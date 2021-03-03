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Новости За рубежом
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Россия (91317) санкции (10624) США (23212) Псаки (168)

Вашингтон не стремится перезапустить отношения с Москвой: они по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вашингтон не стремится перезапустить отношения с Москвой: они по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому, - Белый дом

США осознают, что введенные во вторник санкции против России не решат все проблемы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодняшнее объявление было сделано в координации с ЕС, мы не воспринимаем эти санкции как способ решения всех проблем", - сказала Псаки на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации", - отметила она.

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Пресс-секретарь также указала, что администрация США "продолжает процесс рассмотрения возможности предпринять новые шаги в ответ на действия России".

Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся также против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.
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Бедный тот северный поток 2 https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-sudna-kotoroe-stroit-gazoprovod-severnyy-potok-2
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03.03.2021 16:23 Ответить



Kavkaz Center

@newkc14

·12 мин

Экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров «Роснефти», сообщает ТАСС. Эта та, с которой Путин танцевал. Европа - эта старая, продажная потаскуха.
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03.03.2021 16:26 Ответить
Да к сожалению. В своё время взрастили Гитлера, заигрывая с ним. Теперь вот с ****** панькаются...
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03.03.2021 16:34 Ответить
Потерпим . Но готовы ли вы кормить орду после развала ножками Байдена , чтобы они не расползлись по всей планете ?
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03.03.2021 16:26 Ответить
Зачем кормить? Вы видели, чтоб кто-то кормил тараканов, чтоб они куда-то там не расползлись?
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03.03.2021 16:30 Ответить
только салюппэ мордве пологается. харчей им больше никто не пошлет.
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03.03.2021 16:55 Ответить
"А в это время глубоко в бункере х-йло отчаянно оттягивало свой конец..." (с)
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03.03.2021 16:29 Ответить
Хватит уже перезапусков, после нападения РФ на Грузию уже Обама "перезапускал"...

Вашингтон не прагне перезапустити відносини з Москвою: вони й надалі будуть для нас викликом, ми готові до цього, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1487
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03.03.2021 16:34 Ответить
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви, свідчать,що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження.
Зазвичай, керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку.
Що це означає, гадаю, ви розумієте!!
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03.03.2021 17:15 Ответить
 
 