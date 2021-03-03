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Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ

Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ

Премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренностях с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", шутка Игоря Матовича прозвучала в эфире Radio Expres.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

Затем Матович дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал он.

Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Также читайте: Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
Воно дебільніше за Віслючка !!!)))
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03.03.2021 17:07
+37
Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ - Цензор.НЕТ 4404
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03.03.2021 17:07
+23
А вернула бы Украина себе например Дебальцево силовым путем, не считаясь с тактикой урко-российской армии прикрываться мирным населением и.. все и заткнулись бы лет на 10 всякие венгрии, словакии и подобное дурачье. Достаточно одного городка, чтобы увидели нашу силу., в том числе и урки лугандонские и кацапы.
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03.03.2021 17:12
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Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ - Цензор.НЕТ 4404
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03.03.2021 17:07 Ответить
Воно дебільніше за Віслючка !!!)))
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03.03.2021 17:07 Ответить
Такого не може бути.
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03.03.2021 17:25 Ответить
Як бачишь ,факт "на лицо" !!!)))
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03.03.2021 17:26 Ответить
Все одно, вважаю, що дебільніше за нашого віслюка природа вигадати та зробити нездатна. Може Ви мали на увазі якогось іншого віслючка?
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03.03.2021 17:29 Ответить
Ясна річ, бо він таки "наш"!!!!))))
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03.03.2021 17:33 Ответить
Мировой тренд, однако.
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03.03.2021 18:03 Ответить
І за ******* таеж Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 3063
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03.03.2021 19:18 Ответить
Такі люди в ОП України потрібні,москаль закінчений!!!)))
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03.03.2021 17:08 Ответить
Кто есть Словакия теперь официально претендует на Закарпатье? Почему не вызвали посла?
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03.03.2021 17:11 Ответить
Де нота пліснявого МЗС ???)))
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03.03.2021 17:25 Ответить
Після розвалу Автро-Угорської імперіі Словакія входила в склад Чехіі на правах автономіі.Карпатська Україна (і така теж колись була) теж була в складі Чехіі і теж на правах автономіі.Після анексіі Чехіі Гітлером Карпатська Україна тут же проголосила незалежність і тут же (п"ять днів) була зайнята Угорщиною.Ось така наша Закарпатська область.Чехи,словаки,поляки,мадьяри,бойки,лемки і,звичайно,євреї...
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03.03.2021 17:27 Ответить
А Українців там .... немає?
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03.03.2021 19:46 Ответить
Закарпатська область . Основним і корінним населенням є українці (80.5 %) . Проживають також угорці (12.1 %), румуни (2.6 %), росіяни (2.5 %), цигани (1.1 %), словаки (0.5 %), німці (0.3 %), всього понад 30 національностей. Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 7621 .
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03.03.2021 20:01 Ответить
Я ж казав - бойки,лемки,частково гуцули.Вони теж українці,тільки дикі.Ну так вони самі про себе жартують...
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04.03.2021 09:10 Ответить
а словаков в закарпатье очень мало - 50 тыс. не более. даже венгров больше.- до 170 тыс.
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04.03.2021 15:00 Ответить
Хочу ли я в Европу ? Вот вопрос ....
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03.03.2021 17:12 Ответить
В НАТО надо идти - это без вопросов. А вот насчет ЕС я так не уверен...
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03.03.2021 17:54 Ответить
Envoy, може тебе ближе сердцу москально-свинячи @беня?
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03.03.2021 22:06 Ответить
А вернула бы Украина себе например Дебальцево силовым путем, не считаясь с тактикой урко-российской армии прикрываться мирным населением и.. все и заткнулись бы лет на 10 всякие венгрии, словакии и подобное дурачье. Достаточно одного городка, чтобы увидели нашу силу., в том числе и урки лугандонские и кацапы.
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03.03.2021 17:12 Ответить
у нас что, главнокомандующий Джохар Дудаев? или Маннергейм? или может быть границы "на замке" в эпидемию? вы интеллектуальный и моральный уровень всей "нашей" верхушки видите? на физиономиях же написано (да и экономика под стать).
