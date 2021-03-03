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Новости Политика Украины
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суд (24704) Шевченко Евгений (141) Венедиктова (727) Янина Соколова (24)

Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на журналистку Янину Соколову и гостя ее студии агента НАБУ Евгения Шевченко.

Об этом сообщила Соколова и Шевченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".

В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников". Шевченко также утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

Соколова отметила, что ей "странно видеть иск госпожи генпрокурорки против нее как против журналиста".

"Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", - отметила Соколова.

Соколова также обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио". Истцом указана Ирина Венедиктова.

Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко 01

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Топ комментарии
+123
А давайте будемо діяти по методу Венедіктової - нехай вона у суді доказує, що не брала хабар. )))
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03.03.2021 16:36
+108
А шо там с не задекларированными часиками за 10 тысяч у.е. - тикают?
П.С. Сама ж в суд не придёт - пришлёт портновского адвоката.....
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03.03.2021 16:31
+64
- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
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03.03.2021 16:44
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Сидела в Харькове в юрке чмурила студентов дорого ,нет стала прокуроркой теперь отгребай за холуйство
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03.03.2021 18:02 Ответить
Лярві хочеться побути потерпілою.
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03.03.2021 18:08 Ответить
Пропоную користувачам ідею: поставити Бутусову пам'ятник за життя. Без "бе". Більше, ніж пан, для української open space нашої журналістики, не зробив жоден(-на). Забаньте мене ще раз за таку тезу, залишусь тієї ж думки. Я не продажний, як 95% порохоботів на сайті
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03.03.2021 18:09 Ответить
Вихідці з Харківсьої мафії пєрєвозбуждєни - Чорт інтерв"ю наліво-направо, Лярва судиться з блогерами.
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03.03.2021 18:10 Ответить
Яке прикре самогубство.
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03.03.2021 18:31 Ответить
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:26 Ответить
Действительно, не за спасибо же эта гнида топит это дело. Ну и репутация сама за себя говорит.
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03.03.2021 18:39 Ответить
Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 4985 Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 941
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03.03.2021 18:42 Ответить
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна 30 років не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:27 Ответить
Эта пирания тут воды намутит. Баба ген прокурор, еще и с такими чертами лица. Да у нее на роже написано "каток" по головам как по кочкам скачет. Ей яйца не нужны что бы париться за чужие. Толи еще будет.
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03.03.2021 18:44 Ответить
Только позировать для скульптуры совковой девушки с веслом для парка кацапетовки
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03.03.2021 21:08 Ответить
а ты, Венедиктова, иди в суд и сама доказывай свою невИнность..
нечего честных и принципиальных людей дёргать, используя служебное положения "очка государева"..
ты же так Пороху советовала.. вот и доказывай сама, в окружении пещерных судей, что ты не верблюдь..
а если виновата, пойдёшь в тюрьму? рукавицы и трусы шить?.. понятно, что нет - бо у твоего карманного судьи уже есть, несколько разных, готовых уже, вердиктов суда, без самого ещё суда..
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03.03.2021 18:51 Ответить
У генпрокурорши познания в юриспурденции на уровне начальных классов средней школы
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03.03.2021 18:51 Ответить
Не правда! На рівні припіздента- видно однаково вчились.Дипломи купили, а на знання ...і так піде!
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03.03.2021 19:04 Ответить
_Пожалуйста - я вас умоляю! - не несите херню и вздор! Вы правда думаете что она всё это творит не по злонамеренности, а просто из-за низкой квалификации? Да ну нахер!
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03.03.2021 20:02 Ответить
Низкая квалификация допускает злонамеренность, херню и вздор!
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03.03.2021 20:15 Ответить
Да - она это творит по злонамеренности.
Но из-за крайне низкой квалификации она это творит крайне тупо.

("низкой квалификации" - это пипец какой комплимент ей и ишаку, учитывая их полный длббзм)
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03.03.2021 23:11 Ответить
_Я против своего обыкновения что-то решил крепко не выражаться. Не знаю что на меня нашло... минута слабости.
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03.03.2021 23:14 Ответить
Эта Козлина Соколова вообще берега попутала..., решила, что она круче варёного яйца!
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03.03.2021 19:10 Ответить
Здринси на-куй зембіцил!
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03.03.2021 20:34 Ответить
Пытался...! Но там ты сидишь....
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04.03.2021 11:00 Ответить
Організми на прикормі у різних кланів олігархату намагаються довести хазяям, хто з них краще пайку відробляє. Гидотні персонажі.
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03.03.2021 19:22 Ответить
За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно". Джерело: https://censor.net/ua/n3251244

