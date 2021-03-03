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Новости За рубежом
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Литва (2128) экстрадиция (548) Тихановская (390)

Литва не выдаст Тихановскую Беларуси: "Любой запрос о выдаче будет действием чисто ритуальным"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва не выдаст Тихановскую Беларуси:

В Вильнюсе иронизируют, что правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции бывшего кандидата в президенты Беларуси, не проживет и суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сказал: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

На вопрос о том, не может ли отказ выдать Тихановскую еще больше осложнить отношения Вильнюса и Минска, заместитель главы МИД ответил: "Наш посол отозван для консультаций еще в октябре прошлого года. Сейчас Литву в Беларуси представляет временный поверенный. Сделать официальные отношения еще хуже вряд ли возможно". Отзыв посла для консультаций - дипломатическая формула, по сути, означающая снижение уровня отношений.

Напомним, ранее следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Также читайте: Следком Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Молодці,лісовики!! Слава Лієтуве!! ))
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03.03.2021 17:50
+5
Говорят, есть в Беларуси маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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03.03.2021 18:19
+4
Tak jesli smotret Belorus nevydajut daze vojenix pristupnikov 2 mirovoj vojni na kotoryx ciotu jest kak minimum 100 ubitix nevynix celovek.A ciom ecio govorit
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03.03.2021 18:11
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"Ритуальным"? Типа, только в таком виде?
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03.03.2021 17:49 Ответить
услуги таксидермиста?
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03.03.2021 18:41 Ответить
"Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, - тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше." (с)
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03.03.2021 18:44 Ответить
Молодці,лісовики!! Слава Лієтуве!! ))
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03.03.2021 17:50 Ответить
Классные парни? Моя родня! Горжусь! Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною" - Цензор.НЕТ 7309
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03.03.2021 18:02 Ответить
к тихановской применят ритуальные действия?
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03.03.2021 17:52 Ответить
до кацапів скоріш за все.
Вона, як ніяк, обраний білорусами президент.
Так що нехай буде в безпеці.
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03.03.2021 18:34 Ответить
Да несильно то и хотелось. Пусть там на работу устраивается.
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03.03.2021 17:54 Ответить
Эта дура испортила ВСЁ!!!
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03.03.2021 18:43 Ответить
Deneg u nejio jest i raboti takze.Vot teper zanialas lukosenko dengami Sveicariji,vot xocet zamorozit eti dengi,a potom otdat narodu
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03.03.2021 18:43 Ответить
Может бы ты на работу пошел, а не прикидывался здесь дачником-неудачником?
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03.03.2021 18:51 Ответить
Я на пенсии, мне работать нельзя.
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03.03.2021 19:08 Ответить
Нельзя? Это ты так решил чы Лука соответствующий указ выдал?
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03.03.2021 23:07 Ответить
Пенсия позволяет наслаждаться заслуженным отдыхом.
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03.03.2021 23:12 Ответить
Значит, про "нельзя" придумал. Ладно. А хоть осознание "заслуженности" прсутствует? Откуда оно взялось это чувство "заслуженности"? Что надо делать, чтобы быть уверенным, что "заслужил"?
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03.03.2021 23:43 Ответить
Хватает забот на даче, да и рыбалка начнется, а хожу на реку практически каждый погожий день.
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04.03.2021 00:08 Ответить
Та Лука це розуміє...але це робиться для того щоб сказти потім ось бачите хто не дотримується домовленостей по інтерполу і ...далі на вибір...тому міркуйте краще
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03.03.2021 17:56 Ответить
Tak jesli smotret Belorus nevydajut daze vojenix pristupnikov 2 mirovoj vojni na kotoryx ciotu jest kak minimum 100 ubitix nevynix celovek.A ciom ecio govorit
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03.03.2021 18:11 Ответить
Takze Belorus nevydajut bnditov kotoryje mirnix liudej rastrelivali VIlniuse 13 janvaria 1991 goda
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03.03.2021 18:15 Ответить
Запхайте тіхановську собі в дупу і слідкуйте за кордоном, бо НАТО може й не встигнути, поки від вас нічого не залишиться.
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04.03.2021 09:07 Ответить
Kak vy dumjete gde NATO?Ja vam skazu sto imeno na granice s Belorus,da i nasa armija polne mozet razbit ix armiju o okazatsia v Minske
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04.03.2021 12:58 Ответить
Nas vojeni biudzet na dva raza bolse cem u lukosenka armiji,adekvatna i texnika drugogo urovnia,pro soldat daze govorit necego
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04.03.2021 13:01 Ответить
на фига было вообще устраивать подобие революции зная шо до ума это не доведётся.теперь прячется как нашкодивший кот.
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03.03.2021 18:09 Ответить
Ну и зря!!!! Не велика ценность...
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03.03.2021 18:18 Ответить
Говорят, есть в Беларуси маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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03.03.2021 18:19 Ответить
Ніхто ніколи з =революціонерів= не відповів, за що вона живе і вояжує, дітей годує-вдягає-вчить ...

Працювати тьотка взагалі збирається в своєму житті ? Вже 10 років сидить в =декреті= (чи скільки там - відколи перше дитя народила), "президентка", яка ніколи не цікавилася політикою.
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03.03.2021 20:07 Ответить
вот и всё белорусы..... отбастовали.....началось всё круто и долго... но рашка помогла и людьми и советами подавить всё начатое....все разбежались по стране и квартирам и в УКРАИНУ ... за красно белый флаг тюрьма, за несанкционированный выход на акции штраф 900 евро! никто даже шага не сделает теперь... штрафы и тюрьма...((жаль... теперь для нас новый фронт открыт для рашки...уже разрешает базироваться русским военным самолётам...и другое....((
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03.03.2021 20:37 Ответить
Тіхановські знали, що роблять, і перемогли. Тепер розізлили Бацьку, він повернувся до пуйла і маємо, що маємо. Якби хоч Україна визнала Луку, а не ту провокаторку, не було б росіян на кордоні з трьох сторін.
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04.03.2021 09:04 Ответить
в ответ потребовать выдачу преступника Лукашенко
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04.03.2021 10:07 Ответить
 
 