любой момент. Все мирные договоренности отброшены.
Россия, тем самым, подчеркнула, что никаких ограничений для новой эскалации боевых действий уже нет. По сути, ситуация на фронте вернулась туда же, где была на начало 2019 года. Ничего удивительного, с самого начала я писал много раз, что враг мириться не собирается, надо проводить реформы армии, чтобы снижать потери не за счет перемирия, а за счет профессионализма армии. Но никаких серьезных реформ ВСУ, направленных на повышение боеспособности, к сожалению, не происходит.
Президент обязан провести совещание СНБО, чтобы задать вопрос - какие реформы ВСУ, направленные на повышение боеспособности реализовывает Минобороны?" - заявил Бутусов.
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кум из бункера знает к кому обратиться:
требуйте от главнокомандующего снять санкции с кумовьев и выстрелы прекратятся...
вы сможете, вас 73%, вы сметёте
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я пам'ятаю обіцянку венедиктової його посадити
Посадити засцяв, то вже зібрався відпустити ?
Але ще ж інші невинні атовці сидять.
А так, всё нормально, как обычно... Что там ещё глаз моржовой ... говорило?
Що не так, розумако ? Ти вже ДНР визнав республікою ?