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03.03.2021 17:34 Ответить
а разве не вернули силовым путем Мариуполь, Краматорск, Северодонецк и так далее?
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03.03.2021 17:40 Ответить
Такое ощущения что вы против этих возвращений украинских городов. Я не Ностардамус, но очень вероятно, что Дебальцево Украине придется вернуть на определенном этапе. Ниже написал почему. Добавлю,Ю что в Кацапстане опять начали муссировать тему обьединения ЛДНР в одно целое.
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04.03.2021 11:29 Ответить
ощущения то такэ. Вернут все. В Европе после второй мировой войны границы неприкосновенны
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07.03.2021 13:49 Ответить
Дебальцево поганий приклад, з одного боку Горлівка з іншого Алчевськ.
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03.03.2021 18:07 Ответить
Дебальцево идеальная цель, а стратегически необходимо это решать уже сегодня. Мало того что это ключевой ж\д узел, это и еще город взяв который Украина не даст обьединиться ДНР с ЛНР. Посмотрите карту, хотя и без карт это широко обсуждалось.
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04.03.2021 11:25 Ответить
Депальцево це ідеальна пастка і загроза оточення військ, які тути видвинуться. ВСУ недаром спішно вийшла з Дебальцево в 2015 році. По обидва боки шляху на Дебальцево росіяни створили потужні укріпрайони: з одного боку Первомайськ-Стаханов -Алчевськ, з іншого Горлівка. Тільки божевільний або зрадник направить війська в Дебальцево на відстань 60 км. під вогнем противника з обох флангів. Ключевий вузол залізниці може знищити реактивна артилерія, а об'їднання Лугандонії може завадити зникнення наприклад "ЛНР". Відстань від Станиці до Луганська всьго 28 км.( не 60), а від Шастя 24 км. А з іншого боку війська України стоять на околиці Донецька.
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04.03.2021 12:25 Ответить
Все еще проще:в 14-ом наши заняли почти весь Жовтнэвый.Сепары сметелились почти все.Даже они говорили,что укропов уже больше,чем обдроченцев.Вот тогда могло все и закончиться.Полторак,который тогда командовал НГ,заявил,что освободят полностью,если будет дан приказ.И приказ был дан.ВЫЙТИ.А через пару дней-первый кацапский конвой и именно в Луганск.Совпадение,правда?
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03.03.2021 19:16 Ответить
І ці мріють про Закарпаття...
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03.03.2021 17:12 Ответить
через год - стакан воды на крым..
пошутим
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03.03.2021 17:13 Ответить
Ага. Сразу после китайской пасхи.
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03.03.2021 17:14 Ответить
Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 7356
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03.03.2021 18:18 Ответить
Вот это шутки, когда перо в желудке.
Кулеба, ничего не хочешь сказать за этого поца?
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03.03.2021 17:16 Ответить
Предлагаю пошутить над Словаками: направить к границе с ними и развернуть 15 артиллерийский Киевский полк, оснащенный системами реактивного залпового огня типа "Смерч".
Посмеемся, че...
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03.03.2021 17:17 Ответить
Тут надо осторожнее. При ошибке в наведении "Смерч" легко переплюнет эту Словакию через голову. Соседей бы не зацепить. Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 6723
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03.03.2021 18:24 Ответить
Ну так пускай и австрийцы напрягутся
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03.03.2021 19:52 Ответить
Где бы нам артиллерийский Киевский полк разместить? На границе с Словакией. Логика зебилов.
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03.03.2021 19:26 Ответить
Для *******, считающего шо киевский означает, шо полк дислоцируется в Киеве. Ты учи матчасть и будешь знать, кто и де дислоцируется и не будешь выглядеть тупорылым зебилом.
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03.03.2021 20:22 Ответить
По зубам надо давать за такие шутки.
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03.03.2021 17:17 Ответить
Краще по яйцях, бо зуби і повставляти можна.
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03.03.2021 17:54 Ответить
Сказав, що думав. Треба реагувати.
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03.03.2021 17:18 Ответить
Кому?? Зеленому МЗС ?? )))
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03.03.2021 17:29 Ответить
Напевно МЗС, інформація вже оприлюднена.
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03.03.2021 17:30 Ответить
Тепер вже і кожна моська кусатиме.
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03.03.2021 17:22 Ответить
При майже повному ігнорування українського питання(лемків- "русинів") в Словаччині УКРАЇНОЮ за весь час Незалежності в результаті маємо проблему у вигляді ПРОРОСІЙСЬКОЇ СЛОВАЧЧИНИ.
