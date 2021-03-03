РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12680 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
22 786 67
обстрел (20252) Россия (91317) Донбасс (26945) Бутусов Юрий (3917) наемники РФ (2004)

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов

Сегодня российские оккупанты из "народной милиции "ДНР", опубликовали заявление: "подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Упреждающий огонь означает по сути стрельбу в любой момент. Российские оккупанты и раньше так действовали, но боевые действия велись в ограниченных зонах контактных боев. Но теперь противник издал приказ, где открытие огня разрешается по всей линии фронта и в любой момент. Все мирные договоренности отброшены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

Россия, тем самым, подчеркнула, что никаких ограничений для новой эскалации боевых действий уже нет. По сути, ситуация на фронте вернулась туда же, где была на начало 2019 года. Ничего удивительного, с самого начала я писал много раз, что враг мириться не собирается, надо проводить реформы армии, чтобы снижать потери не за счет перемирия, а за счет профессионализма армии. Но никаких серьезных реформ ВСУ, направленных на повышение боеспособности, к сожалению, не происходит.

Президент обязан провести совещание СНБО, чтобы задать вопрос - какие реформы ВСУ, направленные на повышение боеспособности реализовывает Минобороны?" - заявил Бутусов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
2014 -- у Главнокомандующего нет армии,
2021 -- у Армии нет главнокомандующего, одно трусливое недоразумение.

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4048
показать весь комментарий
03.03.2021 15:14
+33
Готовьте джавелины и ******
показать весь комментарий
03.03.2021 15:08
+25
Сто пудов зекретин и после этого будет перемиряться продолжать
показать весь комментарий
03.03.2021 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовьте джавелины и ******
показать весь комментарий
03.03.2021 15:08 Ответить
Они не стреляют шото эти джавелины.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:10 Ответить
Стугна в два раза дальше бьет..вот когда орда попрет ..тогда да
показать весь комментарий
03.03.2021 15:47 Ответить
Джавеліни по танках, а по снайперах визначати квадрат і випалювати напалмом, досить їм в очі заглядати.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:20 Ответить
Джевелинами по снайперам и миномётным батареям? Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8182
показать весь комментарий
03.03.2021 15:42 Ответить
джавелинами по кацапской артиллерии ? тут кацапы скорее от смеха погибнут ...
показать весь комментарий
03.03.2021 16:01 Ответить
Дорого херячить из джавелинов по консервным банкам. По моему если не ошибаюсь такой выстрел стоит где-то 40$ тис. Вот если орки попрут танками. Вот тогда эффективно. А так надёжней с дронов мины скидывать. Даже дрон камикадзе дешевле будет.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:11 Ответить
Почти в два раза дороже.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:04 Ответить
Сто пудов зекретин и после этого будет перемиряться продолжать
показать весь комментарий
03.03.2021 15:10 Ответить
Разводить будет...
показать весь комментарий
03.03.2021 16:08 Ответить
Идиоты(
показать весь комментарий
03.03.2021 15:10 Ответить
за кума!!! за куму!!!..
кум из бункера знает к кому обратиться:
требуйте от главнокомандующего снять санкции с кумовьев и выстрелы прекратятся...
вы сможете, вас 73%, вы сметёте
показать весь комментарий
03.03.2021 15:29 Ответить
Интересно, когда мы дождемся разрешения на адекватный ответ от нашего "миротворца-разведуна", любителя куда-то смотреть?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:11 Ответить
Ему не до этого, вот что ему важнее:
"Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый", - вакцинированный Зеленский призвал всех делать прививки от COVID-19.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:20 Ответить
Ватаны,мажте жопы скипидаром!Степан Андреевич Бандера уже идёт за вашими никчёмными душонками....
показать весь комментарий
03.03.2021 15:12 Ответить
2014 -- у Главнокомандующего нет армии,
2021 -- у Армии нет главнокомандующего, одно трусливое недоразумение.

