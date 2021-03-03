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Стволовые клетки против COVID-19: украинские ученые нашли эффективный способ восстановления пораженных коронавирусом легких

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Стволовые клетки против COVID-19: украинские ученые нашли эффективный способ восстановления пораженных коронавирусом легких

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины заявил о том, что тяжелую коронавирусную пневмонию, а именно так называемый цитокиновый шторм, можно лечить с помощью стволовых клеток. К такому выводу украинские ученые пришли по результатам первой фазы клинических исследований.

Об этом Институт сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У нас хорошая новость: получены результаты первого этапа клинических исследований по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии, а именно т.н. цитокинового шторма стволовыми клетками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в исследование были включены 13 пациентов (мужчины в возрасте от 36 до 73 лет) с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни: "На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у четверых из 13 пациентов. На 24 неделю у пациентов по результатам КТ отмечаем положительную динамику восстановления легких, только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, не получавших клеточной терапии, один человек умер, а у семи возникли проявления фиброзирования легких на 8 неделе".

"Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - объясняет старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАНУ, к.б. н. Владимир Шаблий.

Под его руководством в Институте молекулярной биологии на базе лаборатории биосинтеза нуклеиновых кислот выполняется научное исследование "Изучение состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем у больных с пневмонией COVID-19 после трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток". Проект получил поддержку Национального фонда исследований.

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"Суть этого проекта заключается в исследовании уровня различных биомаркеров у больных с пневмонией COVID-19, которые лечились фармакологическими препаратами в соответствии с утвержденным протоколом МЗ (контрольная группа) и дополнительно путем трансплантации криоконсервированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (экспериментальная группа пациентов).

Мезенхимальные стволовые клетки вводили внутривенно трижды в дозе 1 млн клеток на 1 кг веса пациента.

Клиническое исследование "Лечение коронавирусной COVID-19 пневмонии (возбудитель SARS-CoV-2) криоконсервированными аллогенными мультипотентными мезенхимальными стволовыми клетками плаценты и пуповины" проводится при участии Института клеточной терапии в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Клеточные препараты изготовлены биотехнологической лабораторией Института клеточной терапии в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

В Институте подчеркнули, что в разных странах мира ученые экспериментируют с таким методом восстановления искалеченных коронавирусом легких. В Украине же подобные исследования проводятся впервые.

"Способность мезенхимальных стволовых клеток подавлять высвобождение провоспалительных цитокинов является особенно ценной при коронавирусной пневмонии, тяжесть которой обусловлена ​​так называемым "цитокиновым штормом". Под термином "цитокиновый шторм" понимают, что активированные SARS-CoV-2 собственные иммунокомпетентные клетки в избытке выделяют биологически активные вещества, вызывающие патологическое воспаление как ткани легких, так и других органов, повышают проницаемость сосудов, что впоследствии способствует развитию фиброза легких.

Сейчас, как отмечает Владимир Шаблий, речь идет о первом этапе клинических испытаний.

"Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности данного метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года, - объясняет ученый. - Мы должны сравнить отдаленные результаты эффективности применения стволовых клеток с методом лечения, утвержденным протоколом Минздрава. Данные наблюдения на 24-ю неделю после введения позволяют сделать вывод, что метод применения стволовых клеток является не только безопасным, не наблюдалось никаких нежелательных явлений, но и эффективным как в скорости выздоровления пациентов, так и в предупреждении развития фиброза легких".
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Топ комментарии
+10
А шо вы хотели, если он даже в заявлении, что он не лох, соврал...
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03.03.2021 15:40
+9
І коли їм тепер чекати онкології?
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03.03.2021 15:23
+9
Эта вакцина уже есть, только она из Колумбии и быстро вызывает привыкание!
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03.03.2021 15:53
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І коли їм тепер чекати онкології?
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03.03.2021 15:23 Ответить
так, це дуже небезпечно.
наросте хтозна шо безконтрольно
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03.03.2021 15:25 Ответить
оно то конечно да! но нет!
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03.03.2021 15:27 Ответить
Діра в бюджеті наросте і не більше
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03.03.2021 15:34 Ответить
то подорожник то стволовые клетки следующие будет камни с марса ?
лучше би вакцину купили
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03.03.2021 20:30 Ответить
Сразу как дойдешь до края Земли.
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03.03.2021 19:39 Ответить
Бажаєте це обговорити, колега?
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03.03.2021 19:44 Ответить
т.е. обещанной преЗЕ украинской найкращей вакцины как бы... не судьба ))))
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03.03.2021 15:29 Ответить
А шо вы хотели, если он даже в заявлении, что он не лох, соврал...
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03.03.2021 15:40 Ответить
Эта вакцина уже есть, только она из Колумбии и быстро вызывает привыкание!
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03.03.2021 15:53 Ответить
как обично купят китайскую синтетику )
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03.03.2021 20:24 Ответить
Ну на папері і я можу створити! Спочатку створюємо, потім отримуємо гроші на дослідження, а потім висновок експертів що воно недофінансувалось!
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03.03.2021 15:33 Ответить
Отличные новости, ждем продолжения исследований))
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03.03.2021 15:33 Ответить
Новости отличные, но немного смущает, что профиль Института молекулярной биологии и генетики - молекулярная биология и генетика. А в этом методе ни одного, ни другого нет. Да и клиники своей у ИМБиГа нет.
Мутная история.
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03.03.2021 15:59 Ответить
Будем посмотреть.
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03.03.2021 16:01 Ответить
А скільки коштує така процедура? Пересічному українцю все одно смерть.
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03.03.2021 15:37 Ответить
Интересно сколько в НАН академиков, которые получили звания без знакомств и взяток... видел я одного академика, который машиной перегородил пешеходный переход.... по матушке выражался ну совсем ни как академик и вёл себя так, как будто он только что со встречи с Христом, который его своим замом сделал и все вокруг ему должны, патамушо оно академик!
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03.03.2021 15:47 Ответить
Это про этого академика?
Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 4960
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03.03.2021 16:01 Ответить
Стволовые клетки? Серьезно?
А почему не имплантация?
Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 2557
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03.03.2021 15:53 Ответить
Просто идея с пересадкой легких в НАН никому ещё в голову не пришла...
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03.03.2021 15:54 Ответить
Т-с-с, не подсказывайте.
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04.03.2021 08:48 Ответить
Прочитайте о стволовых клетках, о них в своё время очень много писали и говорили например: https://www.cryo-cell.com/cord-blood/about-stem-cells-ru. Думаю, что это не будет вас так веселить.
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03.03.2021 16:19 Ответить
Это не смешно! Шутка насчет имплантации легких, а то наши умельцы примут за идею.
О стволовых клетках знаю не мало. У меня друг активно изучал и экспериментировал в начале 2000. Даже мне предлагал поучаствовать в лечениях и омоложениях. Уехал в США, и через год забросил эту тему. Дело хорошее но с непредсказуемым результатом. Особенно если клетки чужие.
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04.03.2021 08:47 Ответить
возьмут стволовые клетки у депутатов европейской солидарности, у гончаренко -все и пересадят народу,
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03.03.2021 15:59 Ответить
А бы не мозги Арахании. Зебильное, ты лучше чем тут на дерьмо исходить, подмывался. Сейчас вас за "рапиры" во все щели иметь будут. И Гончаренко в том числе
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03.03.2021 16:04 Ответить
Так вроде ж израильтяне месяца три назад об этом уже хвастались. Не буду однозначно заявлять, бо не помню точно кто именно...
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03.03.2021 16:01 Ответить
Увы, но это стоит тысячи долларов. Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 2509
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03.03.2021 16:05 Ответить
Наші пенсіонери потягнуть Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 1289
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03.03.2021 16:39 Ответить
В Європі, США, Канаді не проводять досліджень з стволовими клітинами, тим більше їх застосування. Хто бажає отримати лікування стволовими клітинами, то їдуть в Китай.

Як уже відомо лікування плазмою крові не дало позитивного результату, тепер пропонують стволові клітини. Цікаво, скільки коштує таке лікування?
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03.03.2021 16:38 Ответить
Вранье. И исследования проводятся и есть аппрувнутые FDA stem cell терапии

"Live stem cells are allowed by the FDA under 2 sections of the Public Health Service Act (Section 351 and 361) which provides the authority for FDA to establish regulatory requirements for marketing traditional biologics and human cells, tissues, and cellular and tissue-based products."

То же в ЕС
https://www.ema.europa.eu/en/news/stem-cell-therapy-treatments

Вы скорее всего спутали с опытами над эмбрионом человека. Это запрещено.
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03.03.2021 19:50 Ответить
Цій новині поставив лайк, бо знаю що в Україні Є багато талановитих вчених, лікарів, не розкручених, не пропіарених, але які нічим не поступаються закордонним.
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03.03.2021 17:33 Ответить
Це - небезпечно. Може, я відстала від останніх тенденцій, але вже давно писали, що вони провокують онко. І випадків було достатньо. Пробували їх використовувати для омолодження.
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03.03.2021 18:45 Ответить
Головне, що шукають вихід. І не зациклюються лише на вакцинації. Он, уряд Мадагаскару пропонує свої ліки, які вважає ефективними і вже постачає дружнім їм країнам. Згадую, колись на дверях кабінету мого начальника /зсередини/ був жартівливий напис, який кожен відвідувач мимоволі читав виходячи від нього, «ВИХІД ЗАВЖДИ Є». Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 9103
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03.03.2021 19:01 Ответить
Каким образом стволовые клетки, попадая в организм через кровь, «знают», что им нужно восстанавливать легочную ткань, которая уже повреждена? Почему, они не попадают к другому поврежденному в этом же организме, органу - например, мозг, или щитовидка и т.д.? А, если в этом организме есть уже злокачественное образование, которое еще не обнаружено - чио тогда? Быстрый конец?
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03.03.2021 17:36 Ответить
Ой, эти клетки давно модная тема, не свежо!
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03.03.2021 18:50 Ответить
Любое исследование ни хорошо ни плохо.В принципе,применение стволовых клеток логично.Результат будет только без ажиотажа,только трудоемкий процесс тестирования и анализа.Не обязательно будет успех,но надо пытаться.Это даже не совсем лечение, а попытка восстановления легочной ткани.Онкологию можно нагулять и обычными лекарствами.Все яд и все лекарство.
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03.03.2021 21:16 Ответить
второй гиперлуп. первый напомню был от сказочника омельяна
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03.03.2021 21:58 Ответить
Изобретать лекарство от ковида - дело неблагодарное. За него заплатят лишь только заболевшие и полностью выздоровевшие. За вакцину же заплатят все, даже если она - полное фуфло.
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04.03.2021 01:25 Ответить
 
 