Ситуація погіршується сильними позиціями "Газпрому" ..
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03.03.2021 17:22 Ответить
Я вчера трахнул жену премьера словакии матовича .И это не шутка.
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03.03.2021 17:23 Ответить
Ты аккуратней, а то вдруг он гей ))) По крайней мере заявления у него ***************
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03.03.2021 17:43 Ответить
Хоч не вбив?
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03.03.2021 17:55 Ответить
Респект! Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 6290
Завтра вдвоем съездим если не очень страшная.
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03.03.2021 18:27 Ответить
Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 9398
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03.03.2021 17:24 Ответить
Мозку у цього чиновного ідіота з горіха зерня!
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03.03.2021 17:26 Ответить
"Як ви думаєте, що я їм обіцяв? Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли" ..
цей прикацаплений словак скромно замовчує,що таким чином він легітимізує кацапстку вакцину в ЄС..
І,без сумнівів,прем"єр якісь ніштяки особисто собі від Кацапії отримав..
інакше-який зміст? Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 5753
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03.03.2021 17:27 Ответить
Русскоматович - подлец подкацапленный ...
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03.03.2021 17:31 Ответить
Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович ..
.ось..
є привід..
Україні розвернути "ФІЛЬТРАЦІЙНІ"табори(як Америка щодо японців-громадян США) ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ З ЯПОНІЄЮ проти словаків ЯК НЕБЛАГОНАДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.. Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 1220
їх,до речі,не так багато..Але"за компанію" можна і "особливо буйних"закарпатських угорців.. а ось це дійсно актуально Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 9765
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03.03.2021 17:34 Ответить
Там люди адекватные...не нужно перегибать палку, нужно правильно затеребить на диломатическом уровне
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03.03.2021 19:55 Ответить
Идиот! И шутки у него идиотские!
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03.03.2021 17:35 Ответить
Оце ляпнув...
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03.03.2021 17:38 Ответить
Словаки дограються. Заберемо пряшівщину - етнічну територію України!
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03.03.2021 17:39 Ответить
Зеля заберет? У-ха-ха-ха.
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03.03.2021 17:42 Ответить
Зелі, петри, віктори, леоніди приходять і йдуть, а Україна лишається.
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03.03.2021 17:59 Ответить
В каждой шутке есть только доля шутки Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 2450
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03.03.2021 17:40 Ответить
и Аляску.
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03.03.2021 17:50 Ответить
Как говорят в РФ: типун тебе на язык!
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03.03.2021 17:53 Ответить
Аби не на мову.
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03.03.2021 17:58 Ответить
Дожились... Уже такие шуточки пошли...
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03.03.2021 17:58 Ответить
Президент Чехии попросил Путина о поставках "Спутника V" Еще один. О венграх вообще молчу. Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 9403
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03.03.2021 18:04 Ответить
Ту нещасну Словаччину два батальони укр. морпехiв можуть за 24 години повністю блокувати, а воно ще пасть роззявляє..
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03.03.2021 18:05 Ответить
кому та словаччина всралась
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03.03.2021 18:50 Ответить
Та то зрозумiло , це я теж о тако некорректно пожартував )
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03.03.2021 19:04 Ответить
Навіщо цитувати дебіла? Воно народилось хворим.
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03.03.2021 18:09 Ответить
Кожен європейський запроданець мріє про шматочок москальського пирога.
Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 32
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03.03.2021 18:10 Ответить
Серед словаків теж є намахані на всю голову, хоча менше, ніж серед кацапів.
Погляньте,- словацька пісня часів WW2 (коли у Словаччині був прогітлерівський режим).
Пісня про Закарпаття, яке вони називали Подкарпатська Русь. Пісня до політики не має стосунку, і загалом доволі весела. Але коментарі під відео... Є такі, що висловлюють сподівання на приєднання Закарпаття до Словаччини, а один навіть дописався до того, що треба вдарити по Україні з Заходу, і що Росія їм у цьому допоможе.
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU&feature=emb_imp_woyt
Текст пісні словацькою:

