Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на журналистку Янину Соколову и гостя ее студии агента НАБУ Евгения Шевченко.

Об этом сообщила Соколова и Шевченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".

В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников". Шевченко также утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

Соколова отметила, что ей "странно видеть иск госпожи генпрокурорки против нее как против журналиста".

"Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", - отметила Соколова.

Соколова также обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио". Истцом указана Ирина Венедиктова.

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