Стволовые клетки против COVID-19: украинские ученые нашли эффективный способ восстановления пораженных коронавирусом легких
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Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины заявил о том, что тяжелую коронавирусную пневмонию, а именно так называемый цитокиновый шторм, можно лечить с помощью стволовых клеток. К такому выводу украинские ученые пришли по результатам первой фазы клинических исследований.
Об этом Институт сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У нас хорошая новость: получены результаты первого этапа клинических исследований по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно т.н. цитокинового шторма стволовыми клетками", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в исследование были включены 13 пациентов (мужчины в возрасте от 36 до 73 лет) с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни: "На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четверых из 13 пациентов. На 24 неделю у пациентов по результатам КТ отмечаем положительную динамику восстановления легких, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования легких на 8 неделе".
"Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - объясняет старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, к.б. н. Владимир Шаблий.
Под его руководством в Институте молекулярной биологии на базе лаборатории биосинтеза нуклеиновых кислот выполняется научное исследование "Изучение состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем у больных с пневмонией COVID-19 после трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток". Проект получил поддержку Национального фонда исследований.
"Суть этого проекта заключается в исследовании уровня различных биомаркеров у больных с пневмонией COVID-19, которые лечились фармакологическими препаратами в соответствии с утвержденным протоколом МЗ (контрольная группа) и дополнительно путем трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (экспериментальная группа пациентов).
Мезенхимальные стволовые клетки вводили внутривенно трижды в дозе 1 млн клеток на 1 кг веса пациента.
Клиническое исследование "Лечение коронавирусной COVID-19 пневмонии (возбудитель SARS-CoV-2) криоконсервированными аллогенными мультипотентными мезенхимальными стволовыми клетками плаценты и пуповины" проводится при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Клеточные препараты изготовлены биотехнологической лабораторией Института клеточной терапии в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.
В Институте подчеркнули, что в разных странах мира ученые экспериментируют с таким методом восстановления искалеченных коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые.
"Способность мезенхимальных стволовых клеток подавлять высвобождение провоспалительных цитокинов является особенно ценной при коронавирусной пневмонии, тяжесть которой обусловлена так называемым "цитокиновым штормом". Под термином "цитокиновый шторм" понимают, что активированные SARS-CoV-2 собственные иммунокомпетентные клетки в избытке выделяют биологически активные вещества, вызывающие патологическое воспаление как ткани легких, так и других органов, повышают проницаемость сосудов, что впоследствии способствует развитию фиброза легких.
Сейчас, как отмечает Владимир Шаблий, речь идет о первом этапе клинических испытаний.
"Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности данного метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года, - объясняет ученый. - Мы должны сравнить отдаленные результаты эффективности применения стволовых клеток с методом лечения, утвержденным протоколом Минздрава. Данные наблюдения на 24-ю неделю после введения позволяют сделать вывод, что метод применения стволовых клеток является не только безопасным, не наблюдалось никаких нежелательных явлений, но и эффективным как в скорости выздоровления пациентов, так и в предупреждении развития фиброза легких".
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наросте хтозна шо безконтрольно
лучше би вакцину купили
Мутная история.
А почему не имплантация?
О стволовых клетках знаю не мало. У меня друг активно изучал и экспериментировал в начале 2000. Даже мне предлагал поучаствовать в лечениях и омоложениях. Уехал в США, и через год забросил эту тему. Дело хорошее но с непредсказуемым результатом. Особенно если клетки чужие.
Як уже відомо лікування плазмою крові не дало позитивного результату, тепер пропонують стволові клітини. Цікаво, скільки коштує таке лікування?
"Live stem cells are allowed by the FDA under 2 sections of the Public Health Service Act (Section 351 and 361) which provides the authority for FDA to establish regulatory requirements for marketing traditional biologics and human cells, tissues, and cellular and tissue-based products."
То же в ЕС
https://www.ema.europa.eu/en/news/stem-cell-therapy-treatments
Вы скорее всего спутали с опытами над эмбрионом человека. Это запрещено.