Verchovina, Verchovina

Hej, Verchovinou vetrík povieva,
Hej spev pastierov od hôr zaznieva,
Na svete jednu len poznám pôvabnú,
zem o nej srdce mi spieva.

Verchovina, Verchovina Podkarpatská Rus,
tam si žije vodku pije Podkarpatský Rus,
Do spevu dá srdca svojho tieseň,
tam sa rodí čarokrásna pieseň,
Na tej našej Verchovine veselo je žiť,
Tam sa musí každá smutná duša rozohniť,
Zo srdca tam každý zanechá kus,
pre teba Podkarpatská Rus
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03.03.2021 18:12 Ответить
во время 2 мировой Словакия была союзником Гитлера. Вот тебе и славяне. Болгары тоже, но они не воевали
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04.03.2021 14:58 Ответить
Під час WW1 Словаччина (у складі Австро-Угорщини) також була на боці Німеччини.
Та ж сама історія з Болгарією, - і у WW1, і в WW2 підтримували німців. Це логічно, якщо згадати, що остання болгарська царська династія мала назву Саксен-Кобург-Гот, - тобто була німецького походження.

Хорвати теж були разом з Німеччиною під час обох воєн. Та багато хто.
У перемоги багато батьків, а поразка, - завжди сирота.

Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 3681
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04.03.2021 15:22 Ответить
В ті часи вибору особливого не було.... або ти на боці Німеччини і сяк-так переживаєш катаклізм 2 Світової, або Німеччина тебе розчавить... щей совдепи перли зі своєю набагато гірше фащистської, "мировою революцією" - всеобщого зубожіння й смертей...
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05.03.2021 12:01 Ответить
Кстати это реально "тянет" на международный скандал. И мы - Украина в праве "нормально качнуть" словацких гандонов. Реакция МИД Украины должна быть молниеносной, адекватной и жесткой. Вызвать посла Словакии, нахлобучить и вручить ноту протеста.

Министр Кулеба должен выступить с заявлением и требованием от руководства Словакии принести извинения.
За такие "шутки" разрывают дипломатические отношения или высылают дипломатов или проводят масштабные военные учения на границе и дают команду СБУ в области начать проводить жесткие контрразведывательные акции в отношении словаков.
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03.03.2021 18:12 Ответить
Что у дурака на уме , то и на языке!! Остаётся узнать за сколько действительно эта падла продалась Путину??
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03.03.2021 18:13 Ответить
словакия, казалось дружеская страна, но дибилов в ней... как смерек в карпатах... Фройд про таких много говорил...
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03.03.2021 18:33 Ответить
прокацапська, угорщина лайт.
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03.03.2021 18:48 Ответить
Я хрен пойму,как нужно было 30 лет разваливать страну,чтобы вши такое себе позволяли...Стране нужно срочно меняться а то Крым уже потеряли...
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03.03.2021 18:42 Ответить
Посла словаччини на куй.
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03.03.2021 18:48 Ответить
Викликати терміново посла Словаччини до МЗС України, поставити раком, зачитати Ноту протесту, всунути Ноту в зуби, відкрити ним двері, дати копняка і провітрити приміщення.
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03.03.2021 18:55 Ответить
пошутить и депортировать посла на родину
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03.03.2021 19:00 Ответить
Те кого танками давил совок, до сих пор какие то не адекватные .
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03.03.2021 19:04 Ответить
Це ті кретин, що тестували на Ковід всю країну. А тепер ввели комендантську годину. Дебіли, блд!
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03.03.2021 19:13 Ответить
Украина обязана взять под свою опеку мелких соседей, иначе их купит за дешево комуно-фашист путлер, этим вопросом надо заняться, вже вчора, прикро дивитись на цього безпритульного одиника премьера.
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03.03.2021 19:37 Ответить
страны Балтии не скупил и не скупит. там народ насмерть стоит за свою независимость.
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04.03.2021 14:54 Ответить
он - полный идиот если так сказал.....
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03.03.2021 19:40 Ответить
пусть Словакию продаст Путину- только так!
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04.03.2021 14:56 Ответить
"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер

Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 4988
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03.03.2021 19:42 Ответить
Ах ты ж падла путлеровская!Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ - Цензор.НЕТ 2843
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03.03.2021 19:43 Ответить
Це по Фрейду. Він би просто так подібне не зморозив.

Мені не важко повторити: ковід (один вірусів, не перший-не останній) перетворили на політичну проблему і перевели у політичну площину.

Звідси і всі ці =війни= з вакцинками, "боротьба", яка насправді нічого не дає (в США он відміняють мусові =чарівні захисні= масочки та решту заборон і обмежень уже по окремих штатах - Техас, Місісіпі, Мічіган, Луїзіана - і людей без масочок більше не пеналізуватимуть), натомість реально угробила і покалічила (і це ще - не останні жертви) дуже багато людей. Більше того, є злочином. І як б дуже хотіла, щоб цих "борців" і їхніх поплічників було суворо покарано.

А так же старався і цей, "дбав" про людей, як і йому подібні в інших країнах. Вбахкав скільки мільйончиків на поголовне тестування, але до кінця не довів (грошики хто верне ? хто спитає, куди пішли і якого ? я намагалася з*ясувати у пані Софії (питала), яка МЕТА цієї авантюри,коли зразу було зрозуміло, що це - абсолютна дурня, яка не має під собою жодних обгрунтувань. У нас теж просто =пробують=, бо треба щось видумувати і комендантська година на всю Північну Америку лише в Квебеку, а коли питають, чи для цього є наукове підгрунтя та інші показники - тупо мукають).
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03.03.2021 19:44 Ответить
Какой "президент" , такое и отношение к стране!
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04.03.2021 00:42 Ответить
Мадярам в аналогічній ситуації треба буде запропонувати Пожонь (так вони називають Братиславу).
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04.03.2021 14:02 Ответить
да вы почитайте фейсбук этого премьера, там же сплошной холуй путина
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04.03.2021 19:16 Ответить
 
 