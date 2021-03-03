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Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без движения исковое заявление, в котором истец во второй раз оспаривает указ президента Украины об отстранении от должности судьи Конституционного Суда главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

"В постановлении от 2 марта 2021 года по делу № 9901/43/21 указано, что для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел (ч. 5 ст. 122 КАС Украины). Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, из-за того, что исковое заявление подано с пропуском срока, КАС ВС постановил оставить его без движения и предоставить истцу срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков искового заявления путем предоставления в суд заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.

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"Истец ранее уже обращался с иском в суд. 3 февраля 2021 года Верховный суд отказал в открытии производства по делу № 9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение истец обжаловал в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда", - подчеркивают в Верховном Суде.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
При всій неповазі до тупіцкого - це вирок судовій системі.. з низу і до самого верху судом правлять гроші і телефонне право..
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03.03.2021 16:39
+3
С*уть судді, бояться, що Бубочка і їх відсторонить, чи (і) зацькує
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03.03.2021 16:33
+3
Куда спешить,с такой зарплатой? Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 5200
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03.03.2021 16:41
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С*уть судді, бояться, що Бубочка і їх відсторонить, чи (і) зацькує
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03.03.2021 16:33 Ответить
Куда спешить,с такой зарплатой? Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 5200
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03.03.2021 16:41 Ответить
А ведь они все такие няшки! Абыдна, да.
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03.03.2021 17:06 Ответить
При всій неповазі до тупіцкого - це вирок судовій системі.. з низу і до самого верху судом правлять гроші і телефонне право..
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03.03.2021 16:39 Ответить
Ужас! Я это предчувствовал: мы все умрем!
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03.03.2021 17:04 Ответить
так вс футболить тупацького - чим ти незадоволений...???- вчитайся..(((
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03.03.2021 22:18 Ответить
Даремно це вони роблять. Ніякий гарант Констітуції з бубочки не вдався.
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03.03.2021 16:42 Ответить
коментувати замовлене однією із сторін бридке протистояння виродків в суддівських рясах нема сенсу, але спостерігати за тим як ці щурі топлять один одного досить цікаво - на будь-яку казуїстику створеного ними ж дишлового законодавства в одній інстанції митьєво народжується такаж галіматня в іншій, і головне це все "законно". получається, наразі давляться "кашею" яку самі наварили.
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03.03.2021 16:43 Ответить
двома слловами - жаба - гадюку
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03.03.2021 16:51 Ответить
То ли зеля слабый , то ли тупицкий сильный .
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03.03.2021 16:44 Ответить
коментувати замовлене однією із сторін бридке протистояння виродків в суддівських рясах нема сенсу, але спостерігати за тим як ці щурі топлять один одного досить цікаво - на будь-яку казуїстику створеного ними ж дишлового законодавства в одній інстанції митьєво народжується такаж галіматня в іншій, і головне це все "законно". получається, наразі давляться "кашею" яку самі наварили.
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03.03.2021 16:45 Ответить
просто залишили без руху для надання пояснень щодо пропуску строку.

Зараз бидло вам прокоментує цю новину
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03.03.2021 16:55 Ответить
Не дождались комментов? Так они все выше Вашего!
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03.03.2021 18:02 Ответить
пустите работягу до корыта изверги Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 6946
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03.03.2021 17:11 Ответить
Тупицкого барыгу на дрен от бсл насадить
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03.03.2021 17:52 Ответить
Канешно таке місце профукати, як мишаки будуть сидіти.
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03.03.2021 18:53 Ответить
почему тупицкий и венедиктова не будут сидеть в одной камере?
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03.03.2021 22:22 Ответить
 
 