Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на журналистку Янину Соколову и гостя ее студии агента НАБУ Евгения Шевченко.
Об этом сообщила Соколова и Шевченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно".
В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело "потушить". На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему "есть за что покупать наших чиновников". Шевченко также утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.
Соколова отметила, что ей "странно видеть иск госпожи генпрокурорки против нее как против журналиста".
"Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", - отметила Соколова.
Соколова также обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и "ООО "ТРК "Интеррадио". Истцом указана Ирина Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
нечего честных и принципиальных людей дёргать, используя служебное положения "очка государева"..
ты же так Пороху советовала.. вот и доказывай сама, в окружении пещерных судей, что ты не верблюдь..
а если виновата, пойдёшь в тюрьму? рукавицы и трусы шить?.. понятно, что нет - бо у твоего карманного судьи уже есть, несколько разных, готовых уже, вердиктов суда, без самого ещё суда..
Но из-за крайне низкой квалификации она это творит крайне тупо.
("низкой квалификации" - это пипец какой комплимент ей и ишаку, учитывая их полный длббзм)
Авжеж, СОРОМНО. Ні дня без ґвалту, кіпішу, хуцпи, роздягання, тренажерів, гундосиків... І брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, чемпіони по ковіду, дорогам, оманам... От знову, СРОЧНО! ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО ВЗЯЛИ НА КРАЖЕ АРМИИ, СХЕМА НА 48 МЛН ГРН, СБУ НАБУ ГДЕ ВЫ?
20.12 2020 Лукаш обозвала самыми мерзкими словами Зелю в прямом эфире - и ей за это ничего небыло - ибо покровитель Портянкин.
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» обвинил украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. Трансляция доступна на YouTube.
Он пояснил, что все чаще в эфире главных телеканалов страны из уст ее руководства звучат призывы «убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то». «А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?» - спросил Кузьмин.
По его словам, Киев уже давно готовится к реальной войне, о чем говорит не только информационная повестка, но заявления украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
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зы если ты, чмо, владеешь немецким, в чем я сомневаюсь, то можешь посмотреть в архивах Bild и видео задержания этого позорного бухого картавого ублюдка с его не менее бухим вы#лядком сынком.
https://www.youtube.com/watch?v=bakGaSEuvLA&t=1382s
До речі, такі прізвища як Вєнєдіктова, давали у радянських дитбудинках діткам, батьків яких було позбавлено батьківських прав.
Добре, що в цієї "криси" наш клас провчився всього два роки, бо до нас прийшла працювати ще одна вчителька, яка навпаки була доброю та ввічливою.
защитить ее политическую проституцию
иными словами ее честь(только не надо смеяться )
kowalskydonetsk
@kowalskydonetsk
·5 ч
А вот и Андрей Смирнов, который отвечает в Офисе Президента за судебную ветвь власти! Думаю, разговоры о судебной реформе можно заканчивать.
Это бычье дорвавшееся до власти, совководрочельное, даже не догоняет!
https://www.dialog.ua/ukraine/224999_1614848870
Бурятське ти "очко государєво" мля, тебе ж Яніна знищить нахій.