Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ
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Премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренностях с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", шутка Игоря Матовича прозвучала в эфире Radio Expres.
Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.
"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.
Затем Матович дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.
"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал он.
Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".
Напомним, ранее сообщалось, что Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
Пожалуйста, подождите...
пошутим
Кулеба, ничего не хочешь сказать за этого поца?
Посмеемся, че...
Ситуація погіршується сильними позиціями "Газпрому" ..
Завтра вдвоем съездим если не очень страшная.
цей прикацаплений словак скромно замовчує,що таким чином він легітимізує кацапстку вакцину в ЄС..
І,без сумнівів,прем"єр якісь ніштяки особисто собі від Кацапії отримав..
інакше-який зміст?
.ось..
є привід..
Україні розвернути "ФІЛЬТРАЦІЙНІ"табори(як Америка щодо японців-громадян США) ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ З ЯПОНІЄЮ проти словаків ЯК НЕБЛАГОНАДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ..
їх,до речі,не так багато..Але"за компанію" можна і "особливо буйних"закарпатських угорців.. а ось це дійсно актуально
Погляньте,- словацька пісня часів WW2 (коли у Словаччині був прогітлерівський режим).
Пісня про Закарпаття, яке вони називали Подкарпатська Русь. Пісня до політики не має стосунку, і загалом доволі весела. Але коментарі під відео... Є такі, що висловлюють сподівання на приєднання Закарпаття до Словаччини, а один навіть дописався до того, що треба вдарити по Україні з Заходу, і що Росія їм у цьому допоможе.
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU&feature=emb_imp_woyt
Текст пісні словацькою:
Verchovina, Verchovina
Hej, Verchovinou vetrík povieva,
Hej spev pastierov od hôr zaznieva,
Na svete jednu len poznám pôvabnú,
zem o nej srdce mi spieva.
Verchovina, Verchovina Podkarpatská Rus,
tam si žije vodku pije Podkarpatský Rus,
Do spevu dá srdca svojho tieseň,
tam sa rodí čarokrásna pieseň,
Na tej našej Verchovine veselo je žiť,
Tam sa musí každá smutná duša rozohniť,
Zo srdca tam každý zanechá kus,
pre teba Podkarpatská Rus
Та ж сама історія з Болгарією, - і у WW1, і в WW2 підтримували німців. Це логічно, якщо згадати, що остання болгарська царська династія мала назву Саксен-Кобург-Гот, - тобто була німецького походження.
Хорвати теж були разом з Німеччиною під час обох воєн. Та багато хто.
У перемоги багато батьків, а поразка, - завжди сирота.
Министр Кулеба должен выступить с заявлением и требованием от руководства Словакии принести извинения.
За такие "шутки" разрывают дипломатические отношения или высылают дипломатов или проводят масштабные военные учения на границе и дают команду СБУ в области начать проводить жесткие контрразведывательные акции в отношении словаков.
Мені не важко повторити: ковід (один вірусів, не перший-не останній) перетворили на політичну проблему і перевели у політичну площину.
Звідси і всі ці =війни= з вакцинками, "боротьба", яка насправді нічого не дає (в США он відміняють мусові =чарівні захисні= масочки та решту заборон і обмежень уже по окремих штатах - Техас, Місісіпі, Мічіган, Луїзіана - і людей без масочок більше не пеналізуватимуть), натомість реально угробила і покалічила (і це ще - не останні жертви) дуже багато людей. Більше того, є злочином. І як б дуже хотіла, щоб цих "борців" і їхніх поплічників було суворо покарано.
А так же старався і цей, "дбав" про людей, як і йому подібні в інших країнах. Вбахкав скільки мільйончиків на поголовне тестування, але до кінця не довів (грошики хто верне ? хто спитає, куди пішли і якого ? я намагалася з*ясувати у пані Софії (питала), яка МЕТА цієї авантюри,коли зразу було зрозуміло, що це - абсолютна дурня, яка не має під собою жодних обгрунтувань. У нас теж просто =пробують=, бо треба щось видумувати і комендантська година на всю Північну Америку лише в Квебеку, а коли питають, чи для цього є наукове підгрунтя та інші показники - тупо мукають).