Авжеж, СОРОМНО. Ні дня без ґвалту, кіпішу, хуцпи, роздягання, тренажерів, гундосиків... І брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, чемпіони по ковіду, дорогам, оманам... От знову, СРОЧНО! ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО ВЗЯЛИ НА КРАЖЕ АРМИИ, СХЕМА НА 48 МЛН ГРН, СБУ НАБУ ГДЕ ВЫ?
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03.03.2021 19:25 Ответить
просто это месть Соколовой за ее разоблачительные передачи - достала она уже всех чиновников, ОПЗЖоповцев
20.12 2020 Лукаш обозвала самыми мерзкими словами Зелю в прямом эфире - и ей за это ничего небыло - ибо покровитель Портянкин.
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03.03.2021 22:27 Ответить
ушла венедиктова... не терпит ее Земля...
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03.03.2021 20:02 Ответить
"Ока гасударєве" щось бомбануло... Що, жареним запахло?
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03.03.2021 20:09 Ответить
почему эта тварь Кузьмин не под арестом?и это постят кацапские пропагандоны а СБУ и Венедиктова не действуют

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» обвинил украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. Трансляция доступна на YouTube.
Он пояснил, что все чаще в эфире главных телеканалов страны из уст ее руководства звучат призывы «убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то». «А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?» - спросил Кузьмин.
По его словам, Киев уже давно готовится к реальной войне, о чем говорит не только информационная повестка, но заявления украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
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03.03.2021 20:13 Ответить
-
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.

Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
$
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03.03.2021 20:20 Ответить
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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03.03.2021 20:25 Ответить
все таки Украина удивительная страна: каждый раз смотришь на генпрокурвора и думаешь, что хуже быть не может, что пшонка это дно, что франкфуртского алкаша-комсомольца никто не переплюнет. но тут приходит бенедиктовна...
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03.03.2021 20:28 Ответить
А покажи(фото,відео) , як ти наливав , або як Луценко пив у Франкфурті . Не можеш - то не пи..и .
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03.03.2021 20:53 Ответить
прежде, чем целовать в жопу ублюдочное существо по имени юГик, запомни, Гугл помнит почти все, как и многие люди: юГик здесь.
зы если ты, чмо, владеешь немецким, в чем я сомневаюсь, то можешь посмотреть в архивах Bild и видео задержания этого позорного бухого картавого ублюдка с его не менее бухим вы#лядком сынком.
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03.03.2021 21:44 Ответить
Ти ще вікіпєдію почитати порадь . Про знання мов не тобі патякати - ти Українську не можеш вивчити . Ну і коли нічого не можеш довести і просто починаєш ображати того , хто не може тобі відповісти(ти ж за клавіатурою , герой!)- істино рускій підхід ! Ти так воюєш , як ваші дєдиваєвалі , засранець .
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04.03.2021 06:19 Ответить
Да к сожалению прокуроры у нас все ХУЖЕ и ХУЖЕ Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 9734
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03.03.2021 20:54 Ответить
Просто путают понятия "прокурор" и "прокуратор", "судочинство" и "бесчинство", "человек" и "персонаж". Пока "Лёни Голубковы" и им подобные персонажи не выветрится из больных мозгов "лохтората" так будет всегда.
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04.03.2021 17:46 Ответить
Этой оголтелой ДУра-проКУРОР кур пасти!
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03.03.2021 21:06 Ответить
видиться, що злочевський вимагає гроші назад. 6 лямів викинув в на вітер, довірився шалтай-болтай. Харківського гангстера за 5 хотіли вбити. а тут шість. Це був дебют, а потім був Яценко. Цікаво, він дав наперед чи потім вже в австрії. І знову диктівна (дикта - це назва в народі фанери в 30 роках) опростоволосилась.Знову проявила ініціативу, щось там підписувала. По хронометру діяли. Однак попутали часові пояси і літак посадили. З пшонки прокурори тільки і "закривали" справи виключно за гроші. А як в рейху закінчилась карєра чайки, генпрокурора. Вони разом з бастрикіним облюбували північний кавказ. Кунаки їх всіляко обхажували, всі лаврушники свої, однак коли одне сімейство крупно обікрало Газпром (читай ВВП) то чайку та бастрикіна послали в госдуму арештовувати члена цього сімейства-депутата госдуми. Прийшов, арештував і чайки немає. Так і суд за позовом диктівни потрібно транслювати в прямому ефірі, без к упюр Цікаво, а суд піде на це
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03.03.2021 21:08 Ответить
У зеленых видно весь помет дефективный. Все щенки женского рода с мутациями и слабоумием. Мужского просто без яиц и слепые.
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03.03.2021 21:11 Ответить
почему доси венедиктова не отвечает за коррупцию (мат.помощь 700.000 ее мужу при увольнении/заново устройству)?
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03.03.2021 21:33 Ответить
Потому что схема легальная, узаконенная, при шоколадке так же бабло из бюджета вытягивали чинуши, насколько я помню полторак вроде такой же финт ушами провернул. Тут больше вопросов к законодателям и откровенно коррупционным законам прописанным под чинуш. Хотя это не отменяет того факта, что венедиктова продажная крыса и скорее всего Шевченко на ее счет прав, а так же отсутствие минимально необходимой квалификации у этой курицы для работы ее в прокуратуре вообще, не говоря уже про должность генпрокурора.
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03.03.2021 21:49 Ответить
И это тупое животное у нас типа генпрокурор??? Да картавый югик луценко на ее фоне просто супер профессионал.
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03.03.2021 21:44 Ответить
Москальське рило предків нікуди з неї не поділось.З допомогою цієї тупої нахабної ляльки почалась боротьба з українською контрпропагандою.Сьогодні кожен українець мусить бути "Стерненком" для режиму злодіїв.
https://www.youtube.com/watch?v=bakGaSEuvLA&t=1382s
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03.03.2021 21:47 Ответить
О, Печерський суд. У Вєнєдіктової перша заявка на побєду.