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4048
показать весь комментарий
03.03.2021 15:14 Ответить
связь улавливаете? мертведчук под санкциями и он обещал обострение... вот оно и наступило, а зеНелох думает что все норм у него... ну ну, скоро сборы по Стерненко...
показать весь комментарий
03.03.2021 15:14 Ответить
Бубочка дал обещание отпустить Стерненко
показать весь комментарий
03.03.2021 15:19 Ответить
коли ?
я пам'ятаю обіцянку венедиктової його посадити
показать весь комментарий
03.03.2021 15:23 Ответить
Тобто він буде тиснути на суд ?
Посадити засцяв, то вже зібрався відпустити ?
Але ще ж інші невинні атовці сидять.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:42 Ответить
Він же кум, і знає, коли буде "обострєніє".
показать весь комментарий
03.03.2021 16:25 Ответить
Треба завербувати мертвечука на подвійне шпигунство, щоб сповістив нам, коли чекати широкомасштабного наступу.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:28 Ответить
надо срочно заглянуть путину в глаза
показать весь комментарий
03.03.2021 15:15 Ответить
Пришла пора опробовать "Джавелины" и " Байрокатары"
показать весь комментарий
03.03.2021 15:16 Ответить
а что ещё можно было ожидать от *****, что янелох?
А так, всё нормально, как обычно... Что там ещё глаз моржовой ... говорило?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:17 Ответить
Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе/ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.- Шефир./ Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:17 Ответить
А може треба ставити питання про повернення ЗСУ на позиції до т.з. "розведення"?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:17 Ответить
Повернутися на позиції тепер можна тільки військовим штурмом і заново рити окопи. Ті позиції вже тю-тю.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:38 Ответить
де він таке визнав ?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:22 Ответить
Да уж, логика так и прет. Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2118 А кроме заглавия прочитать еще текст слабо?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:29 Ответить
Где это написано? В какой реальности или в каком воспаленном воображении? И у нас есть только Раша-параша. Не пались так тупо, служивый.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:33 Ответить
там ерефійські найманці і командування рулить. Ви хіба про це не знали?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:35 Ответить
ДНР це вигадка кацапії. А для нас це окупована росіїю Донецька область.
Що не так, розумако ? Ти вже ДНР визнав республікою ?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:43 Ответить
А хіба ж ні? Знімайте вже рожеві окуляри і розкрийте очі поширше. ДНР і ЛНР існують за російські гроші і на майже повному утриманні Росії, як і Придністров'я. Керівництво, фінансування, політика, правосуддя -- все за рахунок Росії, навіть пенсії платять звідти. Паспортизують, русифікують школярів... Російська армія, зброя, російський прапор поряд з "республіканським. Цього мало, щоб зрозуміти?
показать весь комментарий
03.03.2021 16:51 Ответить
Путін заявляв з кремля, що будуть обострения, хоч і не пов'язував це з закриттям каналів ТБ.
показать весь комментарий
03.03.2021 17:01 Ответить
Рюзьгє, бояри обпився?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:26 Ответить
А увидеть "... российские оккупанты..." религия не позволяет?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:28 Ответить
А сказать то что хотел? Или абы бзднуть? В новости все четко написано. И кремль в Украине принято писать с маленькой, служивый. Не пались так тупо.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:32 Ответить
Вооруженные формирования одеты в русскую форму , вооружены русским оружием и техникой, снабжаются из московии, получают жалование в русских срублях. Чья же это армия?
показать весь комментарий
03.03.2021 17:01 Ответить
Ті території є окупованими расєєю. Невже складно зрозуміти просту логіку речей?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:58 Ответить
ЗЕ пора на зпасной аэродром, РФ называется, можеш не успеть, все остальные тебя выдадут
показать весь комментарий
03.03.2021 15:25 Ответить
Украина обязана ввес визовый режим!!!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 15:26 Ответить
і що? зелена шмаркля дарма відводила війська? виходить він здавав території і наживався на війні? ублюдок коронавірусний
показать весь комментарий
03.03.2021 15:26 Ответить
а что, теперь таки будет визовый режим?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:31 Ответить
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач!" (с) Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 187
показать весь комментарий
03.03.2021 15:40 Ответить
Пора проверить снайперские " Аллигаторы". И вымочить снайперов врага с безопасного расстояния.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:52 Ответить
Аллигаторы ни разу не снайперские.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:06 Ответить
Лол, ну и заголовок желтушный їй богу.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:53 Ответить
Заголовок отражает действительность.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:02 Ответить
Выдайте говнокамандывающему памперсы с лампасами.
показать весь комментарий
03.03.2021 16:05 Ответить
Нам бы туда военизированные подразделения ООН направить. А потом на провокации отвечать градами... Выжженное полое так выжженное. А заодно показать "мирному населению Донбаса" что такое настоящий арт. обстрел...
показать весь комментарий
03.03.2021 16:14 Ответить
Це якими градами відповідати - тими що в Калинівці вибухнули , чи тими що раніше в Балаклії та Новобогданівці ? Ракети для РСЗВ , на жаль, як гриби , після дощу не ростуть (( а міноборони аж ДЕВ"ЯНОСТО штук нових закупило , з такими презиком і обороняльним міністром незабаром у відповідь на кацапські обстріли нашим військовим доведеться лозинками махати ((
показать весь комментарий
03.03.2021 18:36 Ответить
Питання не до мене якими градами. Я кажу як би було непогано. Зрозуміло що в нас зараз шапіто у владі. Але ж маю надію. Тільки це і залишається.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:52 Ответить
Та у мене ніяких претензій до Вас , то так - крик душі ! Воно он на сході з голим пупиком щепилося , тепер візьме шприцика і побіжить кацапам очі колоти ((( можна і автомати у хлопців забирати , зєля сам усіх врагов члєном повбиває (((
показать весь комментарий
03.03.2021 19:02 Ответить
Уверен что власть к этому не готова.... Сейчас Зеля выдаст заявление что это всё провокация и тд. Наше правительство просто мрази, которые действуют далеко не в интересах Украины..... Вот и все
показать весь комментарий
03.03.2021 16:36 Ответить
Закупка просроченных снарядов-как вам такая реформа?
показать весь комментарий
03.03.2021 19:06 Ответить
по крайней мере зе-придурки перестанут носиться с идеей о разведении войск....
показать весь комментарий
03.03.2021 19:20 Ответить
І не сподівайтеся, дурень писану торбу не покине.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:03 Ответить
Юрій Бутусов усе ще радник міноборони? - Якщо так, тоді чому реформи не проводить?
показать весь комментарий
04.03.2021 01:36 Ответить
 
 