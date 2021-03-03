Вашингтон не стремится перезапустить отношения с Москвой: они по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому, - Белый дом

США осознают, что введенные во вторник санкции против России не решат все проблемы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодняшнее объявление было сделано в координации с ЕС, мы не воспринимаем эти санкции как способ решения всех проблем", - сказала Псаки на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации", - отметила она.

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Пресс-секретарь также указала, что администрация США "продолжает процесс рассмотрения возможности предпринять новые шаги в ответ на действия России".

Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова. Согласно опубликованному списку Минфина, ограничительные меры вводятся также против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.