До речі, такі прізвища як Вєнєдіктова, давали у радянських дитбудинках діткам, батьків яких було позбавлено батьківських прав.
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03.03.2021 21:56 Ответить
Ця венедиктова мені дуже нагадує мою колишню вчительку української мови та літератури у школі - як по фізіономії, так і по поведінці. Всі учні (окрім молодших класів) називали її "крисою". Всі її ненавиділи. Як педагог вона була професіоналом, як людина - гниле сміття та повне лайно. Обожнювала вона погорланити на дітей за будь-яку дрібницю, щедро поливаючи слиною довкілля. Інколи навіть з матюками...

Добре, що в цієї "криси" наш клас провчився всього два роки, бо до нас прийшла працювати ще одна вчителька, яка навпаки була доброю та ввічливою.
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03.03.2021 21:56 Ответить
Ирина Вафлентиновна просит
защитить ее политическую проституцию
иными словами ее честь(только не надо смеяться )
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03.03.2021 22:23 Ответить
Як можна у суді захищати ТЕ,чого немає?
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03.03.2021 22:37 Ответить
Какие ваши доказательства! Надеюсь генсепаршу уволят раньше.
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03.03.2021 22:50 Ответить



kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk

·5 ч

А вот и Андрей Смирнов, который отвечает в Офисе Президента за судебную ветвь власти! Думаю, разговоры о судебной реформе можно заканчивать.
Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 2288
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03.03.2021 22:56 Ответить
Суд в сматфоні вже відбувсь
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04.03.2021 05:16 Ответить
Честь, гідність, репутація... Смішно!
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03.03.2021 23:26 Ответить
босячку Венедиктову треба ув'язнювати на тривалий термін - заслужила на 100%
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04.03.2021 00:11 Ответить
*****, бере приклад з потерпілого Осла ібн Омана...
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04.03.2021 00:42 Ответить
Еще одно потерпевшее)))
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04.03.2021 00:48 Ответить
Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 46 порохобілов падучая ковбасить...
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04.03.2021 05:20 Ответить
Какая позорная, мелочная и пакостная у нас власть, со своими карманными прокурорами - судиться со своими недовольными согражданами, которые тебе платят зарплату, МЕРЗКО И ОТСТОЙ!
Это бычье дорвавшееся до власти, совководрочельное, даже не догоняет! Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 9389
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04.03.2021 06:55 Ответить
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:24 Ответить
Бережіть прокурора:це нелегка робота - імітувати велику працю нікчемними справами,завзято судити невиних і засліпило на злодіїв і на спавжні злочини...і судді теж так хапаються за нікчемні справи і так уже злісло засуджують якусь "херню", що тюрми хоч закривай-бо ніхто не хоче " ЦЕ" охороняти -крім туберкульозу та сніду- нема ніякого доходу....
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04.03.2021 07:41 Ответить
аферистка-косметолог не задекларировавшая квартиру в Киеве ценой в пол.ляма баксов, незаконно заселившаяся в Пуща-Водице, протеже рЫговского Петуха портнова, покрывающая аферы мужа вот она кадровая политика малоПИД...роского, бениного нарко-Дурака!!!!
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04.03.2021 08:17 Ответить
Очко гочудареве
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04.03.2021 09:14 Ответить
В России возмутились рекламе Соколовой на украинском ТВ: фото вызвало недовольство в росСМИ

https://www.dialog.ua/ukraine/224999_1614848870
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04.03.2021 11:30 Ответить
А то як? Генеральна Харківська Лярва в уніосн з рашистами пішла на Яніну, что то навпаки? Але яка ж різниця- ТАК ТРИМАТИ ЯНІНО!
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04.03.2021 11:33 Ответить
Заседание должно состояться в Печерском районном суде Киева 1 апреля в 12:30, о чем Соколова также сообщила на своей странице.
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04.03.2021 11:35 Ответить
Оце бенядиктова даремно зробила. Ой даремно.
Бурятське ти "очко государєво" мля, тебе ж Яніна знищить нахій.
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04.03.2021 13:09 Ответить
Янина жги напалмом эту Погань!
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04.03.2021 14:10 Ответить
деффачка обидилась. ей всего 42 годика
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04.03.2021 14:46 Ответить
Как прокурор Она умножила себя на НОЛЬ. Боишься не лезь в мужские игры, у нас много патриотов вернувшихся с фронта, найдём достойного и смелого. Потихоньку всплывает вопрос к политическому руководству страны "куда вы смотрите?"
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04.03.2021 16:17 Ответить
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